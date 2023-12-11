Работа в сфере бытовых услуг в Витебской области
600 р.
В швейное ателье в билево требуется портной на инд
В швейное ателье Амалия в билево требуется швея закройщик. Оплата труда сдельно премиальная Индивидуальные пошивы
Витебск
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
Договорная
Дворник (торговый, бизнес центр)
На постоянную работу требуются дворники для уборки и поддержания порядка на территории объектов. Работа в Витебске, по графику. Официальное трудоустройство. Авансирование. Звонить по всем вопросам в ...
Витебск
Договорная
Уборщица в ночное заведение
Уборщик(ца) помещений в ночной клуб. Работа по графику. Авансирование, официальное трудоустройство. Наличие санкнижки. Звонить в будни с 9 до 18.
Витебск
Договорная
Уборщики помещений
На постоянную работу требуются специалисты по уборке помещений - дневные и ночные. Работа в торговых, офисных и развлекательных центрах Витебска. Работа по графику. Официальное трудоустройство. Аванс...
Витебск
4 500 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в к...
Витебск
700 р.
Нужна уборщица помещений
Нужна уборщица помещений. Официальное трудоустройство, социальный пакет. Режим работы с 6.30 до 15.00 перерыв 30 минут.
Витебск
1 200 р.
Разнорабочий жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чистыми на р...
Витебская, Полоцк
700 р.
Требуется помощница по хозяйству в питомник собак.
Требуется помощница по хозяйству в питомник собак. Помощь в питомнике, уборка территории и вольеров, уборка помещений, стирка, кормление собак и щенков на полный рабочий день, график 3/1 или по догов...
Витебск
370 р.
Уборщик (парень 18-30 лет) можно студентам
- уборка мужских душевых в спортзале - работа с 18:00 до 21:00 - офиц.трудоустройство по всем вопросам звоните, сюда не пишите - не читаю
Витебск
2 000 р.
вакансия
Ищите постоянный доход … Ищите возможность работать в свободное время… Вы сантехник, электрик или просто можете оказывать слесарные работы – Вас ждут люди которым необходима срочная помощь по Вашему ...
Витебск
700 р.
Уборщица в клининг Витебск
Ищем активную девушку 25-40 лет для работы в клининговой компании (уборка квартир, домов, офисов). Можно на постоянной основе (трудовой договор) с графиком 2/2, либо как подработка (договор подряда) в...
Витебск
Договорная
Автомойщик
Срочно требуются автомойщики. Самые лучшие условия. Индивидуальный подход к каждому работнику.
Витебск
Договорная
Работа
Требуется мойщики на автомойку, опыт работы приветствуется! Гибкий график работы с возможностью подработки. У нас 2-а объекта : Ленинградская 88 и Московский 57А ( М1 )!
Витебск
850 р.
уборщица
В жилой дом по ул, Котовского, требуется рабочая по комплексной уборке. Обязанности- уборка подъездов, уборка придомовой территории и контейнерной площадки, выкатка контейнеров. пн.-пт. с 08.00 ...
Витебск
Договорная
Уборщик(ца) помещений в бизнес центр
На постоянную работу требуется уборщик(ца) помещений в бизнес-центр Монако, рядом с Комсомольцем. Работа по графику. Официальное трудоустройство, выплата ЗП на карточку 2 раза в месяц-аванс и ЗП. Звон...
Витебск
600 р.
Менеджер по продажам
- Проведение опросов жильцов жилых домов и заключение договоров. - Испытательный срок 3 месяца - Возможность карьерного роста - Возможность подработки по 2 часа в день
Витебск
1 200 р.
Заместитель директора-главный инженер
ОАО "Витрембыт" требуется заместитель директора-главный инженер. Основные требования: -высшее техническое образование; - опыт работы на управленческих должностях не менее 5 лет.
Витебск
800 р.
Ювелир-цепочник
ОАО "Витрембыт" требуется ювелир-цепочник.
Витебск
350 р.
Уборщик производственных помещений
ОАО "Витрембыт" требуется уборщик производственных помещений на 0,5 ставки.
Витебск
Бесплатно
Автослесарь
Требуются специалисты по ремонту автомобилей, график: 3 через 3; 12 часовой рабочий день.
Витебская, Орша
Договорная
Рабочий по уборке помещений в детский сад
Требуется - Рабочий по уборке помещений - Вакансия в детский сад в рай-не смоленского рынка. Звонить в рабочее время по указанным номерам.
Витебск
Договорная
Мастер маникюра
Салон красоты Оранж приглашает на работу мастера маникюра. Хорошие условия труда, клиентская база, лояльное руководство. Информация и резюме по телефону либо инстаграм @orange_salonkrasoty
Витебская, Новополоцк
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский