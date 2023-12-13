Туристические услуги в Поставах
Договорная
мастер класс по выращиванию винограда. 180 сортов
Брестская, Высокое
900 р.
Деловое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
Договорная
Консультация по гражданству ЕС
Минск, Центральный
479.58 р.
Виза на Кипр
Минск, Центральный
280 р.
Виза в Англию
Минск, Центральный
315 р.
Чемодан 4×4 сьёмные колёса LEEZA-ITALY
Могилев
Договорная
Виза под ключ
Минск, Советский
15 р.
Лыжи детские
Минск, Заводской
Договорная
Задний свет
Могилевская, Чаусы
25 р.
Баллончик для защиты
Брестская, Пинск
500 р.
Запись в визовый центр Польши
Минск, Центральный
Договорная
Ищем партнеров по услугам записи в визовый центр
Минск, Советский
420 р.
Виза в Канаду
Минск, Центральный
90 р.
Чемодан на 4-ех колесах фиолетовый АВС пластик
Витебск
350 р.
Виза в США
Минск, Центральный
1 300 р.
Гостевое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
350 р.
Виза в Испанию
Минск, Центральный
350 р.
Приглашения на рабочую визу в Польшу
Минск, Центральный
Договорная
Подготовка документов на Гостевую визу в Польшу
Брест
Договорная
Запись на визу в Польшу
Брест
60 р.
Аренда сауны, комната отдыха
Могилевская, Осиповичи
270 р.
Приглашения для Польской рабочей визы
Минск, Центральный
60 р.
Аренда прицеп-дача(кемпер,караван, дом на колесах)
Гомель
400 р.
Виза в Польшу
Минск, Заводской
1 р.
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ИЗ МИНСКА В ОАЭ
Могилевская, Горки
1 р.
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ИЗ МИНСКА В ЕГИПЕТ
Могилевская, Горки
Договорная
Агроусадьба
Витебская, Глубокое
90 р.
Чемодан на 4ех колесах АВС пластик
Могилев
Договорная
Новогодние туры для детей
Минская, Молодечно
Договорная
Приглашения для гостевой визы в РП
Гродно
3 р.
Прокат чемоданов (ручная кладь)
Минск, Первомайский
500 р.
Сплав на плоту по реке Восточная Березина.
Минская, Березино
Бесплатно
Виза
Могилев
Договорная
Визы
Витебск
Договорная
Рабочая виза в Польшу
Минск, Центральный
50 р.
Прокат байдарок и турист снаряжения (палаток и др.
Могилев
Договорная
Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи
Минская, Мядель
Договорная
Туры и путевки в ОАЭ со скидкой+ подарок
Минск, Первомайский
Договорная
Туры и путевки в Египет со скидкой +подарок
Минск, Первомайский
700 р.
Сплав на плоту по реке Неман
Гродненская, Ивье
340 р.
Полет на воздушном шаре в составе группы
Минск, Центральный
34.99 р.
Светодиодный налобный фонарик YYC-RJ-3001-T6 на АКБ
Минск, Заводской
270 р.
РАБОЧАЯ ВИЗА В ПОЛЬШУ
Минск, Ленинский