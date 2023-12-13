Услуги в Слониме
Договорная
Видеомонтаж
Гродненская, Слоним
Договорная
Натяжные потолки
Гродненская, Слоним
25 р.
БАНЯ НА ПРИРЕЧНОМ
Гродненская, Слоним
Договорная
Слоним. Памятники на могилу из гранита. Благоустройство, реставрация захоронений. Зельва, Волковыск
Гродненская, Слоним
Договорная
Бурение скважин на воду - без крупной техники
Гродненская, Слоним
15 р.
Репетитор английского языка
Гродненская, Слоним
Договорная
Оказание услуг по уходу за лежачими больными
Гродненская, Слоним
20 р.
Ламинирование ресниц
Гродненская, Слоним
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, мат.капитал, рассрочка
Гродненская, Слоним
Договорная
Окажу услуги по распиловке древесины на дрова
Гродненская, Слоним
Договорная
Натяжные потолки любой сложности. Подарки
Гродненская, Слоним
24 р.
Репетитор.Скорочтение. Подготовка к школе.
Гродненская, Слоним
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности
Гродненская, Слоним
20 р.
Кровельные работы
Гродненская, Слоним
Договорная
Алмазное сверление
Гродненская, Слоним
Договорная
Уборка снега
Гродненская, Слоним
1 р.
Почищу ваш автомобиль от снега.
Гродненская, Слоним
Договорная
Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне
Гродненская, Слоним
Договорная
Грузоперевозки (грузчики) Слоним - РБ,
Гродненская, Слоним
Договорная
Грузоперевозки Слоним
Гродненская, Слоним
Договорная
Проекты домов, электроснабжения, сметы.
Гродненская, Слоним
Договорная
Натяжные потолки любой сложности
Гродненская, Слоним
Договорная
Ремонт
Гродненская, Слоним
25 р.
Маникюр, педикюр
Гродненская, Слоним
Договорная
Навесы производство
Гродненская, Слоним
Договорная
Бурение скважин на воду в Слониме
Гродненская, Слоним
Договорная
Праздник
Гродненская, Слоним
30 р.
маникюр
Гродненская, Слоним
Договорная
Уборка квартир/домов
Гродненская, Слоним
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Гродненская, Слоним
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродненская, Слоним
Договорная
Наращивание ресниц
Гродненская, Слоним
30 р.
Химчистка мягкой мебели с выездом на дом
Гродненская, Слоним
Договорная
Услуги печника, ремонт, чистка.
Гродненская, Слоним
20 р.
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРОВ
Гродненская, Слоним
30 р.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ
Гродненская, Слоним
Договорная
Уборка снега вручную
Гродненская, Слоним
10 р.
Дизайн инфографики, листовок, рекламы, визиток
Гродненская, Слоним
40 р.
Наращивание ресниц
Гродненская, Слоним
35 р.
Фото альбомы школа садик
Гродненская, Слоним
30 р.
Маникюр
Гродненская, Слоним
Договорная
Компьютерные услуги, интернет
Гродненская, Слоним
Договорная
Сверление бетона.
Гродненская, Слоним
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский