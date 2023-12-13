Строительство и ремонт в Пинске
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли
Брестская, Пинск
Договорная
Каменщик
Брестская, Пинск
Договорная
Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Брестская, Пинск
Договорная
Строитель ищет работу
Брестская, Пинск
Договорная
Строитель ищет подработку/работу
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу сварщика
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу подработку/работу. Срочно.
Брестская, Пинск
Договорная
Ламинат,Плитка.качественная кладка
Брестская, Пинск
Договорная
Строитель ищет работу, подработку на дому
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Каменщик
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу по внутренней отделке
Брестская, Пинск
Договорная
Каменьщика, штукатурка, стяжки
Брестская, Пинск
Договорная
Внутренняя отделка
Брестская, Пинск
Договорная
Отделка, штукатурка, плитка, шпаклевка
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу подсобник грузчик сельхоз.работы
Брестская, Пинск
Договорная
ремонт и замена наплавляемой кровли
Брестская, Пинск
Бесплатно
строительная работа
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт квартир
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу, подработку
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу грузчиком подсобником сторожем
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу любую работу, подработку
Брестская, Пинск
Договорная
Фундамент , кладка , Крыша
Брестская, Пинск
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Кровельщик
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу,подработку,вся мужская работа
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт авто
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт и стройка
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель, Сварщик, монтажник
Брестская, Пинск
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сантехник
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Сварщик
Брестская, Пинск
Договорная
разнорабочий
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу/подработку
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу/подработку/ремонт
Брестская, Пинск
Договорная
Грузчик
Брестская, Пинск
Договорная
Установка, сборка, строительство
Брестская, Пинск
Договорная
ищу подработку на выходные
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу в сфере строительства
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск