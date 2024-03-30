Сервис и быт в Пинске
Договорная
Ищу работу либо подработку
Брестская, Пинск
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Ищу любую работу подсобного характера
Брестская, Пинск
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Ищу подработку
Брестская, Пинск
Договорная
По ремонту швейных машин. Ищу работу.
Брестская, Пинск
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Ищу работу, подработку.
Брестская, Пинск
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Ищу работу грузчиком,оплата почасовая.
Брестская, Пинск
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Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра
Брест
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Сантехник 24/7
Брест
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Грузчик Могилёв
Могилев
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Электрик
Минск, Первомайский
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Услуги грузчиков
Могилев
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Спил деревьев, рубка дров
Брестская, Кобрин
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Вывоз и вынос старой мебели
Витебск
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Грузчики
Могилев
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Ищу работу в сфере ремонта бытовой техники
Витебск
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Ищу подработку
Гродно
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Уборка
Могилев
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Девушка, ищу подработку.
Витебск
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Работа
Гомель
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Швея
Брестская, Барановичи
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Baristo
Минск, Центральный
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Сиделка
Брест
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Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
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Валка и распил деревьев на дрова
Гомельская, Речица
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Ищу подработку (уборки)
Гродно
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Распиловка и колка дров
Минская, Слуцк
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Уборщик помещений
Брест
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Ищу работу уборщицей,как подработка.сезон ''мойка
Могилев
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Возьму работу на дом
Гродно
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Услуги повара
Витебск
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Ищу подработку уборщицы посудамойки ,на 4 дня помо
Могилевская, Бобруйск
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Обшивка сайдингом
Могилевская, Бобруйск
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Ищу подработку
Витебск
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Дом.хозяйство
Гродно
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Подработка
Могилев
Договорная
Ищу работу связанную с электроникой или электрикой
Витебск
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Электрик
Могилев
Договорная
Уборка
Минск, Заводской
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Ищу подработку
Витебская, Орша
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ищу работу няни
Витебск
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ремонт швейных машин Бобруйск и район
Могилевская, Бобруйск
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Автоэлектрик-диагност
Минская, Борисов
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Подсобные Работы
Брест
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все работы связанные с замками
Брестская, Барановичи
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Помошница по дому
Минская, Молодечно
Договорная
Выгуляю собаку, схожу в магазин, помогу по дому
Могилев
Договорная
Ищу работу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Уборщица помещений
Брест
Договорная
Оформлюсь по уходу за инвалидом 1 гр.
Витебск
Договорная
Ищу подработку по сборке мебели.
Минск, Центральный
Договорная
Работа сиделки
Минская, Минский район
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу в платном туалете
Брест
Договорная
Ищу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Грузчик
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку в с/х
Брест
Договорная
Уборка квартир
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу горничной, администратор
Брест
Договорная
Ищу работу.
Минск, Советский