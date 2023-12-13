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Услуги в Слониме

Видеомонтаж

Договорная

Видеомонтаж

Гродненская, Слоним

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гродненская, Слоним

БАНЯ НА ПРИРЕЧНОМ

25 р.

БАНЯ НА ПРИРЕЧНОМ

Гродненская, Слоним

Слоним. Памятники на могилу из гранита. Благоустройство, реставрация захоронений. Зельва, Волковыск

Договорная

Слоним. Памятники на могилу из гранита. Благоустройство, реставрация захоронений. Зельва, Волковыск

Гродненская, Слоним

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Договорная

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Гродненская, Слоним

Рассрочка
Репетитор английского языка

15 р.

Репетитор английского языка

Гродненская, Слоним

Договорная

Оказание услуг по уходу за лежачими больными

Гродненская, Слоним

Ламинирование ресниц

20 р.

Ламинирование ресниц

Гродненская, Слоним

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, мат.капитал, рассрочка

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, мат.капитал, рассрочка

Гродненская, Слоним

Договорная

Окажу услуги по распиловке древесины на дрова

Гродненская, Слоним

Натяжные потолки любой сложности. Подарки

Договорная

Натяжные потолки любой сложности. Подарки

Гродненская, Слоним

Репетитор.Скорочтение. Подготовка к школе.

24 р.

Репетитор.Скорочтение. Подготовка к школе.

Гродненская, Слоним

Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой сложности

Гродненская, Слоним

Кровельные работы

20 р.

Кровельные работы

Гродненская, Слоним

Рассрочка
Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Гродненская, Слоним

Договорная

Уборка снега

Гродненская, Слоним

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1 р.

Почищу ваш автомобиль от снега.

Гродненская, Слоним

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Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Договорная

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Гродненская, Слоним

Грузоперевозки (грузчики) Слоним - РБ,

Договорная

Грузоперевозки (грузчики) Слоним - РБ,

Гродненская, Слоним

Грузоперевозки Слоним

Договорная

Грузоперевозки Слоним

Гродненская, Слоним

Проекты домов, электроснабжения, сметы.

Договорная

Проекты домов, электроснабжения, сметы.

Гродненская, Слоним

Натяжные потолки любой сложности

Договорная

Натяжные потолки любой сложности

Гродненская, Слоним

Ремонт

Договорная

Ремонт

Гродненская, Слоним

Маникюр, педикюр

25 р.

Маникюр, педикюр

Гродненская, Слоним

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Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Слоним

Бурение скважин на воду в Слониме

Договорная

Бурение скважин на воду в Слониме

Гродненская, Слоним

Праздник

Договорная

Праздник

Гродненская, Слоним

30 р.

маникюр

Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 30 p.

Гродненская, Слоним

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Уборка квартир/домов

Договорная

Уборка квартир/домов

Гродненская, Слоним

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НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Гродненская, Слоним

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы
Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гродненская, Слоним

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Химчистка мягкой мебели с выездом на дом

30 р.

Химчистка мягкой мебели с выездом на дом

Гродненская, Слоним

Договорная

Услуги печника, ремонт, чистка.

Гродненская, Слоним

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

30 р.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Уборка снега вручную

Гродненская, Слоним

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Дизайн инфографики, листовок, рекламы, визиток

10 р.

Дизайн инфографики, листовок, рекламы, визиток

Гродненская, Слоним

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Слоним

Фото альбомы школа садик

35 р.

Фото альбомы школа садик

Гродненская, Слоним

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гродненская, Слоним

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Договорная

Компьютерные услуги, интернет

Гродненская, Слоним

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Сверление бетона.

Договорная

Сверление бетона.

Гродненская, Слоним

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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