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Услуги в Поставах

Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Поставы

170 р.

Копка колодца Поставы

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Витебская, Поставы

Маникюр

28 р.

Маникюр

Витебская, Поставы

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Ремонт техники Apple, ремонт IPhone (гарантия 12 мес)

5 р.

Ремонт техники Apple, ремонт IPhone (гарантия 12 мес)

Витебская, Поставы

Рассрочка
Натяжной потолок в рассрочку в Поставах

20 р.

Натяжной потолок в рассрочку в Поставах

Витебская, Поставы

Рассрочка
Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Договорная

Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Витебская, Поставы

Услуги маникюра

30 р.

Услуги маникюра

Витебская, Поставы

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Кровля под ключ. Кредит.

Договорная

Кровля под ключ. Кредит.

Витебская, Поставы

Монтаж системы отопления, водоснабжения под ключ

Договорная

Монтаж системы отопления, водоснабжения под ключ

Витебская, Поставы

Строительство домов и коттеджей.

80 р.

Строительство домов и коттеджей.

Витебская, Поставы

Рассрочка
Ремонт ноутбуков

Договорная

Ремонт ноутбуков

Витебская, Поставы

Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

18 р.

Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

Витебская, Поставы

Рассрочка
Каркасные дома. Каркасные бани.

40 р.

Каркасные дома. Каркасные бани.

Витебская, Поставы

маникюр

Договорная

маникюр

Витебская, Поставы

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

250 р.

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

Витебская, Поставы

Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Витебская, Поставы

Свадебное оформление зала, выездной регистрации

Договорная

Свадебное оформление зала, выездной регистрации

Витебская, Поставы

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Кровельные работы Строительные работы

22 р.

Кровельные работы Строительные работы

Витебская, Поставы

Рассрочка
Почищу снег

Договорная

Почищу снег

Витебская, Поставы

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Кровля, мансарда, вагонка, сайдинг, утепление

10 р.

Кровля, мансарда, вагонка, сайдинг, утепление

Витебская, Поставы

Осмотр Авто перед покупкой

50 р.

Осмотр Авто перед покупкой

Витебская, Поставы

Автоэлектрик-диагност по легковым и грузовым, 24/7

Договорная

Автоэлектрик-диагност по легковым и грузовым, 24/7

Витебская, Поставы

Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Витебская, Поставы

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Грузоперевозки Поставы

15 р.

Грузоперевозки Поставы

Витебская, Поставы

услуги мастера маникюра

5 р.

услуги мастера маникюра

Витебская, Поставы

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Голубая нежность.

200 р.

Голубая нежность.

Витебская, Поставы

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Услуги белого медведя

70 р.

Услуги белого медведя

Витебская, Поставы

Чистка колодца Поставы

300 р.

Чистка колодца Поставы

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Услуги сиделки

Витебская, Поставы

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Бурение скважин Поставы

Договорная

Бурение скважин Поставы

Витебская, Поставы

Услуги эвакуатора

1.30 р.

Услуги эвакуатора

Витебская, Поставы

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Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией

15 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией

Витебская, Поставы

Кровельные работы Поставы

Договорная

Кровельные работы Поставы

Витебская, Поставы

Ремонт смартфонов всех моделей

5 р.

Ремонт смартфонов всех моделей

Витебская, Поставы

15 р.

Грузоперевозки

Витебская, Поставы

Обработка земли фрезами мотоблока

15 р.

Обработка земли фрезами мотоблока

Витебская, Поставы

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Насос (помпа) для стиральной машины

25 р.

Насос (помпа) для стиральной машины

Витебская, Поставы

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Отделочные работы

5 р.

Отделочные работы

Витебская, Поставы

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Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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