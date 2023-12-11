Автобизнес, транспорт и логистика в Пинске
Договорная
Ищу любую подработку на своём автомобиле
Брестская, Пинск
Договорная
ищу работу водителем В,С есть микроавтобус 9 мест
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу водителем. Категории В , С, Е
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель ВСЕ разовая.
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу водителем В категории
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу водителем (A,B,C,D,E)
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу,водитель кат.В,С,Е
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель категории B
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу водителя на личном авто
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу водителем
Витебск
Договорная
Ищу Работу,Рассмотрю Варианты
Витебск
Договорная
Ищу работу водителем кат В СЕ
Гомельская, Добруш
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Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель
Витебск
Договорная
Ищу работу, подработку в автосервисе, гараже,мойке
Могилев
Договорная
Эвакуатор Витебск +37529 859 34 02
Витебск
Договорная
Ищу работу водителем В категории
Витебск
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Ищу авто под аренду для работы в Максим
Витебск
Договорная
Ищу работу или подработку с личным грузовым микро
Могилев
Договорная
Водитель кат. ''В'' С'' D'' E''
Могилев
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Барановичи
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Водитель категории В
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу водителем В, С, есть грузовой бус
Гродно
Договорная
Работа подработка по совместительству
Брестская, Барановичи
Договорная
Доставка
Гомель
Договорная
Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ
Минск, Ленинский
Договорная
Водитель
Могилев
Договорная
Ищу работу грузоперевозчика. Личный грузовой бус
Могилев
Договорная
Работа
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВОДИТЕЛЬ ИЩЕТ РАБОТУ
Витебск
Договорная
Водитель
Могилев
Договорная
Ищем работу автомаляра подготовщика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Эвакуатор Витебск +375 33 99 555 90
Витебск
Договорная
Водитель Б категории
Гомель
Договорная
Работа
Могилев
Договорная
В поиске работы водителем, кат. В.С.Е.
Брестская, Лунинец
Договорная
Ищу подработку на шиномонтаж
Гомель
Договорная
Ищу работу водителем категории СЕ
Гродно
Договорная
Ищу работу, подработку водителем ВСD
Могилев
Договорная
Водитель на личном авто
Гомель
Договорная
Водитель -курьер
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу водителем кат. В
Брест
Договорная
Рено логан 2
Витебск
Договорная
Чтение, удаление, расшифровка ошибок двигателя OBD
Гомельская, Мозырь
Договорная
предлогаю работу
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ищу работу по ремонту спецтехники и тракторов.
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу работу на своём личном микроавтобусе
Минская, Борисов
Договорная
Иду подработку
Брест
Договорная
Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу водителем В.С.D.Е
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу работу.Водитель есть катигори ВСЕ
Могилев
Договорная
Ищу работу, подработку водителем
Брест
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель на своем микроавтобусе
Могилев
Договорная
Подработка , на личном транспорте
Брест