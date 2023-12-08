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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Пинске

Аккумулятор HB4342A1RBC Honor 5A/Y5 Huawei хонор 5

20 р.

Аккумулятор HB4342A1RBC Honor 5A/Y5 Huawei хонор 5

Брестская, Пинск

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АКБ для телефона новая.

25 р.

АКБ для телефона новая.

Брестская, Пинск

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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА XIAOMI

15 р.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА XIAOMI

Брестская, Пинск

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Батарея

7 р.

Батарея

Брестская, Пинск

Аккумулятор

15 р.

Аккумулятор

Брестская, Пинск

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Аккумулятор

Договорная

Аккумулятор

Брестская, Пинск

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Батареи (АКБ) для Nokia

10 р.

Батареи (АКБ) для Nokia

Брестская, Пинск

Аккумулятор Xiaomi redmi Note 4

15 р.

Аккумулятор Xiaomi redmi Note 4

Брестская, Пинск

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AB0820CWM Philips

10 р.

Аккумулятор AB0820CWM Philips

Гомельская, Мозырь

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Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
IPhone 4 4s 5 5c 5s Se 6 6S 6+ plus 7 X XS батарея

30 р.

IPhone 4 4s 5 5c 5s Se 6 6S 6+ plus 7 X XS батарея

Гомель

АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

25 р.

АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Оригинальный акомулятор на редми нот11 4g

30 р.

Оригинальный акомулятор на редми нот11 4g

Гродненская, Лида

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Батарея на xiaomi mi 12 lite

60 р.

Батарея на xiaomi mi 12 lite

Брестская, Кобрин

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аккумулятор новый для NOKIA BL-4B,BP-6M , опт

10 р.

аккумулятор новый для NOKIA BL-4B,BP-6M , опт

Минск, Центральный

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Аккумулятор 3000 mAh 3.7v

Договорная

Аккумулятор 3000 mAh 3.7v

Могилевская, Бобруйск

Аккумулятор iphone 7

20 р.

Аккумулятор iphone 7

Гродно

Аккумулятор для iPhone 6

15 р.

Аккумулятор для iPhone 6

Минск, Октябрьский

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Аккумулятор для galaxy S10e

25 р.

Аккумулятор для galaxy S10e

Гомельская, Жлобин

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Аккумулятор Prestigio PAP5300 DUO

15 р.

Аккумулятор Prestigio PAP5300 DUO

Минск, Первомайский

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Батареи (АКБ) на телефон, планшет

3 р.

Батареи (АКБ) на телефон, планшет

Гомель

Аккумулятор на iPhone 8 Plus

25 р.

Аккумулятор на iPhone 8 Plus

Минск, Октябрьский

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акб для телефонов,смартфонов

4 р.

акб для телефонов,смартфонов

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор (BM47) для Xiaomi Redmi 3 и др

35 р.

Аккумулятор (BM47) для Xiaomi Redmi 3 и др

Минская, Молодечно

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Аккумулятор Самсунг EB-BG530CBE

25 р.

Аккумулятор Самсунг EB-BG530CBE

Могилев

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аккумулятор для телефона

Договорная

аккумулятор для телефона

Минск, Фрунзенский

Павер bank для iPhone

25 р.

Павер bank для iPhone

Могилев

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Аккумуляторы,акб Apple Iphone

8 р.

Аккумуляторы,акб Apple Iphone

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор honor huawei акб батарея

Договорная

Аккумулятор honor huawei акб батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

0.99 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Договорная

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Договорная

Нужен аккумулятор EB BG 531 BBE для самсунг

Минск, Советский

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Акб

Договорная

Акб

Брестская, Барановичи

Батарея/аккумулятор Samsung Galaxy J7

15 р.

Батарея/аккумулятор Samsung Galaxy J7

Минск, Заводской

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Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

55 р.

Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея в телефон

Договорная

Батарея в телефон

Гомель

Samsung батарея аккумулятор акб DEJI

30 р.

Samsung батарея аккумулятор акб DEJI

Гомель

Батарея для телефона

Договорная

Батарея для телефона

Гомельская, Светлогорск

АКБ для Телефонов

5 р.

АКБ для Телефонов

Витебская, Полоцк

Батарея Xiaomi Redmi 8

40 р.

Батарея Xiaomi Redmi 8

Гомельская, Рогачев

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Аккумулятор, акб iPhone 7 Plus, 7+

15 р.

Аккумулятор, акб iPhone 7 Plus, 7+

Минск, Центральный

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Аккумулятор iPhone 11 Pro Max

55 р.

Аккумулятор iPhone 11 Pro Max

Минск, Первомайский

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gb/t18287-2000 аккумулятор 3,7v 3200 mAh

10 р.

gb/t18287-2000 аккумулятор 3,7v 3200 mAh

Минск, Московский

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АКБ iPhone XR новый

35 р.

АКБ iPhone XR новый

Минская, Дзержинск

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iPhone 7+ plus АКБ

15 р.

iPhone 7+ plus АКБ

Минск, Центральный

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iPhone X АКБ

15 р.

iPhone X АКБ

Минск, Центральный

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iPhone 7 АКБ

10 р.

iPhone 7 АКБ

Минск, Центральный

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iPhone 11 АКБ 85%

15 р.

iPhone 11 АКБ 85%

Минск, Центральный

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Аккумуляторы на Xiaomi

10 р.

Аккумуляторы на Xiaomi

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
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