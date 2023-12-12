Работа, бизнес, учёба в Осиповичах
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу подработку на выходные или вечернее время
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу подработку. Парень 19 лет.
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Срочно ищу подработку с оплатой в конце дня
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу подработку любую с оплатой в конце дня
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу подработку на выходные
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Срочно ищу работу подработку на вечер с 3:30до8:30
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Разнорабочие
Могилевская, Осиповичи
1 500 р.
Оператор фрезерно-гравировального станка с ЧПУ
Могилевская, Осиповичи
1 600 р.
Бухгалтер-экономист со знанием калькуляции и 1С
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Таргетолог Fb/Inst, таргетированная реклама
Могилевская, Осиповичи
Договорная
ВЫПОЛНЮ ЛЮБУЮ РАБОТУ, ПОДРАБОТКУ.
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу работу печник
Могилевская, Осиповичи
Договорная
помогу по бухгалтерии
Могилевская, Осиповичи
Договорная
ищу подработку в Осиповичах
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Ищу работу сиделки и тольео сиделки
Могилевская, Осиповичи
Договорная
помогу с бухгалтерией ип
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Строитель ищет работу
Гродно
Договорная
Уборка снега
Витебская, Орша
Договорная
Водитель категория С, Орша
Витебская, Орша
1 500 р.
Замерщик
Могилев
Договорная
Чистка снега не дорого
Гродненская, Ошмяны
1 500 р.
Специалист по продажам
Минск, Центральный
Договорная
Приглашаем на работу
Витебск
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Лида
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
Гомель
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
Гродно
7 900 р.
Упаковщик на вахту с питанием и проживанием
Могилев
Договорная
Приглашаем швею на производство мебели
Минск, Заводской
Договорная
сочинение для школьников
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу водителем
Витебск
Договорная
Бухгалтер для ИП на подоходном налоге
Могилев
Договорная
Фотограф-администратор
Гродно
2 000 р.
работа сварщик авто, разборщик, маляр
Витебск
Договорная
Ищу подработку по будним дням
Гомельская, Мозырь
Договорная
Работа.
Гомельская, Добруш
1 200 р.
Повар
Витебск
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Разработка сайтов на WordPress
Гродно
900 р.
Курьер
Гомель
Договорная
Ищу подроботку Могилёв НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Могилев
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Сварщик(аргон)
Витебск
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
Договорная
Каменьщики .
Минск, Советский
3 000 р.
Сборщик бытовок
Минск, Центральный
Договорная
Кровельщик-жестянщик
Минск, Первомайский
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
1 400 р.
Сварщик
Брест
Договорная
ищу работу, девушка 16 лет
Брест
1 500 р.
Требуется Столяр
Минск, Партизанский
2 500 р.
Швея
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
Брест
1 200 р.
Электромонтёр
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
Брест
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин