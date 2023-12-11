Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Речице
20 р.
Распятие
Гомельская, Речица
15 р.
Часы разные женские и мужские
Гомельская, Речица
Бесплатно
Икона
Гомельская, Речица
30 р.
Жираф фарфор, продана
Гомельская, Речица
10 р.
декоративная/сувенирная ложка
Гомельская, Речица
280 р.
Рога лося
Гомельская, Речица
50 р.
Портсигар
Гомельская, Речица
Договорная
Скупка технического серебра и катализаторов
Гомельская, Речица
40 р.
Самовар электрический
Гомельская, Речица
65 р.
Покрывало самотканое .Шерсть+катушечная х.б.нить
Гомельская, Речица
10 р.
Тарелка декоративная
Гомельская, Речица
Договорная
Монеты СССР
Гомельская, Речица
20 р.
Циркули СССР
Гомельская, Речица
Договорная
Рога
Гомельская, Речица
18 р.
Шкатулка металл. СССР
Гомельская, Речица
5 р.
Блюдце, крышка ЛВЗ, кофейная пара МФЗ
Гомельская, Речица
30 р.
Статуэтка собачка
Гомельская, Речица
50 р.
Статуэтка лошадь
Гомельская, Речица
20 р.
Статуэтка Лань
Гомельская, Речица
20 р.
Часы
Гомельская, Речица
80 р.
Бинокль театральный
Гомельская, Речица
30 р.
Штоф петух СССР
Гомельская, Речица
30 р.
Радиоприемник
Гомельская, Речица
40 р.
Карта СССР
Гомельская, Речица
50 р.
Карта СССР
Гомельская, Речица
15 р.
Накидки, вязаные крючком вручную, 4 штуки
Гомельская, Речица
Договорная
Тарелки фаянсовые Буди, Зик и др.
Гомельская, Речица
5 р.
Логарифмическая линейка
Гомельская, Речица
25 р.
Дед мороз СССР
Гомельская, Речица
32 р.
Ефросинья Полоцкая , стекло матовое ,высота 32 см.
Гомельская, Речица
140 р.
Стол винтажный
Гомельская, Речица
40 р.
Радиоприемник Россия-303
Гомельская, Речица
Договорная
Приемник СССР Россия 303
Гомельская, Речица
65 р.
Кувшин красное стекло СССР 2л
Гомельская, Речица
30 р.
Светильник советский
Гомельская, Речица
30 р.
Часы каминные
Гомельская, Речица
20 р.
Маникюрные наборы ретро
Гомельская, Речица
15 р.
Платки шерсть
Гомельская, Речица
100 р.
Рога оленя
Гомельская, Речица
50 р.
Камера
Гомельская, Речица
3 р.
Шары, сосульки,шишки СССР
Гомельская, Речица
Договорная
Продам 5 копеек 1927года.
Гомельская, Речица
Договорная
Скатерти
Гомельская, Речица