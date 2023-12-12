logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Стены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Пинске

Плитка

15 р.

Плитка

Брестская, Пинск

badge-icon
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Брестская, Пинск

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Брестская, Пинск

Доставка
Плитка

28 р.

Плитка

Брестская, Пинск

Остатки ламината

15 р.

Остатки ламината

Брестская, Пинск

badge-icon
Плитка гипсовая

75 р.

Плитка гипсовая

Брестская, Пинск

Плинтус

Договорная

Плинтус

Брестская, Пинск

Плитка для облицовки стен. ВНУТРЯН

15 р.

Плитка для облицовки стен. ВНУТРЯН

Брестская, Пинск

Новые фото обои 194*270

60 р.

Новые фото обои 194*270

Брестская, Пинск

badge-icon
Плитка Paradyz

60 р.

Плитка Paradyz

Брестская, Пинск

badge-icon
Для защиты гаражный ворот

50 р.

Для защиты гаражный ворот

Брестская, Пинск

Обои 1 шт. Метровые

15 р.

Обои 1 шт. Метровые

Брестская, Пинск

badge-icon
Краска эмаль

20 р.

Краска эмаль

Брестская, Пинск

badge-icon
Новый ламинат

15 р.

Новый ламинат

Брестская, Пинск

badge-icon
Ламинат Tarkett

32 р.

Ламинат Tarkett

Брестская, Пинск

Силиконизированная бумажная основа

70 р.

Силиконизированная бумажная основа

Брестская, Пинск

Краска эмаль черная

25 р.

Краска эмаль черная

Брестская, Пинск

badge-icon
Плитка белая новая

35 р.

Плитка белая новая

Брестская, Пинск

Пленка самоклеящаяся Серебристый (Металлик)

10 р.

Пленка самоклеящаяся Серебристый (Металлик)

Брестская, Пинск

badge-icon
Самореза по металу для гкл 25 .35

15 р.

Самореза по металу для гкл 25 .35

Брестская, Пинск

badge-icon
Краска

130 р.

Краска

Брестская, Пинск

Плитка

Договорная

Плитка

Брестская, Пинск

badge-icon
Система для плитки и выравнивания

30 р.

Система для плитки и выравнивания

Брестская, Пинск

Резиновый коврик

18 р.

Резиновый коврик

Брестская, Пинск

badge-icon
Краска

60 р.

Краска

Брестская, Пинск

badge-icon
Дверка печная 40*40 Звезда

260 р.

Дверка печная 40*40 Звезда

Брестская, Пинск

Потолочные плиты

Бесплатно

Потолочные плиты

Брестская, Пинск

Плитка Лондон серая 14.7х59.4

Договорная

Плитка Лондон серая 14.7х59.4

Брестская, Пинск

badge-icon
Плитка Борнео 30х60

4 р.

Плитка Борнео 30х60

Брестская, Пинск

badge-icon
Плинтус напольный

20 р.

Плинтус напольный

Брестская, Пинск

Краска эмульсионная акриловая

Договорная

Краска эмульсионная акриловая

Брестская, Пинск

badge-icon
Эмаль VGT ВД-АК-1179 универсальная, метталик, сере

30 р.

Эмаль VGT ВД-АК-1179 универсальная, метталик, сере

Брестская, Пинск

Краска

Договорная

Краска

Брестская, Пинск

badge-icon
Паркетная доска COSWICK

1 890 р.

Паркетная доска COSWICK

Брестская, Пинск

badge-icon
Паркет (паркетная доска)

130 р.

Паркет (паркетная доска)

Брестская, Пинск

Обои Германия 54 см

30 р.

Обои Германия 54 см

Брестская, Пинск

Имитация камня ''Мрамора ДЫМОМ'' НОВИНКА

44.99 р.

Имитация камня ''Мрамора ДЫМОМ'' НОВИНКА

Брестская, Пинск

badge-icon
Современный декор стен

29.99 р.

Современный декор стен

Брестская, Пинск

badge-icon
Художественный мрамор-жидкий

29.99 р.

Художественный мрамор-жидкий

Брестская, Пинск

badge-icon
Продам

Договорная

Продам

Брестская, Пинск

badge-icon
Керамическая плитка б/у

Договорная

Керамическая плитка б/у

Брестская, Пинск

Краска в баллончика 520 мл Фиолетовый цвет

25 р.

Краска в баллончика 520 мл Фиолетовый цвет

Брестская, Пинск

badge-icon
Краска фасадная белая 40руб.

Договорная

Краска фасадная белая 40руб.

Брестская, Пинск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки