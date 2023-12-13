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Строительство и ремонт в Пинске

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Договорная

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Брестская, Пинск

Договорная

Каменщик

Брестская, Пинск

Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Договорная

Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Брестская, Пинск

Строитель ищет работу

Договорная

Строитель ищет работу

Брестская, Пинск

Договорная

Строитель ищет подработку/работу

Брестская, Пинск

Ищу работу сварщика

Договорная

Ищу работу сварщика

Брестская, Пинск

Ищу подработку/работу. Срочно.

Договорная

Ищу подработку/работу. Срочно.

Брестская, Пинск

Договорная

Ламинат,Плитка.качественная кладка

Брестская, Пинск

Договорная

Строитель ищет работу, подработку на дому

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Договорная

Каменщик

Брестская, Пинск

Ищу работу по внутренней отделке

Договорная

Ищу работу по внутренней отделке

Брестская, Пинск

Каменьщика, штукатурка, стяжки

Договорная

Каменьщика, штукатурка, стяжки

Брестская, Пинск

Внутренняя отделка

Договорная

Внутренняя отделка

Брестская, Пинск

Отделка, штукатурка, плитка, шпаклевка

Договорная

Отделка, штукатурка, плитка, шпаклевка

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу подсобник грузчик сельхоз.работы

Брестская, Пинск

ремонт и замена наплавляемой кровли

Договорная

ремонт и замена наплавляемой кровли

Брестская, Пинск

Бесплатно

строительная работа

Брестская, Пинск

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Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу, подработку

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу грузчиком подсобником сторожем

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу любую работу, подработку

Брестская, Пинск

Договорная

Фундамент , кладка , Крыша

Брестская, Пинск

Договорная

Кровельщик

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу,подработку,вся мужская работа

Брестская, Пинск

Ремонт авто

Договорная

Ремонт авто

Брестская, Пинск

Ремонт и стройка

Договорная

Ремонт и стройка

Брестская, Пинск

Договорная

Водитель, Сварщик, монтажник

Брестская, Пинск

Договорная

сантехник

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу подработку

Брестская, Пинск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Сварщик

Договорная

Сварщик

Брестская, Пинск

разнорабочий

Договорная

разнорабочий

Брестская, Пинск

Ищу работу/подработку

Договорная

Ищу работу/подработку

Брестская, Пинск

Ищу работу/подработку/ремонт

Договорная

Ищу работу/подработку/ремонт

Брестская, Пинск

Договорная

Грузчик

Брестская, Пинск

Установка, сборка, строительство

Договорная

Установка, сборка, строительство

Брестская, Пинск

Договорная

ищу подработку на выходные

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу в сфере строительства

Брестская, Пинск

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

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