Работа в авто, транспорте и логистике в Витебской области
7 500 р.
Водите-экспедитор С, СЕ
Витебская, Полоцк
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебская, Орша
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Витебская, Новополоцк
3 500 р.
Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша
В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...
Витебская, Орша
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
Договорная
Водитель категория С, Орша
На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...
Витебская, Орша
2 000 р.
работа сварщик авто, разборщик, маляр
Нужен сварщик авто, разборщик, маляр
Витебск
1 500 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ
Витебск
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю
Витебская, Орша
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...
Витебск
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.
Витебск
1 600 р.
Требуется на постоянную работу автослесарь
В СТО "Шульц-Авто" (напротив памятника "Катюша") требуется на постоянную работу автомеханик с опытом работы. Ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов. Подвеска, системы автомобиля. График работы с...
Витебская, Орша
4 999 р.
Требуется водитель категории «СЕ»
Требуется водитель-экспедитор категории «СЕ» Обязанности: • Перевозка грузов в международном направлении; 1. РБ – РФ – РБ • Работа с разрешительными и таможенными документами; • Контроль правильности ...
Витебск
Договорная
Логист
Транспортному предприятию требуется логист. Условия: - социальный пакет - оформление по ТК РБ Обязанности: - поиск клиентов на собственный транспорт (экспедиции, прямые заказчики) и управление взаимоо...
Витебск
Договорная
Автослесарь грузовые авто
Приглашаем на работу автослесаря для сервисного обслуживания собственного грузового автопарка. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Современное здание 2020 года постройки; работа в отапливаемых боксах (+20 градусов), с св...
Витебск
Договорная
Требуется водитель категории «СЕ»
Приглашаем на работу водителя-экспедитора! Стаж работы от 2-х лет, желание работать в коллективе. Основные маршруты РБ-РФ. Так же ищем водителей для работы на перецеп на свой европейский парк.
Витебск
900 р.
В автомобильное ателье требуется администратор
Обязаннoсти: - Знание автомобилей обязательно! - Пpиём клиeнтoв - Оформления заказов - Умение делать фото - Пoдачa oбъявлений, рaбота с интернет ресурсами, продвижение контента на наши сайты для ре...
Витебск
1 500 р.
Водитель Такси
Требуется водитель для работы в Яндекс Такси на автомобиле компании. ЗП 40%, ежедневные выплаты
Витебск
1 300 р.
Начальник участка спецтранспорта
В аэропорт Витебск требуется начальник участка спецтранспорта.
Витебск
1 200 р.
Водитель Яндекс такси
На работу Яндекс такси требуются водители. Работа на автомобилях таксопарка. Обязанности: •безопасная перевозка пассажиров •соблюдение правил дорожного движения Требования: •стаж вождения от 2-ух ...
Витебск
Договорная
Работа в Яндекс Такси
Приглашаем для работы в Яндекс Такси: - гибкий график - обслуженные автомобили - дружный коллектив - достойная оплата труда (процент от выручки) - возможность роста в должности - официальное трудоустр...
Витебск
1 000 р.
Требуются водители для работы в такси
Нужны водители для работы в такси(яндекс ). На процент. 30% от грязной кассы за вычетом яндекса. Мойка и заправка за наш счёт. Возможен ежедневный расчёт. Аренды нету. Всё вопросы только а по телефону...
Витебск
550 р.
Диспетчер пассажирские перевозки
Транспортной компании в сфере туристических и пассажирских перевозок требуется оператор-диспетчер. Полный рабочий день, 5 дней в неделю. График - две смены, по времени обговаривается. Офис на улице Ки...
Витебск
3 500 р.
Водитель категории ''Е''
Требуется водитель категории "Е" на зерновоз. Работа по РБ и РФ-РБ.Опыт работы обязателен.
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия водителя категории C
На постоянную работу требуется водитель категории С для развоза молочной продукции и хлебобулочных изделий по торговым точкам города Витебска. Все вопросы по телефону(указан на фото)
Витебск
999 р.
