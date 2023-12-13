Работа в производстве, энергетике в Витебской области
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск
900 р.
Подсобный рабочий
Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...
Витебск
1 400 р.
инженер-технолог
Требования : опыт работы на производстве; Знание ПК, опыт работы AutoCAD (уверенный пользователь ПО), знания в области конструкторской подготовки производства; знания нормативной документации (ГОСТ,...
Витебская, Орша
900 р.
Подсобный рабочий
Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...
Витебск
Договорная
Вакансия: упаковщица на производство
В связи с расширением производства, на работу в городе Орша требуются упаковщицы. Опыт работы приветствуется. Предусмотрено обучение на рабочем месте. Требования: - без вредных привычек; - без судимос...
Витебская, Орша
1 300 р.
Инженер по организации и нормированию труда
Требования: • знания в области экономики труда, принципов организации труда на промышленном предприятии; • знания в области экономики предприятия, ТК РБ; • знания в области нормирования труда в промыш...
Витебская, Орша
Договорная
Изготовитель карамели
Требуется изготовитель карамели (мужчина). Опыт не требуется. Нужна санкнижка. Производство находится в поселке Октябрьский. Ходит городской транспорт. По вакансии звонить в рабочие дни с 8.00 до 14.0...
Витебск
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производство сыров контракт на 30 смен УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Витебск
1 200 р.
требуется наладчик
В г. Витебск требуется наладка и ремонт оборудования. Официальное трудоустройство, социальный пакет, оплата 50% стоимости питания предприятием. Возможность карьерного роста и повышения заработной плат...
Витебская, Орша
1 800 р.
Требуется инженер - конструктор
Разработка конструкторской документации на новую продукцию. Участие в запуске и освоении новых образцов и модернизированной продукции. Конструкторское сопровождение серийно выпускаемой продукции...
Витебская, Орша
Договорная
ВАКАНСИЯ
Рабочий на производство.
Витебск
1 400 р.
сварщик
Изготовление металлоконструкций
Витебск
Договорная
требуется специалист-начальник лаборатории
Требуется начальник лаборатории ЭФИ, образование высшее или среднеспециальное. Зарплата по собеседованию. Знание основ проведения Э электрофизических измерений. Все вопросы по телефону , только по ...
Витебская, Орша
1 000 р.
швея
Условия работы Зарплата от 1.000 р Полная занятость На территории работодателя Работа на дому Гибкий график Социальный пакет Оплачиваемый отпуск Авансирование Работа постоянная Хорошие и комфортные ус...
Витебск
1 500 р.
Требуется мастер по установке корпусной мебели
На мебельное производство ООО Мартим требуется мастер по установке корпусной мебели , Оплата труда сдельная (высокая). Полное трудоустройство.
Витебская, Орша
2 000 р.
Требуется токарь,
Требуется токарь, фрезеровщик
Витебск
1 500 р.
Слесарь
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -обу...
Витебская, Орша
2 000 р.
СВАРЩИК
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщика, готового качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -об...
Витебская, Орша
2 000 р.
Требуется пилорамщик.
Требуется пилорамщик.
Витебская, Орша
Договорная
Требуется электрик
Требуется электрик на разовые работы: замена электрики, выключателей, розеток.
Витебская, Орша
1 200 р.
Столяр
Организация возьмет на работу столяра. Изготавливаем декоративные изделия из мдф и фанеры. Нужно уметь работать на пильном станке и фрезере. Официальное оформление. График работы 5/2 с 8:30 до 17:00 ...
Витебск
1 200 р.
Предприятие приглашает пескоструйщика
Желательно опыт работы.Режим с 8.00-17.00 обед 12.00-13.00.Ответственность,порядочность,БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК . С испытательным сроком
Витебск
Договорная
Токарь
Требуется токарь. Работа на станках 1К62, 16К20. Опыт работы желателен. Заработная плата от 1000 до 1500 руб. (по результатам собеседования). Без вредных привычек. Режим работы - Пн-Пт, с 08-00 до 16-...
Витебская, Полоцк
1 100 р.
Водитель с категориями С D E
Требуется водитель. Все вопросы по телефону.
Витебск
Договорная
Фрезеровщик
Предприятию требуется на постоянной основе фрезеровщик 4-6 разряда для производства работ на станках фрезерной группы. Полный соц. пакет. Звоните, будем рады!
Витебск
Договорная
Столяр станочник
На постоянную работу требуется столяр станочник для работы на форматно-раскроечном станке. Без вредных привычек с обязательным опытом работы. Время работы понедельник-пятница с 8 до 17, оплата труда с...
Витебск
1 200 р.
Приглашаем на работу швей
Предприятие по пошиву изделий технического назначения в г.п. Бешенковичи приглашает швей и закройщиков на постоянную работу или с возможностью подработки. Полный соцпакет. Заработная плата от 1200 руб...
Витебская, Бешенковичи
Договорная
грузчик
На ОАО "Витебский облагросервис" на базу Верховье требуется грузчик. Все вопросы только по телефону.
Витебск
1 200 р.
Сварщик точечной контактной сварки
Ищем рабочего на аппарат точечной контактной сварки.Не имеющего проблем с алкаголем.Обучение.Официальное трудоустройство.Отвечу только на звонок с 9:00 до 17:00.
Витебск
1 500 р.
Маляр порошковой покраски
Ищем маляра порошковой покраски без проблем с алкоголем.Желателен опыт работы на производстве.Обучение.Официальное трудоустройстао.Отвечу только на звонок с 9:00 до 17:00.
Витебск
1 300 р.
Закройщик
Требуется закройщик. Одна смена, соцпакет.
Витебск
1 000 р.
Швея
Требуются швеи. Одна смена, полный день, возможен договор подряда. Современное оборудование. Прямая сдельная.
Витебск
1 600 р.
Требуется сборщик корпусной мебели
Мебельному производству требуется сборщик корпусной мебели. Пятидневная рабочая неделя, официальное трудоустройство. Возможно обучение. Заработная плата от 1600 рублей.
Витебск
1 200 р.
Швея
Здравствуйте. Наше предприятие занимается пошивом одежды из легких и средних тканей. Мы ответим на часто интересующие Вас вопросы: -Что Вы будете шить? Пошив одежды второго слоя по операционно на совр...
Витебск
Договорная
Требуется сварщик
Сварщик в цех на полуавтомат, аргон и умение понимать чертежи будет плюсом. Можно без опыта, научим. Наличие проф. образования и военного билета обязательно. Устройство по ТК РБ. Зар плата по резуль...
Витебск
2 600 р.
токарь орша
Приглашается на работу токарь 3-6 разряда. Возможно обучение бесплатное на производстве
Витебская, Орша
1 073 р.
Сортировщик сырья и материалов с обучением
На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...
Витебск
1 200 р.
Прессовщик изделий из пластмасс с переобучением
На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...
Витебск
2 000 р.
Требуются вальщики леса (бригада вальщиков)
Требуются вальщики леса с опытом работы, желательно без вредных привычек, работа под Форвардер (весь ассортимент 6 метров), оплата сдельная, хорошая з/п, от 8 рублей/куб, выплачиваем вовремя, даже с п...
Витебская, Орша
1 200 р.
Электрогазосварщик
Требуется электрогазосварщик все вопросы по телефону
Витебск
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск