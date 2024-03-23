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Ремонт и пошив одежды
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Ремонт и пошив одежды в Слониме

7 р.

Прошив обуви

Гродненская, Слоним

Договорная

Ремонт одежды

Гродненская, Слоним

Замена молний в одежде.

10 р.

Замена молний в одежде.

Гродненская, Слоним

Пошив,ремонт

Договорная

Пошив,ремонт

Гродненская, Слоним

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Индивидуальный пошив детских платьев

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Ремонт одежды. Пошив штор

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Ремонт одежды, пошив штор

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Договорная

Оказываю услуги по пошиву и продаже одежды, сумок,

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Договорная

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Договорная

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Брестская, Барановичи

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Пошив женской одежды

Договорная

Пошив женской одежды

Минск, Московский

Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи

70 р.

Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи

Гродно

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Шью на заказ

Договорная

Шью на заказ

Брестская, Жабинка

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Пошив гардин. Индивидуальный подход. Выезд дизайнера БЕСПЛАТНО

100 р.

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Ремонт и пошив одежды, штор и постельного белья.

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10 р.

Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.

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Пошив купальников для гимнастики

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