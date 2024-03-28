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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Поставах

Краны, фитинг и другое для сантехника

9 р.

Краны, фитинг и другое для сантехника

Витебская, Поставы

Теплообменник

100 р.

Теплообменник

Витебская, Поставы

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Станция водоснабжения

320 р.

Станция водоснабжения

Витебская, Поставы

Детское сиденье для унитаза

5 р.

Детское сиденье для унитаза

Витебская, Поставы

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Иглы в термо печь,для замера температуры

Договорная

Иглы в термо печь,для замера температуры

Витебская, Поставы

раковина

30 р.

раковина

Витебская, Поставы

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шкафчик,полки

35 р.

шкафчик,полки

Витебская, Поставы

2-х ходовой седельный клапан Siemens VVG41.20-6.3

100 р.

2-х ходовой седельный клапан Siemens VVG41.20-6.3

Витебская, Поставы

металлопласт

10 р.

металлопласт

Витебская, Поставы

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Накопительный бак для воды

100 р.

Накопительный бак для воды

Минск, Московский

Сантехнические работы, отопление, переделки.

100 р.

Сантехнические работы, отопление, переделки.

Гомель

5 р.

Кронштейны для чугунных радиаторов

Могилевская, Бобруйск

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Сливной бачок для унитаза

10 р.

Сливной бачок для унитаза

Брест

Канализация наружняя , внутреняя

Договорная

Канализация наружняя , внутреняя

Гомель

гидроаккумулятор 10литров

20 р.

гидроаккумулятор 10литров

Минск, Фрунзенский

Кран

60 р.

Кран

Минск, Ленинский

Манометр МЭД СССР

Договорная

Манометр МЭД СССР

Витебск

Муфта латунная

5 р.

Муфта латунная

Минск, Московский

Клапан манометр счётчик американки

5 р.

Клапан манометр счётчик американки

Минская, Молодечно

Пояльник для п/п труб

50 р.

Пояльник для п/п труб

Могилевская, Бобруйск

Стабилизатор напряжения

Договорная

Стабилизатор напряжения

Брест

Расширительный бак Zilmet HYDRO-PRO 18

Договорная

Расширительный бак Zilmet HYDRO-PRO 18

Минск, Фрунзенский

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Электро отопление. Отопление. Сантехника

Договорная

Электро отопление. Отопление. Сантехника

Могилевская, Кировск

Муфты соединительные

10 р.

Муфты соединительные

Витебск

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Монтажные коллекторные шкафы , баки расширительные

105 р.

Монтажные коллекторные шкафы , баки расширительные

Минск, Первомайский

Доставка
Угольник из нержавейки

10 р.

Угольник из нержавейки

Минск, Фрунзенский

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Фум лента

10 р.

Фум лента

Гомельская, Калинковичи

Водонасосная станция

200 р.

Водонасосная станция

Брестская, Барановичи

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Отвод канализационный

4 р.

Отвод канализационный

Минск, Фрунзенский

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Клапан электромагнитный AR-2W21

100 р.

Клапан электромагнитный AR-2W21

Брест

Сантехника

35 р.

Сантехника

Витебская, Орша

Гидромассаж

50 р.

Гидромассаж

Могилев

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Гофра для унитаза.

10 р.

Гофра для унитаза.

Витебск

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Шланг на подачу воды

Договорная

Шланг на подачу воды

Могилевская, Бобруйск

Водоснабжение дома

50 р.

Водоснабжение дома

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Обратный клапан для воды

50 р.

Обратный клапан для воды

Минск, Октябрьский

Труба нержавеющая

50 р.

Труба нержавеющая

Гомель

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Бак для душа

220 р.

Бак для душа

Минск, Первомайский

Душевая система

100 р.

Душевая система

Витебск

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Электромагнитный клапан

80 р.

Электромагнитный клапан

Гомельская, Жлобин

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3 задвижки, крестовина и муфта

450 р.

3 задвижки, крестовина и муфта

Минск, Октябрьский

Шланг сантехнический

2 р.

Шланг сантехнический

Минск, Ленинский

Новый Душевая система Valvex Remo Gold

900 р.

Новый Душевая система Valvex Remo Gold

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг для стиральной машины.

7 р.

Шланг для стиральной машины.

Гродно

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Сливной клапан механизм пробка

20 р.

Сливной клапан механизм пробка

Минск, Центральный

Unipump lp/3 Датчик сухого хода

Договорная

Unipump lp/3 Датчик сухого хода

Минск, Советский

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1 р.

Бак для воды,для бани

Могилевская, Костюковичи

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Печь с котлом

500 р.

Печь с котлом

Минская, Воложин

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Титан

500 р.

Титан

Брестская, Барановичи

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лючёк

Договорная

лючёк

Гродно

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Чугунная ванна, радиаторы (вывоз)

Договорная

Чугунная ванна, радиаторы (вывоз)

Минская, Молодечно

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Расширительный мембранный бак ГВС Wester Premium 12L WDV

115 р.

Расширительный мембранный бак ГВС Wester Premium 12L WDV

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Смеситель для душа

100 р.

Смеситель для душа

Гомель

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Фум лента, Лента алюминиевая

7 р.

Фум лента, Лента алюминиевая

Минск, Ленинский

Паяльник для полипропиленовых труб, продажа, аренда

Договорная

Паяльник для полипропиленовых труб, продажа, аренда

Брест

Греющий кабель для труб с питьевой водой

200 р.

Греющий кабель для труб с питьевой водой

Гродненская, Лида

Вентили задвижка чугунные фланцевые

Договорная

Вентили задвижка чугунные фланцевые

Витебская, Орша

174 Седелка с резьбовым отводом для полиэтиленовы

15 р.

174 Седелка с резьбовым отводом для полиэтиленовы

Гомель

Гидроаккумулятор

60 р.

Гидроаккумулятор

Минская, Минский район

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Договорная

Баллон газовый 50 литров

Минская, Марьина Горка

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Товары с доставкой от магазинов

Водоснабжение дома

50 р.

Водоснабжение дома

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Новый Душевая система Valvex Remo Gold

900 р.

Новый Душевая система Valvex Remo Gold

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
поддон 120*80 разворот левый трещина акрила

25 р.

поддон 120*80 разворот левый трещина акрила

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
поддон 90*90 глубокий без экрана и каркаса

60 р.

поддон 90*90 глубокий без экрана и каркаса

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
поддон квадратный 80*80 без экрана

160 р.

поддон квадратный 80*80 без экрана

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
поддон душевой закругленный 90*90

100 р.

поддон душевой закругленный 90*90

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
поддон 90*90*14 царапинина около перелива

45 р.

поддон 90*90*14 царапинина около перелива

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Элементы колодца полимер-композитные, септик, люки

57 р.

Элементы колодца полимер-композитные, септик, люки

Минск, Советский

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