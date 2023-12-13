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Работа в авто, транспорте и логистике в Витебской области

Водите-экспедитор С, СЕ
vip

7 500 р.

Водите-экспедитор С, СЕ

Витебская, Полоцк

Вакансия в другом регионе
водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Витебск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебская, Орша

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Витебская, Новополоцк

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

3 500 р.

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...

Витебская, Орша

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водитель категория С, Орша

Договорная

Водитель категория С, Орша

На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...

Витебская, Орша

2 000 р.

работа сварщик авто, разборщик, маляр

Нужен сварщик авто, разборщик, маляр

Витебск

водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Грузоперевозки по РБ

Витебск

Бесплатно

Требуется Водитель кат.С.

Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю

Витебская, Орша

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

3 000 р.

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...

Витебск

3 000 р.

Водитель такси на личном автомобиле

Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.

Витебск

1 600 р.

Требуется на постоянную работу автослесарь

В СТО "Шульц-Авто" (напротив памятника "Катюша") требуется на постоянную работу автомеханик с опытом работы. Ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов. Подвеска, системы автомобиля. График работы с...

Витебская, Орша

4 999 р.

Требуется водитель категории «СЕ»

Требуется водитель-экспедитор категории «СЕ» Обязанности: • Перевозка грузов в международном направлении; 1. РБ – РФ – РБ • Работа с разрешительными и таможенными документами; • Контроль правильности ...

Витебск

Договорная

Логист

Транспортному предприятию требуется логист. Условия: - социальный пакет - оформление по ТК РБ Обязанности: - поиск клиентов на собственный транспорт (экспедиции, прямые заказчики) и управление взаимоо...

Витебск

Договорная

Автослесарь грузовые авто

Приглашаем на работу автослесаря для сервисного обслуживания собственного грузового автопарка. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Современное здание 2020 года постройки; работа в отапливаемых боксах (+20 градусов), с св...

Витебск

Договорная

Требуется водитель категории «СЕ»

Приглашаем на работу водителя-экспедитора! Стаж работы от 2-х лет, желание работать в коллективе. Основные маршруты РБ-РФ. Так же ищем водителей для работы на перецеп на свой европейский парк.

Витебск

В автомобильное ателье требуется администратор

900 р.

В автомобильное ателье требуется администратор

Обязаннoсти: - Знание автомобилей обязательно! - Пpиём клиeнтoв - Оформления заказов - Умение делать фото - Пoдачa oбъявлений, рaбота с интернет ресурсами, продвижение контента на наши сайты для ре...

Витебск

Водитель Такси

1 500 р.

Водитель Такси

Требуется водитель для работы в Яндекс Такси на автомобиле компании. ЗП 40%, ежедневные выплаты

Витебск

1 300 р.

Начальник участка спецтранспорта

В аэропорт Витебск требуется начальник участка спецтранспорта.

Витебск

Водитель Яндекс такси

1 200 р.

Водитель Яндекс такси

На работу Яндекс такси требуются водители. Работа на автомобилях таксопарка. Обязанности: •безопасная перевозка пассажиров •соблюдение правил дорожного движения Требования: •стаж вождения от 2-ух ...

Витебск

Работа в Яндекс Такси

Договорная

Работа в Яндекс Такси

Приглашаем для работы в Яндекс Такси: - гибкий график - обслуженные автомобили - дружный коллектив - достойная оплата труда (процент от выручки) - возможность роста в должности - официальное трудоустр...

Витебск

Требуются водители для работы в такси

1 000 р.

Требуются водители для работы в такси

Нужны водители для работы в такси(яндекс ). На процент. 30% от грязной кассы за вычетом яндекса. Мойка и заправка за наш счёт. Возможен ежедневный расчёт. Аренды нету. Всё вопросы только а по телефону...

Витебск

550 р.

Диспетчер пассажирские перевозки

Транспортной компании в сфере туристических и пассажирских перевозок требуется оператор-диспетчер. Полный рабочий день, 5 дней в неделю. График - две смены, по времени обговаривается. Офис на улице Ки...

Витебск

3 500 р.

Водитель категории ''Е''

Требуется водитель категории "Е" на зерновоз. Работа по РБ и РФ-РБ.Опыт работы обязателен.

Витебская, Орша

Вакансия водителя категории C

Договорная

Вакансия водителя категории C

На постоянную работу требуется водитель категории С для развоза молочной продукции и хлебобулочных изделий по торговым точкам города Витебска. Все вопросы по телефону(указан на фото)

Витебск

монтировщик шин

999 р.

монтировщик шин

требуется монтировщик шин, на участок легкового шиномонтажа, Витебск, с опытом работы, без вредных привычек, честный, трудолюбивый, пунктуальный, ответственный, в меру инициативный, возраст от 20 до 4...

Витебск

2 000 р.

На СТО требуеться автослесарь

На СТО требуеться человек для технического обслуживания и ремонта автомобилей разных марок. Знание устройства автомобилей и технологию его ремонта. Приветствуеться человек понимающий в двигателях , им...

Витебск

Приглашаем водителя

Договорная

Приглашаем водителя

На постоянную работу в Орше требуется водитель( самосвал ) 30т.Автомобиль IVECO!!! работа в пределах города.Рабочее время работы: 8:00-17:00. Официальное трудоустройство. Оплата 2 раза в месяц. Зараб...

Витебская, Орша

Работа Водитель на своем авто

4 000 р.

Работа Водитель на своем авто

Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...

Витебск

Водитель со своим авто

2 400 р.

Водитель со своим авто

Приглашаем водителей к сотрудничеству. Мы предлагаем: — Работа и подработка водителем по перевозке пассажиров на личном автомобиле. — Работа в удобном приложении. — Оформление круглосуточно, без пр...

Витебская, Орша

Водитель такси

1 500 р.

Водитель такси

Требуется водитель на Яндекс-такси.Желательно со стажем работы в такси. Оплата труда сдельная. Аренды нет !!!

Витебская, Орша

1 500 р.

Водитель категории С

Требуется водитель категории С Возможно обучение Основные требования-желания работать и зарабатывать. Требования к водителю, минимальное знание автомобиля и его устройства. Разъездной вид работы по Ре...

Витебск

Договорная

Водитель маршрутного такси

Требуется водитель категории D на маршрутное такси 14а по городу Орша. Машина - Mercedes Benz Зарплата - высокая. Лучше звоните, чтобы узнать подробную информацию

Витебская, Орша

Водитель-курьер ООО ТОКО СУШИ

1 200 р.

Водитель-курьер ООО ТОКО СУШИ

Ресторан доставки Toko sushi приглашает ВОДИТЕЛЯ-КУРЬЕРА на собственном автомобиле для осуществления доставок блюд японской кухни. Обязанности: Своевременная, качественная доставка заказов в зоне дост...

Витебск

Тракторист требуется

Договорная

Тракторист требуется

Тракторист требуется на круглогодичную работу требуется тракторист с удостоверением обязательное требование строго без вредных привычек на рабочем месте, умение работать с инструментом, весь соцпакет,...

Витебск

Механик. Автохаус Гранд.

Договорная

Механик. Автохаус Гранд.

Автохаус GRAND Новополоцк приглашает на работу на следующие должности: 1) продавец консультант: с опытом работы в сфере продаж. 2) механик\снабженец: опыт работы в авто сфере(ремонт\запчасти). График ...

Витебская, Новополоцк

Продавец консультант. Автохаус Гранд.

Договорная

Продавец консультант. Автохаус Гранд.

Автохаус GRAND Новополоцк приглашает на работу на следующие должности: 1) продавец консультант: с опытом работы в сфере продаж. 2) механик\снабженец: опыт работы в авто сфере(ремонт\запчасти). График ...

Витебская, Новополоцк

Водитель автовоза

4 000 р.

Водитель автовоза

Транспортной компании на постоянную работу требуются водители категории CE, для работы на автовозе. Виза Евросоюза, удостоверение международника и чип обязательно. Высокая заработная плата.

Витебск

1 200 р.

Водитель В

Требуется водитель в яндекс такси.график работы обсуждается

Витебская, Орша

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

2 000 р.

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Желан...

Витебск

Водитель-курьер на авто

1 000 р.

Водитель-курьер на авто

Курьерская доставка: — документов, корреспонденции, вещей, посылок; — покупок из магазина, еду из кафе: суши, роллы, пиццу. Мы предлагаем: — оптимальные маршруты. Выбирай любой район города или выполн...

Витебск

Работа водитель на своем авто

2 400 р.

Работа водитель на своем авто

Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...

Витебская, Полоцк

Водитель на собственном автомобиле

2 400 р.

Водитель на собственном автомобиле

«Максим» — международный сервис заказа автотранспорта. Есть вакансии и в твоем городе на личном автомобиле: зарегистрируйся на сайте и начни зарабатывать уже сегодня. Мы предлагаем: — Работа и подрабо...

Витебская, Новополоцк

Вакансии в других регионах

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Требуется машинист экскаватора

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Помощник водителя

5 000 р.

Помощник водителя

Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...

Гродненская, Сморгонь

Вакансия в другом регионе
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

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