Работа в маркетинге, рекламе в Витебской области
400 р.
Вакансии
Требуются надёжные,амбициозные,целеустремлённые девушки 20+ для развития интернет-магазина. Работа удаленно.
Витебская, Шумилино
280 р.
Мерчендайзер на подработку
Компания SPECSERVICE - приглашает на постоянную работу сотрудника на выкладку алкогольной и безалкогольной продукции одного поставщика в торговых точках г. Миоры. Чем Вам предстоит заниматься? 1. Прие...
Витебская, Миоры
200 р.
Работа
Команда огромной компании продуктов ежедневного использования ищет сотрудников для его продвижения. Требуется только позитив,девушки 22+, гаджет и интернет. Для дальнейшей информации пишите в личные с...
Витебск
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Новолукомле
Расклейщик в Новолукомле Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия...
Витебская, Новолукомль
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Дубровно
Расклейщик в Дубровно Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия ре...
Витебская, Дубровно
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Орше
Расклейщик в Орше Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия реклам...
Витебская, Орша
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Толочине
Расклейщик в Толочине Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия ре...
Витебская, Толочин
Договорная
Дизайн меню
Сделать макеты для меню
Витебск
1 500 р.
Специалист по продажам
Условия: Работа в сфере - Информационной безопасности и инновационных технологии - Удаленная работа. Мы можем Вам предложить: - Хорошую мотивацию - Реальную перспективу карьерного и личностного роста....
Минск, Центральный
Договорная
Фотограф-администратор
"Автокомис N1" ищет к себе в команду сотрудника по создания фото-видео контента Требования : - монтаж фото-видео и размещение публикаций на специализированных сайтах по продаже автотранспорта, а так ж...
Гродно
Договорная
Руководитель отдела маркетинга
ТРЕБОВАНИЯ: - Высшее образование в области маркетинга; - Опыт работы от 2-х лет - Владение понятиями и инструментами маркетинга - Понимание офлайн- и онлайн-продвижения на рынке B2C - Развитые коммуни...
Могилевская, Горки
2 000 р.
Расклейщик объявлений. Промоутер
Требуются активные люди, которые хотят зарабатывать! У нас можно работать постоянно, а можно устроиться на неделю. - Возможна подработка: по вечерам Вам нужно расклеивать объявления на доски (формат А...
Минск, Центральный
Договорная
специалист по рекламной коммуникации
специалисту по рекламной коммуникации Продвижение рекламы через средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио) Подготовка эскизов рекламных модулей, текстов статей, сценариев видео...
Гродно
1 000 р.
Модель в положении (беременная), молодая мама
Требуется модель в положении (можно молодая мама) для фото/видео съемки. Магазин одежды для беременных и молодых мам. Материалы для каталогов, рекламы, социальных сетей. Работа по всей Беларуси, не об...
Минск, Центральный
Договорная
РАБОТА ОНЛАЙН
Зайдя на сайты работы, вы видите вакансии: менеджер Wildberries, менеджер Ozon, инфографика для маркетплэйсов. Но вы не знаете, что это такое и как с этим работать? Тогда вам к нам. Instart - проект д...
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Вакансии (требуется)
Требуется человек для подачи объявлений, категория автозапчасти
Брестская, Пинск
410 р.
Мерчендайзер на частичную занятость
Компания SPECSERVICE - лидер в сфере мерчандайзинга по Беларуси и странам СНГ, приглашает на постоянную работу мерчендайзера с частичной занятостью для выкладки продукции в торговых точках г. Добруша....
Гомельская, Добруш
1 362 р.
Маркетолог
Обязанности: Продвижение торгового центра и привлечение посетителей Проведение маркетинговых исследований, изучение целевой аудитории торгового центра, выявление новых тенденций и изменений рынка конк...
Минск, Советский
1 700 р.
Девушка на холодные звонки(сначала узнайте что это ,а потом ПИШИТЕ
Девушку на холодные звонки от 18 лет, зп 1000р - холодные звонки это обзванивать наших клиентов и предлагать ещё раз обратиться к нам!!!
Брестская, Барановичи
1 300 р.
Менеджер по продажам
Для работы с людьми , продукцией , клиентами, персоналом, приглашаем активных людей с развитой речью. Стажировка, обучение.
Минская, Солигорск
200 р.
Работа
Команда огромной компании продуктов ежедневного использования ищет сотрудников для его продвижения. Требуется только позитив,девушки 22+, гаджет и интернет. Для дальнейшей информации пишите в личные с...
Гомель
Договорная
Маркетолог в салон оптики FUNTASTIK
ОБЯЗАННОСТИ: -Планирование, организация и проведение рекламных, акционных мероприятий, презентаций в салонах -Разработка POS-материалов -Ведение социальных сетей: FB, Vk, Instagram -Съемка лайф-контен...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Работа/подработка
Требуются молодые коммуникабельные люди для продвижения мобильного приложения среди представителей бизнеса. Зарплата зависит от результата, в дальнейшем она может вырасти в разы. Все зависит от Вашего...
Гомель
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Ивацевичах
Расклейщик в Ивацевичах Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия ...
Брестская, Ивацевичи
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Минске
Расклейщик в Минске Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекл...
Минск, Центральный
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Жлобине
Расклейщик в Жлобине Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Гомельская, Жлобин
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Рогачёве
Расклейщик в Рогачёве Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Гомельская, Рогачев
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Светлогорске
Расклейщик в Светлогорске Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия...
Гомельская, Светлогорск
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Лиде
Расклейщик в Лиде Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекламн...
Гродненская, Лида
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Слониме
Расклейщик в Слониме Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекл...
Гродненская, Слоним
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Борисове
Расклейщик в Борисове Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Минская, Борисов
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Вилейке
Расклейщик в Вилейке Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Минская, Вилейка
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Молодечно
Расклейщик в Молодечно Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия р...
Минская, Молодечно
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Слуцке
Расклейщик в Слуцке Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекла...
Минская, Слуцк
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Бобруйске
Расклейщик в Бобруйске Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия р...
Могилевская, Бобруйск
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Горки
Расклейщик в Горки Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекла...
Могилевская, Горки
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер
Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекламных и иных маркетин...
Брестская, Барановичи
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Могилёве
Расклейщик в Могилёве Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия ре...
Могилев
Договорная
Вакансия в агентстве недвижимости
Приглашаем специалистов по недвижимости. Особые условия для команд специалистов! Рассмотрим вопросы вхождения в состав учредителей и партнёрские соглашения с коллегами. ПРИАМ-М: 25 лет на рынке недвиж...
Минск, Советский
Договорная
КУРЬЕР на район разноска газет, подработка
НА ПОДРАБОТКУ требуются курьеры(с 18 лет) с личным автомобилем для распространения рекламной газеты по Могилевским районам по почтовым ящикам. Районы на выбор. Буйничи 1000 шт. - 35 руб. Шклов 2000 шт...
Могилев
Договорная
Производственный сотрудник в агентство рекламы
Агентство рекламы «Гарал» Приглашает на постоянную работу сотрудников. Характер работы: изготовление всех видов наружной и интерьерной рекламы. Обработка пластиков, композитных материалов, фанеры. Ра...
Могилевская, Бобруйск
3 000 р.
Менеджер по продажам мерча
Первый в РБ print-on-demand сервис нуждается в грамотном продавце брендированного мерча (майки, худи, лонгсливы и пр.) Задачи: *работа с клиентской базой и общение с потенциальными покупателями; *прям...
Минск, Центральный
1 800 р.
Интернет-маркетолог
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Начальник отдела маркетинга: Условия: - офис в центре города - з/п от 1700-1800руб, "на старте", обсуждается на собеседовании - график работы: пн-пт. 9...
Брест
Договорная
Дизайнер футболок
На удаленную работу на постоянной основе требуется дизайнер футболок (худи, лонгсливов), иллюстраций и мокапов для работы с маркетплейсами (WB и OZON). Практические навыки работы с графическими редакт...
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
Требуется онлайн-менеджер
ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ДО РЕАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА (доход от 1200 руб, при наличии результата). Требование: от 18 до 60 лет, амбициозные, ответственные, можно совмещать, 3-4 часа в день.
Минск, Московский
1 200 р.
Сборщик наружной рекламы
Рекламная мастерская «Печатный двор» работает на рекламном рынке больше 10 лет по нескольким основным направлениям. Обязанности: -Сборка рекламных конструкций: объёмные буквы, световые короба, накатка...
Гомель
1 500 р.
менеджер по продажам
Менеджер по продажам Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Рекламная мастерская «Печатный двор» работает на рекламном рынке больше 10 лет по нескольким основным направлениям: -...
Гомель
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Ляховичах
Расклейщик в Ляховичах Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия р...
Брестская, Ляховичи
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в г.п. Октябрьский
Расклейщик в г.п. Октябрьский Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля нал...
Гомельская, г.п. Октябрьский
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Новогрудке
Расклейщик в Новогрудке Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия р...
Гродненская, Новогрудок
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Островце
Расклейщик в Островце Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Гродненская, Островец
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Ошмянах
Расклейщик в Ошмянах Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекл...
Гродненская, Ошмяны
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Березино
Расклейщик в Березино Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Минская, Березино
Вакансии в других регионах
Договорная
Руководитель отдела маркетинга
ТРЕБОВАНИЯ: - Высшее образование в области маркетинга; - Опыт работы от 2-х лет - Владение понятиями и инструментами маркетинга - Понимание офлайн- и онлайн-продвижения на рынке B2C - Развитые коммуни...
Могилевская, Горки
1 700 р.
Девушка на холодные звонки(сначала узнайте что это ,а потом ПИШИТЕ
Девушку на холодные звонки от 18 лет, зп 1000р - холодные звонки это обзванивать наших клиентов и предлагать ещё раз обратиться к нам!!!
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Менеджер по продажам мерча
Первый в РБ print-on-demand сервис нуждается в грамотном продавце брендированного мерча (майки, худи, лонгсливы и пр.) Задачи: *работа с клиентской базой и общение с потенциальными покупателями; *прям...
Минск, Центральный
1 800 р.
Интернет-маркетолог
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Начальник отдела маркетинга: Условия: - офис в центре города - з/п от 1700-1800руб, "на старте", обсуждается на собеседовании - график работы: пн-пт. 9...
Брест
Договорная
Дизайнер футболок
На удаленную работу на постоянной основе требуется дизайнер футболок (худи, лонгсливов), иллюстраций и мокапов для работы с маркетплейсами (WB и OZON). Практические навыки работы с графическими редакт...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Менеджер wb/Ozon
Требуется менеджер WB и Ozon Ведение 4-х акаунтов Обязанности: Ведение карточек на маркетплейсах WB и OZON. Создание новых карточек, редактирование старых. Создание инфографики карточек. Анализ конк...
Минск, Московский