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Услуги в сфере красоты и здоровья в Слониме

Ламинирование ресниц

20 р.

Ламинирование ресниц

Гродненская, Слоним

Маникюр, педикюр

25 р.

Маникюр, педикюр

Гродненская, Слоним

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30 р.

маникюр

Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 30 p.

Гродненская, Слоним

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гродненская, Слоним

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Слоним

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гродненская, Слоним

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Маникюр, педикюр

40 р.

Маникюр, педикюр

Гродненская, Слоним

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Депиляция/Шугаринг

35 р.

Депиляция/Шугаринг

Гродненская, Слоним

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Шугаринг

10 р.

Шугаринг

Гродненская, Слоним

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Слоним

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Комбинированный маникюр

13 р.

Комбинированный маникюр

Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 13 p.

Гродненская, Слоним

Маникюр,наращивание ногтей

20 р.

Маникюр,наращивание ногтей

Гродненская, Слоним

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гродненская, Слоним

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Слоним

Бесплатно

Требуются модели для стрижки

Гродненская, Слоним

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Гродненская, Слоним

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Слоним

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Оформление бровей

20 р.

Оформление бровей

Гродненская, Слоним

Эстетическая косметология

Договорная

Эстетическая косметология

Гродненская, Слоним

Маникюр# педикюр# наращивание

25 р.

Маникюр# педикюр# наращивание

Гродненская, Слоним

Наращивание (ищу моделей)

Договорная

Наращивание (ищу моделей)

Гродненская, Слоним

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Ламинирование ресниц

15 р.

Ламинирование ресниц

Гродненская, Слоним

Полировка и восстановление волос

20 р.

Полировка и восстановление волос

Гродненская, Слоним

100 р.

Наращивание волос

Гродненская, Слоним

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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