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Работа в культуре, искусстве в Витебской области

Танцовщицы Go-Go в ночной клуб

Договорная

Танцовщицы Go-Go в ночной клуб

На постоянную работу требуются танцовщицы Go-Go в ночной клуб Vintage, Nirvana. Работа по графику, своевременная выплата ЗП, авансирование. Высылать а...

Витебск

2 300 р.

Актер-аниматор

Требуются артисты -аниматоры для Проведения детских мероприятий на территории Республики Беларусь согласно сценарному плану и гастрольному графику. Р...

Витебская, Новополоцк

Договорная

Диджей в ночной клуб

На постоянную работу в ночной клуб требуется диджей. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить с 9 до 20.

Витебск

Договорная

Диджей в ночной клуб

На постоянную работу в ночной клуб требуется диджей. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить в будни с 9 до 18....

Витебск

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