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Плиткорезы, стеклорезы, захваты
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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Осиповичах

Стеклорезы.

10 р.

Стеклорезы.

Могилевская, Осиповичи

Стеклорез новый, СССР.

5 р.

Стеклорез новый, СССР.

Могилевская, Осиповичи

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Плиткорез

330 р.

Плиткорез

Минская, Борисов

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Заусовщик плитки под 45 градусов

95 р.

Заусовщик плитки под 45 градусов

Минская, Молодечно

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Плиткорез DLT MAXLINE, рез: 870-1870

670 р.

Плиткорез DLT MAXLINE, рез: 870-1870

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АГШК (черепашка) соты 100мм

15 р.

АГШК (черепашка) соты 100мм

Минск, Центральный

Ручной плиткорез DLT Slim Cutter Max-Plus 1.5

600 р.

Ручной плиткорез DLT Slim Cutter Max-Plus 1.5

Витебск

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Диск алмазный Hilberg

50 р.

Диск алмазный Hilberg

Витебск

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Ручной плиткорез

80 р.

Ручной плиткорез

Минск, Московский

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Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)

400 р.

Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плиткорез

160 р.

Плиткорез

Минск, Октябрьский

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Плиткорез Mega 75040

30 р.

Плиткорез Mega 75040

Могилев

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Плиткорез Einhell TH-TC 618

150 р.

Плиткорез Einhell TH-TC 618

Минск, Первомайский

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ DLT OPTITRONIC AUTO (SHIJING ) 9033/9231/9232/9261/9251 шиджинг WANDELI

2 500 р.

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ DLT OPTITRONIC AUTO (SHIJING ) 9033/9231/9232/9261/9251 шиджинг WANDELI

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрические плиткорезы SHIJING с лазером

3 750 р.

Электрические плиткорезы SHIJING с лазером

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Система резки крупноформатной плитки DLT SLim Cutter KIT-Plus

1 850 р.

Система резки крупноформатной плитки DLT SLim Cutter KIT-Plus

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плиткорез новый Kaufman MaxiFlies 410

250 р.

Плиткорез новый Kaufman MaxiFlies 410

Минск, Московский

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Стеклорез

5 р.

Стеклорез

Минск, Заводской

Прокат плиткореза BOSCH

13 р.

Прокат плиткореза BOSCH

Минск, Советский

Зажим

20 р.

Зажим

Брестская, Иваново

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Плиткорез

40 р.

Плиткорез

Минск, Ленинский

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Плиткорез, камнерез Husqvarna ts 73 r

1 500 р.

Плиткорез, камнерез Husqvarna ts 73 r

Минск, Фрунзенский

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Плиткорез

250 р.

Плиткорез

Гомельская, Мозырь

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Ручной электрически плиткорез CROWN CT15228-125T-W

250 р.

Ручной электрически плиткорез CROWN CT15228-125T-W

Минская, Борисов

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Плиткорез профессиональный до 60см б/у отл состоян

170 р.

Плиткорез профессиональный до 60см б/у отл состоян

Минск, Первомайский

Плиткорез(мокрый рез) Felisatti ОМ-115/1500

200 р.

Плиткорез(мокрый рез) Felisatti ОМ-115/1500

Гродно

Доставка
Плиткорез

550 р.

Плиткорез

Минск, Советский

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Плиткорез Kauffman профессиональный

1 450 р.

Плиткорез Kauffman профессиональный

Минская, Молодечно

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РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01944

90 р.

РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01944

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрический плиткорез Shijing (АВТО),рез до 1800

3 350 р.

Электрический плиткорез Shijing (АВТО),рез до 1800

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кусачки для плитки BIHUI, арт. TNS8

26 р.

Кусачки для плитки BIHUI, арт. TNS8

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электроплиткорез

320 р.

Электроплиткорез

Минск, Заводской

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Коронки по керамограниту

85 р.

Коронки по керамограниту

Минск, Фрунзенский

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Плиткорез электрический

1 000 р.

Плиткорез электрический

Витебск

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Строителей ин

40 р.

Строителей ин

Гомель

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БОКОВАЯ ЛИНЕЙКА DLT KEEP ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

40 р.

БОКОВАЯ ЛИНЕЙКА DLT KEEP ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Резец для плиткореза DLT Standard

15 р.

Резец для плиткореза DLT Standard

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ПЛИТКОРЕЗ RUBI SLIM SYSTEM CUTTER

1 300 р.

ПЛИТКОРЕЗ RUBI SLIM SYSTEM CUTTER

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Щипцы для системы выравнивания плитки

50 р.

Щипцы для системы выравнивания плитки

Витебск

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Система резки крупноформатной плитки Rubi TC-125

2 400 р.

Система резки крупноформатной плитки Rubi TC-125

Брест

Стеклорез и др., ПРОДАНО

29.80 р.

Стеклорез и др., ПРОДАНО

Гродненская, Лида

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Плиткорез 600мм

100 р.

Плиткорез 600мм

Минск, Заводской

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Плиткорез WATT WTC-952

250 р.

Плиткорез WATT WTC-952

Минск, Фрунзенский

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Плиткорез электрический уцененный WORTEX TC 2090-1 CM(у)

785 р.

Плиткорез электрический уцененный WORTEX TC 2090-1 CM(у)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез

200 р.

Плиткорез

Минск, Центральный

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Станок mondial с подачей воды

6 000 р.

Станок mondial с подачей воды

Минск, Заводской

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Прокат плиткорезов

Договорная

Прокат плиткорезов

Минск, Советский

Ручнои плиткорез Kaufmann Top Line 630

319 р.

Ручнои плиткорез Kaufmann Top Line 630

Минск, Первомайский

Плиткорез в прокат/аренду в Гродно

Договорная

Плиткорез в прокат/аренду в Гродно

Гродно

Плиткорез

150 р.

Плиткорез

Минск, Фрунзенский

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Плиткорез электрический ручной

330 р.

Плиткорез электрический ручной

Гомель

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Ручной плиткорез Walmer MG-600 (83-010292)

125 р.

Ручной плиткорез Walmer MG-600 (83-010292)

Минск, Московский

Ручной плиткорез SHIJING E303-800 с лазером

285 р.

Ручной плиткорез SHIJING E303-800 с лазером

Минск, Советский

Плиткорез профессиональный Hufa 630 Made in German

450 р.

Плиткорез профессиональный Hufa 630 Made in German

Брест

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Плиткорез Rubi 125

2 900 р.

Плиткорез Rubi 125

Минск, Московский

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Плиткорез ручной 60см

110 р.

Плиткорез ручной 60см

Могилев

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Электрический плиткорез (заусовщик) BIHUI, арт.LFMBF

1 449 р.

Электрический плиткорез (заусовщик) BIHUI, арт.LFMBF

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Разделитель плитки (сепаратор) DLT от 6 до 20мм

250 р.

Разделитель плитки (сепаратор) DLT от 6 до 20мм

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Плиткорез DLT MAXLINE, рез: 870-1870

670 р.

Плиткорез DLT MAXLINE, рез: 870-1870

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)

400 р.

Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ DLT OPTITRONIC AUTO (SHIJING ) 9033/9231/9232/9261/9251 шиджинг WANDELI

2 500 р.

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ DLT OPTITRONIC AUTO (SHIJING ) 9033/9231/9232/9261/9251 шиджинг WANDELI

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрические плиткорезы SHIJING с лазером

3 750 р.

Электрические плиткорезы SHIJING с лазером

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Система резки крупноформатной плитки DLT SLim Cutter KIT-Plus

1 850 р.

Система резки крупноформатной плитки DLT SLim Cutter KIT-Plus

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01944

90 р.

РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01944

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрический плиткорез Shijing (АВТО),рез до 1800

3 350 р.

Электрический плиткорез Shijing (АВТО),рез до 1800

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кусачки для плитки BIHUI, арт. TNS8

26 р.

Кусачки для плитки BIHUI, арт. TNS8

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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