Ремонтно-строительные работы в Слониме
Договорная
Бурение скважин на воду - без крупной техники
Гродненская, Слоним
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, мат.капитал, рассрочка
Гродненская, Слоним
20 р.
Кровельные работы
Гродненская, Слоним
Договорная
Алмазное сверление
Гродненская, Слоним
Договорная
Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне
Гродненская, Слоним
Договорная
Навесы производство
Гродненская, Слоним
Договорная
Бурение скважин на воду в Слониме
Гродненская, Слоним
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Гродненская, Слоним
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродненская, Слоним
Договорная
Услуги печника, ремонт, чистка.
Гродненская, Слоним
Договорная
Сверление бетона.
Гродненская, Слоним
Договорная
сухопрессованная стяжка пола
Гродненская, Слоним
Договорная
Аренда, услуги экскаватора погрузчика CAT 432E
Гродненская, Слоним
Договорная
Печник
Гродненская, Слоним
45 р.
Бурение скважин
Гродненская, Слоним
Договорная
Бурение скважин
Гродненская, Слоним
Договорная
Плоская наплавляемая кровля. Ремонт/монтаж
Гродненская, Слоним
Договорная
Сварочные работы
Гродненская, Слоним
Договорная
Кровельные работы
Гродненская, Слоним
Договорная
Кольца для канализации. Водопровод
Гродненская, Слоним
Договорная
Печник
Гродненская, Слоним
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный