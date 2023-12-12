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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Поставах

Нарядное платье Нарядное платье

15 р.

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Нарядное платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

30 р.

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Платье для девочки

86 - 92 (2 года)

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Платье для девочки Платье для девочки

15 р.

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Платье для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Сарафан Сарафан

9 р.

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Сарафан

80 - 86 (1-2 года)

Платье нарядное Платье нарядное

30 р.

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Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Вещи на девочку Вещи на девочку

10 р.

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Вещи на девочку

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Продам нарядные платья для мамы(46-48) и для дочкиПродам нарядные платья для мамы(46-48) и для дочки

Договорная

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Продам нарядные платья для мамы(46-48) и для дочки

80 - 86 (1-2 года)

Новогоднее платье Новогоднее платье

Договорная

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Новогоднее платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Платье новогоднееПлатье новогоднее

Договорная

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Платье новогоднее

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Нарядное платье Нарядное платье

Договорная

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Нарядное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Платье 104 для девочки Платье 104 для девочки

15 р.

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Платье 104 для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платье на девочку Платье на девочку

18 р.

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Платье на девочку

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

5 р.

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Платье

86 - 92 (2 года)

Юбка новая New Look рост 164-170Юбка новая New Look рост 164-170

15 р.

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Юбка новая New Look рост 164-170

158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

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Новый сарафан для девочки Новый сарафан для девочки

15 р.

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Новый сарафан для девочки

86 - 92 (2 года)

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Джинсовые сарафаныДжинсовые сарафаны

5 р.

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Джинсовые сарафаны

80 - 86 (1-2 года)

ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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ПлатьеПлатье

Договорная

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Платье на Новый годПлатье на Новый год

Договорная

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Платье на Новый год

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Платье нарядноеПлатье нарядное

Договорная

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Платье нарядное

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Нарядное платьишко Нарядное платьишко

Договорная

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Нарядное платьишко

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Нарядное платье Нарядное платье

Договорная

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Нарядное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Платье на утренникПлатье на утренник

30 р.

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Платье на утренник

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

20 р.

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Платье нарядное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье пышное Платье пышное

50 р.

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Платье пышное

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Нарядное платье на девочку Нарядное платье на девочку

40 р.

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Нарядное платье на девочку

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Новое платье р 128Новое платье р 128

15 р.

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Новое платье р 128

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

30 р.

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Платье нарядное

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье нарядное Платье нарядное

25 р.

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Платье нарядное

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье на девочку Платье на девочку

10 р.

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Платье на девочку

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Нарядное платье на 9-10 летНарядное платье на 9-10 лет

25 р.

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Нарядное платье на 9-10 лет

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Кожаная юбка для девочки Кожаная юбка для девочки

20 р.

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Кожаная юбка для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет)

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Новогодний костюм для девочки Новогодний костюм для девочки

25 р.

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Новогодний костюм для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Продам Продам

30 р.

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Продам

86 - 92 (2 года)

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Платье PrimarkПлатье Primark

15 р.

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Платье Primark

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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