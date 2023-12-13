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Работа в производстве, энергетике в Витебской области

1 300 р.

Рамщик, станочник.

Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...

Витебск

Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Подсобный рабочий

900 р.

Подсобный рабочий

Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...

Витебск

Вакансия в другом регионе
инженер-технолог

1 400 р.

инженер-технолог

Требования : опыт работы на производстве; Знание ПК, опыт работы AutoCAD (уверенный пользователь ПО), знания в области конструкторской подготовки производства; знания нормативной документации (ГОСТ,...

Витебская, Орша

900 р.

Подсобный рабочий

Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Вакансия: упаковщица на производство

Договорная

Вакансия: упаковщица на производство

В связи с расширением производства, на работу в городе Орша требуются упаковщицы. Опыт работы приветствуется. Предусмотрено обучение на рабочем месте. Требования: - без вредных привычек; - без судимос...

Витебская, Орша

Инженер по организации и нормированию труда

1 300 р.

Инженер по организации и нормированию труда

Требования: • знания в области экономики труда, принципов организации труда на промышленном предприятии; • знания в области экономики предприятия, ТК РБ; • знания в области нормирования труда в промыш...

Витебская, Орша

Договорная

Изготовитель карамели

Требуется изготовитель карамели (мужчина). Опыт не требуется. Нужна санкнижка. Производство находится в поселке Октябрьский. Ходит городской транспорт. По вакансии звонить в рабочие дни с 8.00 до 14.0...

Витебск

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производство сыров контракт на 30 смен УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
требуется наладчик

1 200 р.

требуется наладчик

В г. Витебск требуется наладка и ремонт оборудования. Официальное трудоустройство, социальный пакет, оплата 50% стоимости питания предприятием. Возможность карьерного роста и повышения заработной плат...

Витебская, Орша

Требуется инженер - конструктор

1 800 р.

Требуется инженер - конструктор

Разработка конструкторской документации на новую продукцию. Участие в запуске и освоении новых образцов и модернизированной продукции. Конструкторское сопровождение серийно выпускаемой продукции...

Витебская, Орша

Договорная

ВАКАНСИЯ

Рабочий на производство.

Витебск

1 400 р.

сварщик

Изготовление металлоконструкций

Витебск

Договорная

требуется специалист-начальник лаборатории

Требуется начальник лаборатории ЭФИ, образование высшее или среднеспециальное. Зарплата по собеседованию. Знание основ проведения Э электрофизических измерений. Все вопросы по телефону , только по ...

Витебская, Орша

1 000 р.

швея

Условия работы Зарплата от 1.000 р Полная занятость На территории работодателя Работа на дому Гибкий график Социальный пакет Оплачиваемый отпуск Авансирование Работа постоянная Хорошие и комфортные ус...

Витебск

Требуется мастер по установке корпусной мебели

1 500 р.

Требуется мастер по установке корпусной мебели

На мебельное производство ООО Мартим требуется мастер по установке корпусной мебели , Оплата труда сдельная (высокая). Полное трудоустройство.

Витебская, Орша

Требуется токарь,

2 000 р.

Требуется токарь,

Требуется токарь, фрезеровщик

Витебск

Слесарь

1 500 р.

Слесарь

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -обу...

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
СВАРЩИК

2 000 р.

СВАРЩИК

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщика, готового качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -об...

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Требуется пилорамщик.

Требуется пилорамщик.

Витебская, Орша

Договорная

Требуется электрик

Требуется электрик на разовые работы: замена электрики, выключателей, розеток.

Витебская, Орша

1 200 р.

Столяр

Организация возьмет на работу столяра. Изготавливаем декоративные изделия из мдф и фанеры. Нужно уметь работать на пильном станке и фрезере. Официальное оформление. График работы 5/2 с 8:30 до 17:00 ...

Витебск

1 200 р.

Предприятие приглашает пескоструйщика

Желательно опыт работы.Режим с 8.00-17.00 обед 12.00-13.00.Ответственность,порядочность,БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК . С испытательным сроком

Витебск

Токарь

Договорная

Токарь

Требуется токарь. Работа на станках 1К62, 16К20. Опыт работы желателен. Заработная плата от 1000 до 1500 руб. (по результатам собеседования). Без вредных привычек. Режим работы - Пн-Пт, с 08-00 до 16-...

Витебская, Полоцк

1 100 р.

Водитель с категориями С D E

Требуется водитель. Все вопросы по телефону.

Витебск

Фрезеровщик

Договорная

Фрезеровщик

Предприятию требуется на постоянной основе фрезеровщик 4-6 разряда для производства работ на станках фрезерной группы. Полный соц. пакет. Звоните, будем рады!

Витебск

Столяр станочник

Договорная

Столяр станочник

На постоянную работу требуется столяр станочник для работы на форматно-раскроечном станке. Без вредных привычек с обязательным опытом работы. Время работы понедельник-пятница с 8 до 17, оплата труда с...

Витебск

1 200 р.

Приглашаем на работу швей

Предприятие по пошиву изделий технического назначения в г.п. Бешенковичи приглашает швей и закройщиков на постоянную работу или с возможностью подработки. Полный соцпакет. Заработная плата от 1200 руб...

Витебская, Бешенковичи

Договорная

грузчик

На ОАО "Витебский облагросервис" на базу Верховье требуется грузчик. Все вопросы только по телефону.

Витебск

1 200 р.

Сварщик точечной контактной сварки

Ищем рабочего на аппарат точечной контактной сварки.Не имеющего проблем с алкаголем.Обучение.Официальное трудоустройство.Отвечу только на звонок с 9:00 до 17:00.

Витебск

1 500 р.

Маляр порошковой покраски

Ищем маляра порошковой покраски без проблем с алкоголем.Желателен опыт работы на производстве.Обучение.Официальное трудоустройстао.Отвечу только на звонок с 9:00 до 17:00.

Витебск

1 300 р.

Закройщик

Требуется закройщик. Одна смена, соцпакет.

Витебск

1 000 р.

Швея

Требуются швеи. Одна смена, полный день, возможен договор подряда. Современное оборудование. Прямая сдельная.

Витебск

1 600 р.

Требуется сборщик корпусной мебели

Мебельному производству требуется сборщик корпусной мебели. Пятидневная рабочая неделя, официальное трудоустройство. Возможно обучение. Заработная плата от 1600 рублей.

Витебск

1 200 р.

Швея

Здравствуйте. Наше предприятие занимается пошивом одежды из легких и средних тканей. Мы ответим на часто интересующие Вас вопросы: -Что Вы будете шить? Пошив одежды второго слоя по операционно на совр...

Витебск

Договорная

Требуется сварщик

Сварщик в цех на полуавтомат, аргон и умение понимать чертежи будет плюсом. Можно без опыта, научим. Наличие проф. образования и военного билета обязательно. Устройство по ТК РБ. Зар плата по резуль...

Витебск

2 600 р.

токарь орша

Приглашается на работу токарь 3-6 разряда. Возможно обучение бесплатное на производстве

Витебская, Орша

1 073 р.

Сортировщик сырья и материалов с обучением

На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...

Витебск

1 200 р.

Прессовщик изделий из пластмасс с переобучением

На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...

Витебск

Требуются вальщики леса (бригада вальщиков)

2 000 р.

Требуются вальщики леса (бригада вальщиков)

Требуются вальщики леса с опытом работы, желательно без вредных привычек, работа под Форвардер (весь ассортимент 6 метров), оплата сдельная, хорошая з/п, от 8 рублей/куб, выплачиваем вовремя, даже с п...

Витебская, Орша

1 200 р.

Электрогазосварщик

Требуется электрогазосварщик все вопросы по телефону

Витебск

Вакансии в других регионах

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
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