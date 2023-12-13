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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Новые товары с доставкой в Витебске

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Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
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250 р.

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм

Могилев

Доставка по Беларуси
Бороздодел Фиолент Б2-30

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372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

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104.13 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

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46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

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157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

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129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

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58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

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24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

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614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

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36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

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35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

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34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

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189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

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14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

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35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Онлайн-заказ

81.31 р.

Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тиски Deko CL11

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158.58 р.

Тиски Deko CL11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Струбцина Total THT1321401

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106.50 р.

Струбцина Total THT1321401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур AEG Powertools 4932343617

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70.80 р.

Бур AEG Powertools 4932343617

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ледобур ECO GD-53

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488.50 р.

Ледобур ECO GD-53

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Струбцина Total THT1321204

Онлайн-заказ

77.64 р.

Струбцина Total THT1321204

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Струбцина Total THT13186

Онлайн-заказ

63.18 р.

Струбцина Total THT13186

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверла, буры, зенкеры Metabo 631810000

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250 р.

Сверла, буры, зенкеры Metabo 631810000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.787

Онлайн-заказ

340.43 р.

Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.787

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Metabo 625349000 (12В/4 Ah)

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270 р.

Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Metabo 625349000 (12В/4 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-125 ONE+ 5133003359 (18В/2.5 а*ч +

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327.60 р.

Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-125 ONE+ 5133003359 (18В/2.5 а*ч +

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-120C 5133005090 (18В/4.0 Ah + 18В)

Онлайн-заказ

324.84 р.

Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RC18120-120C 5133005090 (18В/4.0 Ah + 18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.578.655

Онлайн-заказ

339.36 р.

Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.578.655

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511396 (18В/4 Ah)

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243.70 р.

Аккумулятор Einhell Power X-Change 4511396 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Einhell PXC Twinpack 4511489 (18В/4 Ah)

Онлайн-заказ

360 р.

Аккумулятор Einhell PXC Twinpack 4511489 (18В/4 Ah)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 02

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 02

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 05

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 05

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гравер Einhell TC-MG 135 E 4419169

Онлайн-заказ

266.10 р.

Гравер Einhell TC-MG 135 E 4419169

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N

300 р.

Гайковерт аккумуляторный бесщеточный ProfiPower T-900N

Могилев

Доставка по Беларуси
Сверла, буры, зенкеры Bosch 1.618.596.456

Онлайн-заказ

623.53 р.

Сверла, буры, зенкеры Bosch 1.618.596.456

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.805

Онлайн-заказ

685.04 р.

Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.805

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверла, буры, зенкеры Bosch 1.618.596.461

Онлайн-заказ

942.30 р.

Сверла, буры, зенкеры Bosch 1.618.596.461

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический гравер с гибким валом DELI DL-DM03-E1

96 р.

Электрический гравер с гибким валом DELI DL-DM03-E1

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Greenworks G60B2 (60В/2 Ah)

Онлайн-заказ

325 р.

Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Greenworks G60B2 (60В/2 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Граверы Einhell TC-MG 135 E 4419169

Онлайн-заказ

248.40 р.

Граверы Einhell TC-MG 135 E 4419169

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RB18L25 ONE+ 5133002237 (18В/2.5 а*ч)

Онлайн-заказ

245.46 р.

Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента RYOBI RB18L25 ONE+ 5133002237 (18В/2.5 а*ч)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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