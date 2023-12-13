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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Речице

Статуэтки в винтажном стиле

20 р.

Статуэтки в винтажном стиле

Гомельская, Речица

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Секундомер

40 р.

Секундомер

Гомельская, Речица

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Подсвечники разные варианты

9 р.

Подсвечники разные варианты

Гомельская, Речица

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Новогодние игрушки.

3 р.

Новогодние игрушки.

Гомельская, Речица

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Самовар электрический

50 р.

Самовар электрический

Гомельская, Речица

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Антиквариат и коллекции

Договорная

Антиквариат и коллекции

Гомельская, Речица

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Рисунок в рамке для детской комнаты

35 р.

Рисунок в рамке для детской комнаты

Гомельская, Речица

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Монета 2 кроны

205 р.

Монета 2 кроны

Гомельская, Речица

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Монета 2 марки

110 р.

Монета 2 марки

Гомельская, Речица

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Монета 1969 года

115 р.

Монета 1969 года

Гомельская, Речица

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Красивая монетка

75 р.

Красивая монетка

Гомельская, Речица

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Монета 1966 года

75 р.

Монета 1966 года

Гомельская, Речица

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Серебряная монета Великобритании, цена в описинии

Договорная

Серебряная монета Великобритании, цена в описинии

Гомельская, Речица

Серебряные монеты Великобритании , цена в описинии

Договорная

Серебряные монеты Великобритании , цена в описинии

Гомельская, Речица

Ковер ГДР.

300 р.

Ковер ГДР.

Гомельская, Речица

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Банкноты бесплатно

Бесплатно

Банкноты бесплатно

Гомельская, Речица

Кукла

Договорная

Кукла

Гомельская, Речица

Телефон ссср

88 р.

Телефон ссср

Гомельская, Речица

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Спички СССР

7 р.

Спички СССР

Гомельская, Речица

Распятие

20 р.

Распятие

Гомельская, Речица

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Шикарная медаль

100 р.

Шикарная медаль

Гомельская, Речица

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Старинный диван Сталинских времён

2 000 р.

Старинный диван Сталинских времён

Гомельская, Речица

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Ракушки рапаны в коллекцию

6 р.

Ракушки рапаны в коллекцию

Гомельская, Речица

Рубли СССР

12 р.

Рубли СССР

Гомельская, Речица

Часы разные женские и мужские

15 р.

Часы разные женские и мужские

Гомельская, Речица

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Cтатуэтка ,середина 20 века , высота 15 см.

15 р.

Cтатуэтка ,середина 20 века , высота 15 см.

Гомельская, Речица

Кувшинчик

Договорная

Кувшинчик

Гомельская, Речица

Приемник,блютуз колонка

50 р.

Приемник,блютуз колонка

Гомельская, Речица

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Звезда морская в коллекцию

50 р.

Звезда морская в коллекцию

Гомельская, Речица

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Для коллекции

1 р.

Для коллекции

Гомельская, Речица

Подсвечники.

5 р.

Подсвечники.

Гомельская, Речица

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Новогодняя елка. /ссср/.

50 р.

Новогодняя елка. /ссср/.

Гомельская, Речица

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Готовальня .набор циркуля. /ссср/.

25 р.

Готовальня .набор циркуля. /ссср/.

Гомельская, Речица

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Кино, Камера.

Договорная

Кино, Камера.

Гомельская, Речица

Украшения для дома из латуни

25 р.

Украшения для дома из латуни

Гомельская, Речица

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Монета

Договорная

Монета

Гомельская, Речица

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Значок/брошка деревянный «Маленький принц»

8 р.

Значок/брошка деревянный «Маленький принц»

Гомельская, Речица

Распятие

Бесплатно

Распятие

Гомельская, Речица

Икона

Бесплатно

Икона

Гомельская, Речица

Монета 1 талер

285 р.

Монета 1 талер

Гомельская, Речица

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Монета 500 марок

62 р.

Монета 500 марок

Гомельская, Речица

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Знаки пуговки.всё от военной формы.

0.50 р.

Знаки пуговки.всё от военной формы.

Гомельская, Речица

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Первые красивые банкоты .после ссср.

Договорная

Первые красивые банкоты .после ссср.

Гомельская, Речица

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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