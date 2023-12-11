Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Щучине
20 р.
Колокольчик
Гродненская, Щучин
50 р.
Большая морская раковина с Карибского моря.
Гродненская, Щучин
5 р.
Ёлочные игрушки СССР
Гродненская, Щучин
50 р.
Часы Ракета
Гродненская, Щучин
280 р.
Икарус-280.33
Гродненская, Щучин
40 р.
Часы Вымпел Беларусь
Гродненская, Щучин
100 р.
Часы Восток
Гродненская, Щучин
280 р.
Skoda-9TR. SSM.
Гродненская, Щучин
100 р.
Модельки самалетов
Гродненская, Щучин
1 000 р.
коллекция видео электротехника
Гродненская, Щучин
130 р.
Икарус-250.59. Сова.
Гродненская, Щучин
5 р.
Папки для хранения журналов.
Гродненская, Щучин
30 р.
Уайт-Амо.
Гродненская, Щучин
25 р.
АПА-7.
Гродненская, Щучин
30 р.
РаФ-2907.
Гродненская, Щучин
30 р.
Курортный автобус ЦАРМ.
Гродненская, Щучин
30 р.
ЗиС-102.
Гродненская, Щучин
30 р.
ГаЗ-24 ''Волга''.
Гродненская, Щучин
45 р.
УаЗ на службе -5 УаЗ-469 Кросс.
Гродненская, Щучин
45 р.
Lada Vesta Cross.
Гродненская, Щучин
60 р.
Стеллажи для хранения моделей.
Гродненская, Щучин
110 р.
Будильник JUNGHANS REPETITION made in Germany
Гродненская, Щучин
20 р.
Деталь для керогаза .Газосмеситель .
Гродненская, Щучин
60 р.
Часы Восток
Гродненская, Щучин
30 р.
Громкоговоритель
Гродненская, Щучин
20 р.
Копилка деревянная грибок высота 16см с прорезью
Гродненская, Щучин
300 р.
Книга Чёрный карлик на польском яз ВСкотт 1826 г и
Гродненская, Щучин
15 р.
Фирменные аудиокассеты Demis Roussos,Last,ABBA...
Гродненская, Щучин
90 р.
Часы MERCATOR swiss made винтаж ручной завод
Гродненская, Щучин
100 р.
ЛЮСТРА коляска прогулочная времён СССР.
Гродненская, Щучин
80 р.
Женские часы Lejuste винтаж механика ручной завод
Гродненская, Щучин
20 р.
Фотоувеличитель
Гродненская, Щучин
15 р.
Запонки
Гродненская, Щучин
15 р.
Портсигар
Гродненская, Щучин
10 р.
Карты игральные с кадрами фильма Титаник Ди Каприо
Гродненская, Щучин
45 р.
Крышки пивные Бельгия и др. 52шт.
Гродненская, Щучин
110 р.
Женские Pontiac swiss винтаж механика ручной завод
Гродненская, Щучин
Договорная
лента латунная
Гродненская, Щучин
Договорная
Коллекционерам Coca-Cola номер 2
Гродненская, Щучин
Договорная
Коллекционерам Coca-Cola номер 1
Гродненская, Щучин
65 р.
Женские swiss Gabriel и Pronto винтаж ручной завод
Гродненская, Щучин
300 р.
Альбом с почтовыми марками.
Гродненская, Щучин
Договорная
Старинная открытка с видом Гродно до 1939года.
Гродненская, Щучин
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский