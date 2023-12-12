logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
ВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Предметы интерьера, зеркала в Щучине

Бутылки пустые для интерьера

Договорная

Бутылки пустые для интерьера

Гродненская, Щучин

Светильник + часы

30 р.

Светильник + часы

Гродненская, Щучин

badge-icon
Картина большая на срезе,камень

85 р.

Картина большая на срезе,камень

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Картина из камней на спиле дерева

35 р.

Картина из камней на спиле дерева

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Картина из камней на спиле дерева

35 р.

Картина из камней на спиле дерева

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Пепельницы муж.

2 р.

Пепельницы муж.

Гродненская, Щучин

Гномы и домовята ручной работы

Договорная

Гномы и домовята ручной работы

Гродненская, Щучин

badge-icon
зеркала

10 р.

зеркала

Гродненская, Щучин

Картинки перелив40на58см,24на 35Лошади,тигр,леопар

20 р.

Картинки перелив40на58см,24на 35Лошади,тигр,леопар

Гродненская, Щучин

badge-icon
Статуэтка

14 р.

Статуэтка

Гродненская, Щучин

badge-icon
Подвеска Мышь на холодильник В холодиль ничего нет

5 р.

Подвеска Мышь на холодильник В холодиль ничего нет

Гродненская, Щучин

Картина на стену Роза из гипса выс18 шир14 см

10 р.

Картина на стену Роза из гипса выс18 шир14 см

Гродненская, Щучин

Напольная ваза

48 р.

Напольная ваза

Гродненская, Щучин

badge-icon
Часы каминные Янтарь на батарейке большой

80 р.

Часы каминные Янтарь на батарейке большой

Гродненская, Щучин

badge-icon
Часы каминные Весна механические СССР .На ходу.

110 р.

Часы каминные Весна механические СССР .На ходу.

Гродненская, Щучин

badge-icon
Сосна искусственная

65 р.

Сосна искусственная

Гродненская, Щучин

badge-icon
Статуэтки

15 р.

Статуэтки

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Шкатулка Balmoral

20 р.

Шкатулка Balmoral

Гродненская, Щучин

badge-icon
Ваза напольная

50 р.

Ваза напольная

Гродненская, Щучин

badge-icon
Слоник 11см , ракушки, девушка соломенная 31см.

15 р.

Слоник 11см , ракушки, девушка соломенная 31см.

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Статуэтки Птичка 14см,Лебеди 11 и 8 см,Кремль18см.

10 р.

Статуэтки Птичка 14см,Лебеди 11 и 8 см,Кремль18см.

Гродненская, Щучин

Кувшины керамические высотой 24 см и 23 см СССР

20 р.

Кувшины керамические высотой 24 см и 23 см СССР

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Подставка для цветов

89 р.

Подставка для цветов

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Статуэтка 2 штуки

15 р.

Статуэтка 2 штуки

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Статуэтка

15 р.

Статуэтка

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Композиция из иск .цветов

15 р.

Композиция из иск .цветов

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Напольное зеркало

120 р.

Напольное зеркало

Гродненская, Щучин

badge-icon
Зеркало

70 р.

Зеркало

Гродненская, Щучин

badge-icon
Кашпо с искусственными архидеями

70 р.

Кашпо с искусственными архидеями

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
Картинки для интерьера различные.Чеканка.См.внутри

Договорная

Картинки для интерьера различные.Чеканка.См.внутри

Гродненская, Щучин

Ваза в китайском стиле

15 р.

Ваза в китайском стиле

Гродненская, Щучин

badge-icon
Подсвечник декоративный.

15 р.

Подсвечник декоративный.

Гродненская, Щучин

badge-icon
Ветки,цветок

3 р.

Ветки,цветок

Гродненская, Щучин

badge-icon
Трельяж

50 р.

Трельяж

Гродненская, Щучин

badge-icon
Ящик декоративный

15 р.

Ящик декоративный

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ключница

12 р.

Ключница

Гродненская, Щучин

Цветок в горшке искус .

20 р.

Цветок в горшке искус .

Гродненская, Щучин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Предметы интерьера

2 р.

Предметы интерьера

Гродненская, Щучин

badge-icon
Вышивки ручные старинные и салфетки ...1...

Договорная

Вышивки ручные старинные и салфетки ...1...

Гродненская, Щучин

Зеркало

40 р.

Зеркало

Гродненская, Щучин

badge-icon
Картина на стену р-ром 36 на 36см с рамой 42 на42с

30 р.

Картина на стену р-ром 36 на 36см с рамой 42 на42с

Гродненская, Щучин

badge-icon
Фигурки лесных животных Статуэтки

8 р.

Фигурки лесных животных Статуэтки

Гродненская, Щучин

рамки для фотографий 21х30 см

7 р.

рамки для фотографий 21х30 см

Гродненская, Щучин

Товары с доставкой от магазинов

Зеркало Millwood Венеция 2 60x3x70

Онлайн-заказ

290.30 р.

Зеркало Millwood Венеция 2 60x3x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Uranus Led D 77

Онлайн-заказ

643 р.

Зеркало Континент Uranus Led D 77

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Верона 60x120

Онлайн-заказ

199 р.

Зеркало Континент Верона 60x120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Quattro Led 120x70

Онлайн-заказ

443 р.

Зеркало Континент Quattro Led 120x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Greta Fly 80x50 / GretaFly-80x50s

Онлайн-заказ

346 р.

Зеркало Пекам Greta Fly 80x50 / GretaFly-80x50s

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Astra 1 120x80 / astra1-120x80spcl

Онлайн-заказ

730 р.

Зеркало Пекам Astra 1 120x80 / astra1-120x80spcl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало IDDIS Calipso CAL8000i98

Онлайн-заказ

312 р.

Зеркало IDDIS Calipso CAL8000i98

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Glamour Led 50x70

Онлайн-заказ

314 р.

Зеркало Континент Glamour Led 50x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели