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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Щучине

Колокольчик

20 р.

Колокольчик

Гродненская, Щучин

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Большая морская раковина с Карибского моря.

50 р.

Большая морская раковина с Карибского моря.

Гродненская, Щучин

Ёлочные игрушки СССР

5 р.

Ёлочные игрушки СССР

Гродненская, Щучин

Часы Ракета

50 р.

Часы Ракета

Гродненская, Щучин

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Икарус-280.33

280 р.

Икарус-280.33

Гродненская, Щучин

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Часы Вымпел Беларусь

40 р.

Часы Вымпел Беларусь

Гродненская, Щучин

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Часы Восток

100 р.

Часы Восток

Гродненская, Щучин

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Skoda-9TR. SSM.

280 р.

Skoda-9TR. SSM.

Гродненская, Щучин

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Модельки самалетов

100 р.

Модельки самалетов

Гродненская, Щучин

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коллекция видео электротехника

1 000 р.

коллекция видео электротехника

Гродненская, Щучин

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Икарус-250.59. Сова.

130 р.

Икарус-250.59. Сова.

Гродненская, Щучин

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Папки для хранения журналов.

5 р.

Папки для хранения журналов.

Гродненская, Щучин

Уайт-Амо.

30 р.

Уайт-Амо.

Гродненская, Щучин

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АПА-7.

25 р.

АПА-7.

Гродненская, Щучин

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РаФ-2907.

30 р.

РаФ-2907.

Гродненская, Щучин

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Курортный автобус ЦАРМ.

30 р.

Курортный автобус ЦАРМ.

Гродненская, Щучин

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ЗиС-102.

30 р.

ЗиС-102.

Гродненская, Щучин

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ГаЗ-24 ''Волга''.

30 р.

ГаЗ-24 ''Волга''.

Гродненская, Щучин

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УаЗ на службе -5 УаЗ-469 Кросс.

45 р.

УаЗ на службе -5 УаЗ-469 Кросс.

Гродненская, Щучин

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Lada Vesta Cross.

45 р.

Lada Vesta Cross.

Гродненская, Щучин

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Стеллажи для хранения моделей.

60 р.

Стеллажи для хранения моделей.

Гродненская, Щучин

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Будильник JUNGHANS REPETITION made in Germany

110 р.

Будильник JUNGHANS REPETITION made in Germany

Гродненская, Щучин

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Деталь для керогаза .Газосмеситель .

20 р.

Деталь для керогаза .Газосмеситель .

Гродненская, Щучин

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Часы Восток

60 р.

Часы Восток

Гродненская, Щучин

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Громкоговоритель

30 р.

Громкоговоритель

Гродненская, Щучин

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Копилка деревянная грибок высота 16см с прорезью

20 р.

Копилка деревянная грибок высота 16см с прорезью

Гродненская, Щучин

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Книга Чёрный карлик на польском яз ВСкотт 1826 г и

300 р.

Книга Чёрный карлик на польском яз ВСкотт 1826 г и

Гродненская, Щучин

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Фирменные аудиокассеты Demis Roussos,Last,ABBA...

15 р.

Фирменные аудиокассеты Demis Roussos,Last,ABBA...

Гродненская, Щучин

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Часы MERCATOR swiss made винтаж ручной завод

90 р.

Часы MERCATOR swiss made винтаж ручной завод

Гродненская, Щучин

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ЛЮСТРА коляска прогулочная времён СССР.

100 р.

ЛЮСТРА коляска прогулочная времён СССР.

Гродненская, Щучин

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Женские часы Lejuste винтаж механика ручной завод

80 р.

Женские часы Lejuste винтаж механика ручной завод

Гродненская, Щучин

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Фотоувеличитель

20 р.

Фотоувеличитель

Гродненская, Щучин

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Запонки

15 р.

Запонки

Гродненская, Щучин

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Портсигар

15 р.

Портсигар

Гродненская, Щучин

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Карты игральные с кадрами фильма Титаник Ди Каприо

10 р.

Карты игральные с кадрами фильма Титаник Ди Каприо

Гродненская, Щучин

Крышки пивные Бельгия и др. 52шт.

45 р.

Крышки пивные Бельгия и др. 52шт.

Гродненская, Щучин

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Женские Pontiac swiss винтаж механика ручной завод

110 р.

Женские Pontiac swiss винтаж механика ручной завод

Гродненская, Щучин

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лента латунная

Договорная

лента латунная

Гродненская, Щучин

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Коллекционерам Coca-Cola номер 2

Договорная

Коллекционерам Coca-Cola номер 2

Гродненская, Щучин

Коллекционерам Coca-Cola номер 1

Договорная

Коллекционерам Coca-Cola номер 1

Гродненская, Щучин

Женские swiss Gabriel и Pronto винтаж ручной завод

65 р.

Женские swiss Gabriel и Pronto винтаж ручной завод

Гродненская, Щучин

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Альбом с почтовыми марками.

300 р.

Альбом с почтовыми марками.

Гродненская, Щучин

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Старинная открытка с видом Гродно до 1939года.

Договорная

Старинная открытка с видом Гродно до 1939года.

Гродненская, Щучин

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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