монтировщик шин
требуется монтировщик шин, на участок легкового шиномонтажа, Витебск, с опытом работы, без вредных привычек, честный, трудолюбивый, пунктуальный, ответственный, в меру инициативный, возраст от 20 до 4...
Витебск
2 000 р.
На СТО требуеться автослесарь
На СТО требуеться человек для технического обслуживания и ремонта автомобилей разных марок. Знание устройства автомобилей и технологию его ремонта. Приветствуеться человек понимающий в двигателях , им...
Витебск
Договорная
Приглашаем водителя
На постоянную работу в Орше требуется водитель( самосвал ) 30т.Автомобиль IVECO!!! работа в пределах города.Рабочее время работы: 8:00-17:00. Официальное трудоустройство. Оплата 2 раза в месяц. Зараб...
Витебская, Орша
4 000 р.
Работа Водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Витебск
2 400 р.
Водитель со своим авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству. Мы предлагаем: — Работа и подработка водителем по перевозке пассажиров на личном автомобиле. — Работа в удобном приложении. — Оформление круглосуточно, без пр...
Витебская, Орша
1 500 р.
Водитель такси
Требуется водитель на Яндекс-такси.Желательно со стажем работы в такси. Оплата труда сдельная. Аренды нет !!!
Витебская, Орша
1 500 р.
Водитель категории С
Требуется водитель категории С Возможно обучение Основные требования-желания работать и зарабатывать. Требования к водителю, минимальное знание автомобиля и его устройства. Разъездной вид работы по Ре...
Витебск
Договорная
Водитель маршрутного такси
Требуется водитель категории D на маршрутное такси 14а по городу Орша. Машина - Mercedes Benz Зарплата - высокая. Лучше звоните, чтобы узнать подробную информацию
Витебская, Орша
1 200 р.
Водитель-курьер ООО ТОКО СУШИ
Ресторан доставки Toko sushi приглашает ВОДИТЕЛЯ-КУРЬЕРА на собственном автомобиле для осуществления доставок блюд японской кухни. Обязанности: Своевременная, качественная доставка заказов в зоне дост...
Витебск
Договорная
Тракторист требуется
Тракторист требуется на круглогодичную работу требуется тракторист с удостоверением обязательное требование строго без вредных привычек на рабочем месте, умение работать с инструментом, весь соцпакет,...
Витебск
Договорная
Механик. Автохаус Гранд.
Автохаус GRAND Новополоцк приглашает на работу на следующие должности: 1) продавец консультант: с опытом работы в сфере продаж. 2) механик\снабженец: опыт работы в авто сфере(ремонт\запчасти). График ...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Продавец консультант. Автохаус Гранд.
Автохаус GRAND Новополоцк приглашает на работу на следующие должности: 1) продавец консультант: с опытом работы в сфере продаж. 2) механик\снабженец: опыт работы в авто сфере(ремонт\запчасти). График ...
Витебская, Новополоцк
4 000 р.
Водитель автовоза
Транспортной компании на постоянную работу требуются водители категории CE, для работы на автовозе. Виза Евросоюза, удостоверение международника и чип обязательно. Высокая заработная плата.
Витебск
1 200 р.
Водитель В
Требуется водитель в яндекс такси.график работы обсуждается
Витебская, Орша
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Желан...
Витебск
1 000 р.
Водитель-курьер на авто
Курьерская доставка: — документов, корреспонденции, вещей, посылок; — покупок из магазина, еду из кафе: суши, роллы, пиццу. Мы предлагаем: — оптимальные маршруты. Выбирай любой район города или выполн...
Витебск
2 400 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Витебская, Полоцк
2 400 р.
Водитель на собственном автомобиле
«Максим» — международный сервис заказа автотранспорта. Есть вакансии и в твоем городе на личном автомобиле: зарегистрируйся на сайте и начни зарабатывать уже сегодня. Мы предлагаем: — Работа и подрабо...
Витебская, Новополоцк
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский