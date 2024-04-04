Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Осиповичах
25 р.
Гриб садовый
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Опилки
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Плодородная земля
Могилевская, Осиповичи
Бесплатно
Опилки и керамзит даром
Могилевская, Осиповичи
1 р.
Банки
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Продам
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Болон газовыи
Могилевская, Осиповичи
37 р.
Светильник садово-парковый
Могилевская, Осиповичи
45 р.
Гнездо для аистов из искусственного ротанга
Могилевская, Осиповичи
15 р.
Вилы садовые
Могилевская, Осиповичи
9 р.
Сетка для овощей
Могилевская, Осиповичи
Бесплатно
Заберу большие булыжники, камни или бутовый камень
Гомель
210 р.
Стойка для гомака
Брестская, Ивацевичи
10 р.
контейнеры для рассады
Гомельская, Добруш
90 р.
тачка садовая ECO
Минск, Фрунзенский
15 р.
Фитолампа для роста растений
Витебск
50 р.
Таймер включения воды для полива
Витебск
5 р.
Лунный календарь дачника 2024
Могилев
5 р.
Торфотаблетки Jiffy и минитеплички
Минск, Московский
15 р.
Черви технологические для производства биогумуса
Минск, Заводской
10 р.
Кошолка
Брест
70 р.
Урны
Брест
50 р.
Кора
Минск, Центральный
40 р.
Грядка Клумба цветочница
Минск, Советский
5 р.
Проволока для подвязки растений 30 метров
Минская, Минский район
Договорная
Забор из металлоштакетника
Минск, Заводской
Договорная
Столбы шпалерные. Столбы садовые. Шпалеры
Брестская, Дрогичин
90 р.
Печи для казанов в ассортименте с доставкой по Беларуси АКЦИЯ
Минск, Фрунзенский
250 р.
Колодец под ключ
Витебск
32 р.
Подставка тренога.
Гродно
10 р.
кора субстрат для голубики туя смарагд
Минск, Заводской
350 р.
Декоративный домик для вашего участка
Могилев
30 р.
Ящики металлические с крышкой и угловой.
Минск, Советский
50 р.
Колесо от телеги
Минская, Молодечно
30 р.
Газон для ленивых лилипут на развес Greenlab
Минск, Фрунзенский
15 р.
Аист садовый
Гродно
9.99 р.
Кора сосновая, крупная 50л
Гродно
155 р.
Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ
Минск, Фрунзенский
70 р.
Солнце кованное
Минск, Заводской
65 р.
Пруд декоративный
Гродненская, Слоним
370 р.
садовый декор
Брестская, Пинск
13 р.
Скворечник
Минск, Октябрьский
140 р.
Stoika.
Витебская, Орша
Договорная
Грядки из металла (клумбы)
Витебская, Орша
10 р.
Скворечники, синичники, кормушки
Минск, Московский
450 р.
Stanok.
Витебская, Орша
150 р.
Евро куб 1000л чистый
Брест
15 р.
Карбид кальция карбит от кротов для септика
Витебская, Полоцк
14 р.
Столбики шпалерные, бетонные малины, сада (столбы)
Гомель
Договорная
лемеха
Могилевская, Костюковичи
Договорная
Борона
Минская, Минский район
20 р.
Скворечники
Могилев
8 р.
Цепи и столбики ограждение
Брестская, Каменец
1 000 р.
абиссинская скважина
Витебск
500 р.
Емкости для воды
Брестская, Столин
1 р.
СЕТКА ФАСАДНАЯ, ЗАТЕНЯЮЩАЯ
Брестская, Барановичи
15 р.
ЧЕРВИ для быстрой переработки компоста
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Садовод: Обрезка на оздоровление.
Гродненская, Другие города
0.40 р.
подвои яблони М-106, 54-118, 62- 396
Минская, Мядель
9 р.
Самшит, многолетники
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
15 р.
Фитолампа для роста растений
Витебск
90 р.
Печи для казанов в ассортименте с доставкой по Беларуси АКЦИЯ
Минск, Фрунзенский
18.90 р.
Затеняющая сетка 55% 3х6
Минская, Минский район
455 р.
Тепличная пленка Politiv
Минская, Минский район
184 р.
Ткань для мульчирования
Минская, Минский район
800 р.
Бронзовый фонтан с насосом.
Минск, Центральный
2 р.
Опилки
Минская, Другие города
12 р.
Агроткань 130г/м2
Витебск