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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Речице

Распятие

20 р.

Распятие

Гомельская, Речица

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Часы разные женские и мужские

15 р.

Часы разные женские и мужские

Гомельская, Речица

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Икона

Бесплатно

Икона

Гомельская, Речица

Жираф фарфор, продана

30 р.

Жираф фарфор, продана

Гомельская, Речица

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декоративная/сувенирная ложка

10 р.

декоративная/сувенирная ложка

Гомельская, Речица

Рога лося

280 р.

Рога лося

Гомельская, Речица

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Портсигар

50 р.

Портсигар

Гомельская, Речица

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Скупка технического серебра и катализаторов

Договорная

Скупка технического серебра и катализаторов

Гомельская, Речица

Самовар электрический

40 р.

Самовар электрический

Гомельская, Речица

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Покрывало самотканое .Шерсть+катушечная х.б.нить

65 р.

Покрывало самотканое .Шерсть+катушечная х.б.нить

Гомельская, Речица

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Тарелка декоративная

10 р.

Тарелка декоративная

Гомельская, Речица

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Монеты СССР

Договорная

Монеты СССР

Гомельская, Речица

Циркули СССР

20 р.

Циркули СССР

Гомельская, Речица

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Рога

Договорная

Рога

Гомельская, Речица

Шкатулка металл. СССР

18 р.

Шкатулка металл. СССР

Гомельская, Речица

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Блюдце, крышка ЛВЗ, кофейная пара МФЗ

5 р.

Блюдце, крышка ЛВЗ, кофейная пара МФЗ

Гомельская, Речица

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Статуэтка собачка

30 р.

Статуэтка собачка

Гомельская, Речица

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Статуэтка лошадь

50 р.

Статуэтка лошадь

Гомельская, Речица

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Статуэтка Лань

20 р.

Статуэтка Лань

Гомельская, Речица

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Часы

20 р.

Часы

Гомельская, Речица

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Бинокль театральный

80 р.

Бинокль театральный

Гомельская, Речица

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Штоф петух СССР

30 р.

Штоф петух СССР

Гомельская, Речица

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Радиоприемник

30 р.

Радиоприемник

Гомельская, Речица

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Карта СССР

40 р.

Карта СССР

Гомельская, Речица

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Карта СССР

50 р.

Карта СССР

Гомельская, Речица

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Накидки, вязаные крючком вручную, 4 штуки

15 р.

Накидки, вязаные крючком вручную, 4 штуки

Гомельская, Речица

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Тарелки фаянсовые Буди, Зик и др.

Договорная

Тарелки фаянсовые Буди, Зик и др.

Гомельская, Речица

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Логарифмическая линейка

5 р.

Логарифмическая линейка

Гомельская, Речица

Дед мороз СССР

25 р.

Дед мороз СССР

Гомельская, Речица

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Ефросинья Полоцкая , стекло матовое ,высота 32 см.

32 р.

Ефросинья Полоцкая , стекло матовое ,высота 32 см.

Гомельская, Речица

Стол винтажный

140 р.

Стол винтажный

Гомельская, Речица

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Радиоприемник Россия-303

40 р.

Радиоприемник Россия-303

Гомельская, Речица

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Приемник СССР Россия 303

Договорная

Приемник СССР Россия 303

Гомельская, Речица

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Кувшин красное стекло СССР 2л

65 р.

Кувшин красное стекло СССР 2л

Гомельская, Речица

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Светильник советский

30 р.

Светильник советский

Гомельская, Речица

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Часы каминные

30 р.

Часы каминные

Гомельская, Речица

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Маникюрные наборы ретро

20 р.

Маникюрные наборы ретро

Гомельская, Речица

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Платки шерсть

15 р.

Платки шерсть

Гомельская, Речица

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Рога оленя

100 р.

Рога оленя

Гомельская, Речица

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Камера

50 р.

Камера

Гомельская, Речица

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Шары, сосульки,шишки СССР

3 р.

Шары, сосульки,шишки СССР

Гомельская, Речица

Продам 5 копеек 1927года.

Договорная

Продам 5 копеек 1927года.

Гомельская, Речица

Скатерти

Договорная

Скатерти

Гомельская, Речица

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