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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Пинске

Плитка

28 р.

Плитка

Брестская, Пинск

Остатки ламината

15 р.

Остатки ламината

Брестская, Пинск

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Плинтус

Договорная

Плинтус

Брестская, Пинск

Новый ламинат

15 р.

Новый ламинат

Брестская, Пинск

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Ламинат Tarkett

32 р.

Ламинат Tarkett

Брестская, Пинск

Резиновый коврик

18 р.

Резиновый коврик

Брестская, Пинск

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Плинтус напольный

20 р.

Плинтус напольный

Брестская, Пинск

Паркетная доска COSWICK

1 890 р.

Паркетная доска COSWICK

Брестская, Пинск

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Паркет (паркетная доска)

130 р.

Паркет (паркетная доска)

Брестская, Пинск

Ламинат 35м. кв.

21 р.

Ламинат 35м. кв.

Брестская, Пинск

Ламинат Kronostar (остаток, 2 шт.)

5 р.

Ламинат Kronostar (остаток, 2 шт.)

Брестская, Пинск

Листовая подложка

15 р.

Листовая подложка

Брестская, Пинск

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Плинтус ЛМДФ

10 р.

Плинтус ЛМДФ

Брестская, Пинск

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Продам плинтус

20 р.

Продам плинтус

Брестская, Пинск

Подложка под ламинат и паркет 12 квадратов

12 р.

Подложка под ламинат и паркет 12 квадратов

Брестская, Пинск

Ламинат

250 р.

Ламинат

Брестская, Пинск

Листовая подложка 5 мм

1.50 р.

Листовая подложка 5 мм

Брестская, Пинск

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Ламинат новый 35 м.кв.

21 р.

Ламинат новый 35 м.кв.

Брестская, Пинск

Ламинат egger белый мрамор

30 р.

Ламинат egger белый мрамор

Брестская, Пинск

Подложка

Договорная

Подложка

Брестская, Пинск

Ламинат Kastamonu

25 р.

Ламинат Kastamonu

Брестская, Пинск

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Линолеум

Договорная

Линолеум

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

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