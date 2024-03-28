Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Поставах
9 р.
Краны, фитинг и другое для сантехника
Витебская, Поставы
100 р.
Теплообменник
Витебская, Поставы
320 р.
Станция водоснабжения
Витебская, Поставы
5 р.
Детское сиденье для унитаза
Витебская, Поставы
Договорная
Иглы в термо печь,для замера температуры
Витебская, Поставы
30 р.
раковина
Витебская, Поставы
35 р.
шкафчик,полки
Витебская, Поставы
100 р.
2-х ходовой седельный клапан Siemens VVG41.20-6.3
Витебская, Поставы
10 р.
металлопласт
Витебская, Поставы
100 р.
Накопительный бак для воды
Минск, Московский
100 р.
Сантехнические работы, отопление, переделки.
Гомель
5 р.
Кронштейны для чугунных радиаторов
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Сливной бачок для унитаза
Брест
Договорная
Канализация наружняя , внутреняя
Гомель
20 р.
гидроаккумулятор 10литров
Минск, Фрунзенский
60 р.
Кран
Минск, Ленинский
Договорная
Манометр МЭД СССР
Витебск
5 р.
Муфта латунная
Минск, Московский
5 р.
Клапан манометр счётчик американки
Минская, Молодечно
50 р.
Пояльник для п/п труб
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Стабилизатор напряжения
Брест
Договорная
Расширительный бак Zilmet HYDRO-PRO 18
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электро отопление. Отопление. Сантехника
Могилевская, Кировск
10 р.
Муфты соединительные
Витебск
105 р.
Монтажные коллекторные шкафы , баки расширительные
Минск, Первомайский
10 р.
Угольник из нержавейки
Минск, Фрунзенский
10 р.
Фум лента
Гомельская, Калинковичи
200 р.
Водонасосная станция
Брестская, Барановичи
4 р.
Отвод канализационный
Минск, Фрунзенский
100 р.
Клапан электромагнитный AR-2W21
Брест
35 р.
Сантехника
Витебская, Орша
50 р.
Гидромассаж
Могилев
10 р.
Гофра для унитаза.
Витебск
Договорная
Шланг на подачу воды
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Водоснабжение дома
Минск, Заводской
50 р.
Обратный клапан для воды
Минск, Октябрьский
50 р.
Труба нержавеющая
Гомель
220 р.
Бак для душа
Минск, Первомайский
100 р.
Душевая система
Витебск
80 р.
Электромагнитный клапан
Гомельская, Жлобин
450 р.
3 задвижки, крестовина и муфта
Минск, Октябрьский
2 р.
Шланг сантехнический
Минск, Ленинский
900 р.
Новый Душевая система Valvex Remo Gold
Минск, Центральный
7 р.
Шланг для стиральной машины.
Гродно
20 р.
Сливной клапан механизм пробка
Минск, Центральный
Договорная
Unipump lp/3 Датчик сухого хода
Минск, Советский
1 р.
Бак для воды,для бани
Могилевская, Костюковичи
500 р.
Печь с котлом
Минская, Воложин
500 р.
Титан
Брестская, Барановичи
Договорная
лючёк
Гродно
Договорная
Чугунная ванна, радиаторы (вывоз)
Минская, Молодечно
115 р.
Расширительный мембранный бак ГВС Wester Premium 12L WDV
Гомельская, Жлобин
100 р.
Смеситель для душа
Гомель
7 р.
Фум лента, Лента алюминиевая
Минск, Ленинский
Договорная
Паяльник для полипропиленовых труб, продажа, аренда
Брест
200 р.
Греющий кабель для труб с питьевой водой
Гродненская, Лида
Договорная
Вентили задвижка чугунные фланцевые
Витебская, Орша
15 р.
174 Седелка с резьбовым отводом для полиэтиленовы
Гомель
60 р.
Гидроаккумулятор
Минская, Минский район
Договорная
Баллон газовый 50 литров
Минская, Марьина Горка
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Водоснабжение дома
Минск, Заводской
900 р.
Новый Душевая система Valvex Remo Gold
Минск, Центральный
25 р.
поддон 120*80 разворот левый трещина акрила
Минск, Партизанский
60 р.
поддон 90*90 глубокий без экрана и каркаса
Минск, Партизанский
160 р.
поддон квадратный 80*80 без экрана
Минск, Партизанский
100 р.
поддон душевой закругленный 90*90
Минск, Партизанский
45 р.
поддон 90*90*14 царапинина около перелива
Минск, Партизанский
57 р.
Элементы колодца полимер-композитные, септик, люки
Минск, Советский