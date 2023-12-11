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Работа в сфере бытовых услуг в Витебской области

В швейное ателье в билево требуется портной на инд

600 р.

В швейное ателье в билево требуется портной на инд

В швейное ателье Амалия в билево требуется швея закройщик. Оплата труда сдельно премиальная Индивидуальные пошивы

Витебск

Договорная

Швея

Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.

Витебск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Дворник (торговый, бизнес центр)

На постоянную работу требуются дворники для уборки и поддержания порядка на территории объектов. Работа в Витебске, по графику. Официальное трудоустройство. Авансирование. Звонить по всем вопросам в ...

Витебск

Договорная

Уборщица в ночное заведение

Уборщик(ца) помещений в ночной клуб. Работа по графику. Авансирование, официальное трудоустройство. Наличие санкнижки. Звонить в будни с 9 до 18.

Витебск

Договорная

Уборщики помещений

На постоянную работу требуются специалисты по уборке помещений - дневные и ночные. Работа в торговых, офисных и развлекательных центрах Витебска. Работа по графику. Официальное трудоустройство. Аванс...

Витебск

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

4 500 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в к...

Витебск

700 р.

Нужна уборщица помещений

Нужна уборщица помещений. Официальное трудоустройство, социальный пакет. Режим работы с 6.30 до 15.00 перерыв 30 минут.

Витебск

Разнорабочий жилой квартал г. Минска

1 200 р.

Разнорабочий жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чистыми на р...

Витебская, Полоцк

Вакансия в другом регионе
Требуется помощница по хозяйству в питомник собак.

700 р.

Требуется помощница по хозяйству в питомник собак.

Требуется помощница по хозяйству в питомник собак. Помощь в питомнике, уборка территории и вольеров, уборка помещений, стирка, кормление собак и щенков на полный рабочий день, график 3/1 или по догов...

Витебск

Уборщик (парень 18-30 лет) можно студентам

370 р.

Уборщик (парень 18-30 лет) можно студентам

- уборка мужских душевых в спортзале - работа с 18:00 до 21:00 - офиц.трудоустройство по всем вопросам звоните, сюда не пишите - не читаю

Витебск

вакансия

2 000 р.

вакансия

Ищите постоянный доход … Ищите возможность работать в свободное время… Вы сантехник, электрик или просто можете оказывать слесарные работы – Вас ждут люди которым необходима срочная помощь по Вашему ...

Витебск

Уборщица в клининг Витебск

700 р.

Уборщица в клининг Витебск

Ищем активную девушку 25-40 лет для работы в клининговой компании (уборка квартир, домов, офисов). Можно на постоянной основе (трудовой договор) с графиком 2/2, либо как подработка (договор подряда) в...

Витебск

Автомойщик

Договорная

Автомойщик

Срочно требуются автомойщики. Самые лучшие условия. Индивидуальный подход к каждому работнику.

Витебск

Работа

Договорная

Работа

Требуется мойщики на автомойку, опыт работы приветствуется! Гибкий график работы с возможностью подработки. У нас 2-а объекта : Ленинградская 88 и Московский 57А ( М1 )!

Витебск

850 р.

уборщица

В жилой дом по ул, Котовского, требуется рабочая по комплексной уборке. Обязанности- уборка подъездов, уборка придомовой территории и контейнерной площадки, выкатка контейнеров. пн.-пт. с 08.00 ...

Витебск

Уборщик(ца) помещений в бизнес центр

Договорная

Уборщик(ца) помещений в бизнес центр

На постоянную работу требуется уборщик(ца) помещений в бизнес-центр Монако, рядом с Комсомольцем. Работа по графику. Официальное трудоустройство, выплата ЗП на карточку 2 раза в месяц-аванс и ЗП. Звон...

Витебск

600 р.

Менеджер по продажам

- Проведение опросов жильцов жилых домов и заключение договоров. - Испытательный срок 3 месяца - Возможность карьерного роста - Возможность подработки по 2 часа в день

Витебск

1 200 р.

Заместитель директора-главный инженер

ОАО "Витрембыт" требуется заместитель директора-главный инженер. Основные требования: -высшее техническое образование; - опыт работы на управленческих должностях не менее 5 лет.

Витебск

800 р.

Ювелир-цепочник

ОАО "Витрембыт" требуется ювелир-цепочник.

Витебск

350 р.

Уборщик производственных помещений

ОАО "Витрембыт" требуется уборщик производственных помещений на 0,5 ставки.

Витебск

Бесплатно

Автослесарь

Требуются специалисты по ремонту автомобилей, график: 3 через 3; 12 часовой рабочий день.

Витебская, Орша

Договорная

Рабочий по уборке помещений в детский сад

Требуется - Рабочий по уборке помещений - Вакансия в детский сад в рай-не смоленского рынка. Звонить в рабочее время по указанным номерам.

Витебск

Мастер маникюра

Договорная

Мастер маникюра

Салон красоты Оранж приглашает на работу мастера маникюра. Хорошие условия труда, клиентская база, лояльное руководство. Информация и резюме по телефону либо инстаграм @orange_salonkrasoty

Витебская, Новополоцк

Вакансии в других регионах

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Сборщик бытовой техники

1 800 р.

Сборщик бытовой техники

Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Водитель мусоровоза

8 600 р.

Водитель мусоровоза

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Хозяюшка

705 р.

Хозяюшка

Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Швея

Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.

Витебск

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Дворник

614 р.

Дворник

Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...

Минск, Московский

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