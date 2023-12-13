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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Поставах

Фонарь

60 р.

Фонарь

Витебская, Поставы

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Видеокамера кварц-2м

100 р.

Видеокамера кварц-2м

Витебская, Поставы

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Пряжка ссср

Договорная

Пряжка ссср

Витебская, Поставы

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Электрокамин новый ссср

Договорная

Электрокамин новый ссср

Витебская, Поставы

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Ссср

Договорная

Ссср

Витебская, Поставы

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Запонки новые позолото

19.99 р.

Запонки новые позолото

Витебская, Поставы

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Монеты СССР

Договорная

Монеты СССР

Витебская, Поставы

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Пресс-папье Ленин.

130 р.

Пресс-папье Ленин.

Витебская, Поставы

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Перстень

Договорная

Перстень

Витебская, Поставы

Всё из СССР

Договорная

Всё из СССР

Витебская, Поставы

Монета

3 р.

Монета

Витебская, Поставы

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Плюшевые коврики из СССР.

Договорная

Плюшевые коврики из СССР.

Витебская, Поставы

Ручная машинка для стрижки

10 р.

Ручная машинка для стрижки

Витебская, Поставы

Рубель и скалка

30 р.

Рубель и скалка

Витебская, Поставы

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Электробритва Харьков

Договорная

Электробритва Харьков

Витебская, Поставы

Часы старинные

Договорная

Часы старинные

Витебская, Поставы

Шлем армейский

50 р.

Шлем армейский

Витебская, Поставы

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Шлем авиационный

100 р.

Шлем авиационный

Витебская, Поставы

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Монеты

25 р.

Монеты

Витебская, Поставы

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Карта Рюджин кпоп ITZY

14 р.

Карта Рюджин кпоп ITZY

Витебская, Поставы

Шкаф старинный

Договорная

Шкаф старинный

Витебская, Поставы

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Polaroid

20 р.

Polaroid

Витебская, Поставы

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Столовый набор

10 р.

Столовый набор

Витебская, Поставы

Ночник ссср

25 р.

Ночник ссср

Витебская, Поставы

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5110

25 р.

5110

Витебская, Поставы

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Покрывала старинные. 2 шт.

25 р.

Покрывала старинные. 2 шт.

Витебская, Поставы

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Покрывало старинное.

35 р.

Покрывало старинное.

Витебская, Поставы

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Домотканое покрывало.

35 р.

Домотканое покрывало.

Витебская, Поставы

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Телефон СССР

45 р.

Телефон СССР

Витебская, Поставы

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Блузка из ГДР . Винтаж.

7 р.

Блузка из ГДР . Винтаж.

Витебская, Поставы

Фотоэкспонометр

Договорная

Фотоэкспонометр

Витебская, Поставы

Фреон ( пустой баллон)

30 р.

Фреон ( пустой баллон)

Витебская, Поставы

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Правила дорожного движения

80 р.

Правила дорожного движения

Витебская, Поставы

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Синее стекло

7 р.

Синее стекло

Витебская, Поставы

Лампа керосиновая

25 р.

Лампа керосиновая

Витебская, Поставы

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Чеканка

20 р.

Чеканка

Витебская, Поставы

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Тестер из СССР

40 р.

Тестер из СССР

Витебская, Поставы

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Монета

1 р.

Монета

Витебская, Поставы

Швейная машина

108 р.

Швейная машина

Витебская, Поставы

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Сундуки

Договорная

Сундуки

Витебская, Поставы

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жернова

Договорная

жернова

Витебская, Поставы

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Возок, сани

300 р.

Возок, сани

Витебская, Поставы

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Швейная машинка

150 р.

Швейная машинка

Витебская, Поставы

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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