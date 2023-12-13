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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Слониме

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Договорная

Бурение скважин на воду - без крупной техники

Гродненская, Слоним

Рассрочка
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, мат.капитал, рассрочка

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, мат.капитал, рассрочка

Гродненская, Слоним

Кровельные работы

20 р.

Кровельные работы

Гродненская, Слоним

Рассрочка
Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Гродненская, Слоним

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Договорная

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Гродненская, Слоним

Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Слоним

Бурение скважин на воду в Слониме

Договорная

Бурение скважин на воду в Слониме

Гродненская, Слоним

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Гродненская, Слоним

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Услуги печника, ремонт, чистка.

Гродненская, Слоним

Сверление бетона.

Договорная

Сверление бетона.

Гродненская, Слоним

сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Гродненская, Слоним

Аренда, услуги экскаватора погрузчика CAT 432E

Договорная

Аренда, услуги экскаватора погрузчика CAT 432E

Гродненская, Слоним

Печник

Договорная

Печник

Гродненская, Слоним

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Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Гродненская, Слоним

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Плоская наплавляемая кровля. Ремонт/монтаж

Договорная

Плоская наплавляемая кровля. Ремонт/монтаж

Гродненская, Слоним

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Гродненская, Слоним

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гродненская, Слоним

Кольца для канализации. Водопровод

Договорная

Кольца для канализации. Водопровод

Гродненская, Слоним

Печник

Договорная

Печник

Гродненская, Слоним

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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