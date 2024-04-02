Работа в культуре, искусстве в Витебской области
Договорная
Танцовщицы Go-Go в ночной клуб
На постоянную работу требуются танцовщицы Go-Go в ночной клуб Vintage, Nirvana. Работа по графику, своевременная выплата ЗП, авансирование. Высылать а...
Витебск
2 300 р.
Актер-аниматор
Требуются артисты -аниматоры для Проведения детских мероприятий на территории Республики Беларусь согласно сценарному плану и гастрольному графику. Р...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Диджей в ночной клуб
На постоянную работу в ночной клуб требуется диджей. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить с 9 до 20.
Витебск
Договорная
Диджей в ночной клуб
На постоянную работу в ночной клуб требуется диджей. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить в будни с 9 до 18....
Витебск
900 р.
Менеджер на выставку Лего
Международная компания MireyRobotics ищет активных и деятельных сотрудников. Наша компания - организатор крупнейших в СНГ и Европе научно-развлекатель...
Гродно
800 р.
Ретушёр, обработчик
Ищем молодого и энергичного сотрудника в команду для работы в офисе. Обязанности: -Обработка фотографий и печать. -Верстка выпускных альбомов Требо...
Брестская, Барановичи
Договорная
Дизайнер интерьеров
В фирму по ремонту квартир/домов требуется дизайнер интерьеров . Работа в офисе компании Официальное оформление
Минск, Московский
100 р.
подработка
ИП приглашает к сотрудничеству фотографа. Работа по школьным фото сессиям. График с 9 до 12 С ежедневной оплатой.Обучение по проектам в течении дня. П...
Гомель
1 584 р.
Инструктор на выставку роботов
Привет! Ищешь работу? В международную компанию Mirey Robotics требуются активные и веселые сотрудники. Mirey Robotics - компания организатор крупнейши...
Минск, Центральный
800 р.
Ведущий детских праздников, аниматор
Мы ищем творческих, ответственных и коммуникабельных людей на должность "аниматор, артист праздников, ведущий" Обязанности: - Умение работать с детьм...
Могилев
Бесплатно
Приглашаются красивые девушки для съёмки клипа
Приглашаются красивые высокие 175см-190см девушки(блондинки) для съёмки музыкального клипа, без интима,занятость один час. Без оплаты.
Минск, Заводской
Договорная
Работа в театре
Требуются молодые люди для работы в театре. Командировки по Беларуси. Обучение. Оплата достойная.
Гродненская, Волковыск