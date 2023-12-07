Грузоперевозки по городу, району и РБ. Все виды перевозок,уже много лет на этом рынке, есть безналичный и наличный расчет, подход к каждому клиенту, беру так же попутный груз.Машина до 2-х тонн, длина...

Могилевская, Осиповичи