Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Сенно
150 р.
Статуэтка
Витебская, Сенно
Договорная
Утюг
Витебская, Сенно
Договорная
Конфетница и салатница.
Витебская, Сенно
Договорная
Сервиз на 12 персон
Витебская, Сенно
Договорная
Ложка
Витебская, Сенно
40 р.
Лебеди
Витебская, Сенно
35 р.
Кувшин
Витебская, Сенно
2 р.
Открытки и пластинки.
Витебская, Сенно
45 р.
Радиола Латвия 59
Витебская, Сенно
Договорная
лампа керосиновая
Витебская, Сенно
35 р.
Фонарь
Витебская, Сенно
45 р.
Подставка для бутылки
Витебская, Сенно
5 р.
Рюмка
Витебская, Сенно
20 р.
Феска - турецкий головной убор.
Витебская, Сенно
20 р.
Матрешки
Витебская, Сенно
20 р.
Лебедь из стекла
Витебская, Сенно
Договорная
Альбом с артистами
Витебская, Сенно
Договорная
Манета
Витебская, Сенно
Договорная
Фото вспышка и фотоувеличитель
Минск, Московский
40 р.
Набор клейм по металлу СССР
Минск, Московский
15 р.
Монеты евроценты Латвии, десятикопеечные России
Минск, Первомайский
Договорная
Аудиокассеты иностранного пр-ва, конец 80-х 4 шт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Набор винтажной посуды Роза, фарфор, антиквариат
Минск, Фрунзенский
6 р.
Ожерелье королевы. Александр Дюма. 1993
Витебская, Новополоцк
6 р.
Моцарт. Возвышенное и земное. Дэвид Вейс. СССР
Витебская, Новополоцк
7 р.
статуэтка подсвечник кот керамика фарфор
Гомель
10 р.
ложка черпак соусница СССР 2 шт
Гомель
800 р.
Карманные часы Omega от Наркомфина СССР. В серебре
Минск, Октябрьский
35 р.
Винтажная фарфоровая ваза
Гродно
55 р.
Часы Старт
Минск, Фрунзенский
50 р.
Винтажная имбирница, фарфоровая ваза с крышкой
Гродно
10 р.
Молочник Ссср
Витебская, Другие города
Договорная
Коллекционный календарь.
Минск, Центральный
Договорная
Игрушки времен СССР
Минск, Ленинский
Договорная
Открытка
Минск, Ленинский
2 р.
Кукла
Минск, Советский
150 р.
Гармонь антикварная 100-летняя
Минск, Октябрьский
Договорная
Набор лабораторной посуды РФЗ, СССР
Минск, Фрунзенский
4 р.
Листы для монет
Брест
16 р.
Шприцы стеклянные
Гродно
Договорная
Картина в интерьер. Живопись
Минск, Центральный
15 р.
Кукла оригинал monster high
Могилевская, Бобруйск
85 р.
Альбом для монет на 221 монету
Брест
27 р.
Зажигалка «Ровно» СССР
Минская, Молодечно
17 р.
Развивающая Почта Музыкальная 6м/3года Коллекция
Витебская, Новополоцк
30 р.
Цветомузыкальная установка Парус из СССР
Брестская, Барановичи
70 р.
лопатка сапёрная РККА ВОВ СССР
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Пепельница с крышкой
Минск, Центральный
50 р.
Электрофон Вега 109 из СССР
Брестская, Барановичи
Договорная
Боны деньги
Минск, Фрунзенский
Договорная
Атлас СССР 1954
Могилев
200 р.
Фарфоровая статуэтка
Гомель
5 р.
Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением
Витебская, Орша
85 р.
Часы Слава Slava Римскими цифер двойной календарь
Брест
5 р.
Монета СССР 2 копейки с механическим повреждением
Витебская, Орша
7 р.
Купюры, банкноты Аргентина 1,5 песо,1 аустраль.
Гомельская, Жлобин
42 р.
Картина маслом на холсте
Гомель
50 р.
СССР антиквариат инструмент плоскогубцы разводной
Витебская, Орша
110 р.
Часы Ракета циферблат Роза Ветров
Брест
35 р.
Кирко-мотыга
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбом и листы для монет
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет
Гродно
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет
Могилев
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский