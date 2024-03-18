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Телефоны и планшетыАксессуары для планшетов, книг, часов

Портативные зарядные устройства для часов и планшетов в Пинске

Повербанк

8 р.

Повербанк

Брестская, Пинск

Повербанк Romoss 60000 mAh

175 р.

Повербанк Romoss 60000 mAh

Брестская, Пинск

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Зарядное нов. для смарт браслета Mi bend 3,4,5,6,7

10 р.

Зарядное нов. для смарт браслета Mi bend 3,4,5,6,7

Брестская, Пинск

Зарядное

Договорная

Зарядное

Брестская, Пинск

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Зарядные

Договорная

Зарядные

Гомельская, Речица

Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

15 р.

Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Павербанк на 4400Ма

20 р.

Павербанк на 4400Ма

Гродненская, Лида

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Apple Watch Magnetic USB-C Fast Charging

60 р.

Apple Watch Magnetic USB-C Fast Charging

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Apple Watch Magnetic Charging Cable type-c

40 р.

Apple Watch Magnetic Charging Cable type-c

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Зарядка на часы Самсунг

30 р.

Зарядка на часы Самсунг

Минск, Заводской

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Зарядное устройство для путешествий модель IY163

25 р.

Зарядное устройство для путешествий модель IY163

Минск, Московский

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Солнечная панель портативная зарядка usb 30 Ватт

110 р.

Солнечная панель портативная зарядка usb 30 Ватт

Минск, Советский

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зарядка Apple 20W

20 р.

зарядка Apple 20W

Минск, Советский

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Зарядное UltraFire TR-001 для 18650 и не только

38 р.

Зарядное UltraFire TR-001 для 18650 и не только

Минск, Заводской

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Адаптер питания Texet 1.5A

5 р.

Адаптер питания Texet 1.5A

Гомель

Зарядное устройство FENIX ARE-C2+

85 р.

Зарядное устройство FENIX ARE-C2+

Минск, Ленинский

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Кабель для Apple Watch Magnetic Charger Cable (1 m

25 р.

Кабель для Apple Watch Magnetic Charger Cable (1 m

Минск, Первомайский

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Планшет

300 р.

Планшет

Минск, Центральный

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MageSafe

50 р.

MageSafe

Минск, Советский

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Провод зарядки ми бэнд

5 р.

Провод зарядки ми бэнд

Могилевская, Бобруйск

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Зарядное устройство '' КОСМОС''

3 р.

Зарядное устройство '' КОСМОС''

Минск, Первомайский

Зарядное устройство для MiBand 3

5 р.

Зарядное устройство для MiBand 3

Минск, Московский

Зарядное для Samsung Gear Fit

5 р.

Зарядное для Samsung Gear Fit

Минск, Советский

магнитная зарядка для часов

5 р.

магнитная зарядка для часов

Гродно

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Кабель для Huawei Watch Fit, watch Fit 2

5 р.

Кабель для Huawei Watch Fit, watch Fit 2

Минск, Центральный

Адаптер DC 9V, 12V - 0.5 A

10 р.

Адаптер DC 9V, 12V - 0.5 A

Гомель

Зарядное устройство xiaomi mi band 4

8 р.

Зарядное устройство xiaomi mi band 4

Минск, Заводской

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Коробка + зарядка. Xiaomi Mi Smart Band 5

10 р.

Коробка + зарядка. Xiaomi Mi Smart Band 5

Минск, Партизанский

Пауэр банк power bank

15 р.

Пауэр банк power bank

Минская, Солигорск

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Зарядный кабель для Xiaomi mi band 2

1 р.

Зарядный кабель для Xiaomi mi band 2

Минск, Московский

Зарядка от mi band 2

5 р.

Зарядка от mi band 2

Гомель

Зарядное устройство для mi band 5/6/7

5 р.

Зарядное устройство для mi band 5/6/7

Минск, Московский

Кабель для зарядки/зарядное устройство mi band 4

4 р.

Кабель для зарядки/зарядное устройство mi band 4

Минск, Московский

Зарядка для часов Apple. Оригинал

38 р.

Зарядка для часов Apple. Оригинал

Гродно

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Apple World Travel MB974ZM/B Адаптеры Оригинал

70 р.

Apple World Travel MB974ZM/B Адаптеры Оригинал

Минск, Первомайский

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Зарядное устройство/зарядка для детских часов Leef

5 р.

Зарядное устройство/зарядка для детских часов Leef

Минск, Московский

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD226 GaN 100w

95 р.

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD226 GaN 100w

Минск, Московский

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Розетка 220 в. Врезная. С USB зарядкой.

20 р.

Розетка 220 в. Врезная. С USB зарядкой.

Минск, Центральный

Крона

Договорная

Крона

Гомельская, Речица

зарядка для xiaomi mi band 3

4 р.

зарядка для xiaomi mi band 3

Гродно

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Беспроводное зарядное Watch Magnetic Charging Cable 1m

29.99 р.

Беспроводное зарядное Watch Magnetic Charging Cable 1m

Минск, Фрунзенский

Доставка
Потративная зарядка PowerBank

30 р.

Потративная зарядка PowerBank

Минск, Фрунзенский

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Зарядка apple watch

60 р.

Зарядка apple watch

Минск, Советский

Зарядное устройство для xiaomi mi band 4

3 р.

Зарядное устройство для xiaomi mi band 4

Брестская, Жабинка

Блоки питания 5v 3a и 4а, цена за штуку.

15 р.

Блоки питания 5v 3a и 4а, цена за штуку.

Могилев

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Зарядка для смарт часов

15 р.

Зарядка для смарт часов

Минск, Заводской

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Беспроводное зарядное устпойство

85 р.

Беспроводное зарядное устпойство

Минск, Фрунзенский

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Зарядное устройство Xiaomi mi band 5/6/7

5 р.

Зарядное устройство Xiaomi mi band 5/6/7

Минск, Советский

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Повербанк MI 10.000

20 р.

Повербанк MI 10.000

Минская, Солигорск

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Зарядное устройство для АА. ААА

60 р.

Зарядное устройство для АА. ААА

Минская, Борисов

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Пауэрбанк

30 р.

Пауэрбанк

Гомель

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Зарядное MiBand 2

5 р.

Зарядное MiBand 2

Гродненская, Сморгонь

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Блок зарядного 5V-2A-10W

10 р.

Блок зарядного 5V-2A-10W

Минская, Борисов

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Сетевое зарядное Samsung EP-TA12 ОРИГИНАЛ

33 р.

Сетевое зарядное Samsung EP-TA12 ОРИГИНАЛ

Минск, Центральный

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Зарядный кабель для Mi band

0.90 р.

Зарядный кабель для Mi band

Минск, Ленинский

Ультратонкий внешний аккумулятор, powerbank

15 р.

Ультратонкий внешний аккумулятор, powerbank

Минск, Советский

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Кабель Acme, 1м.

Договорная

Кабель Acme, 1м.

Минск, Заводской

Кабель для зарядки Mi Band 2 и коробка

2 р.

Кабель для зарядки Mi Band 2 и коробка

Минск, Фрунзенский

Продам портативную зарядку для часов. Apple

160 р.

Продам портативную зарядку для часов. Apple

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

15 р.

Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple Watch Magnetic USB-C Fast Charging

60 р.

Apple Watch Magnetic USB-C Fast Charging

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Apple Watch Magnetic Charging Cable type-c

40 р.

Apple Watch Magnetic Charging Cable type-c

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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