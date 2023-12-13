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Услуги в Осиповичах

1 р.

Услуги бензопилой

Могилевская, Осиповичи

Изготовление фотомагнитов/ фотобрелков

Договорная

Изготовление фотомагнитов/ фотобрелков

Могилевская, Осиповичи

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Выполним строительные Работы

Договорная

Выполним строительные Работы

Могилевская, Осиповичи

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Услуги в области охраны труда и СУОТ

Договорная

Услуги в области охраны труда и СУОТ

Могилевская, Осиповичи

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Могилевская, Осиповичи

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Кровельные работы по 240 Указу РБ. Только Безнал

Договорная

Кровельные работы по 240 Указу РБ. Только Безнал

Могилевская, Осиповичи

Услуга с выездом в регионы
натяжные потолки в Осиповичах в Рассрочку 0%

Договорная

натяжные потолки в Осиповичах в Рассрочку 0%

Могилевская, Осиповичи

Окрашивание бровей

10 р.

Окрашивание бровей

Могилевская, Осиповичи

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Тамада

Договорная

Тамада

Могилевская, Осиповичи

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Ремонт холодильников и морозильников

Договорная

Ремонт холодильников и морозильников

Могилевская, Осиповичи

Натяжные потолки в Осиповичах

Договорная

Натяжные потолки в Осиповичах

Могилевская, Осиповичи

Рассрочка
Аренда сауны, комната отдыха

60 р.

Аренда сауны, комната отдыха

Могилевская, Осиповичи

Грузоперевозки 5т, грузчики РБ, РФ

Договорная

Грузоперевозки 5т, грузчики РБ, РФ

Могилевская, Осиповичи

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

20 р.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Могилевская, Осиповичи

Услуга с выездом в регионы
портреты

15 р.

портреты

Могилевская, Осиповичи

Маникюр

25 р.

Маникюр

Могилевская, Осиповичи

Грузчики

Договорная

Грузчики

Могилевская, Осиповичи

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ, НАСТРОЙКА WINDOWS

30 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ, НАСТРОЙКА WINDOWS

Могилевская, Осиповичи

Услуга с выездом в регионы
Шугаринг,ваксинг

Договорная

Шугаринг,ваксинг

Могилевская, Осиповичи

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Автоэлектрик/компьютерная диагностика

Договорная

Автоэлектрик/компьютерная диагностика

Могилевская, Осиповичи

Окна ПВХ.

Договорная

Окна ПВХ.

Могилевская, Осиповичи

Аренда спецтехники. Бур мини-экскаватор, прокол

Договорная

Аренда спецтехники. Бур мини-экскаватор, прокол

Могилевская, Осиповичи

Репетитор младший классов или русский язык

Договорная

Репетитор младший классов или русский язык

Могилевская, Осиповичи

Ремонт телевизоров и прочей электроники

Договорная

Ремонт телевизоров и прочей электроники

Могилевская, Осиповичи

Обустройство скважин, сантехнические работы

Договорная

Обустройство скважин, сантехнические работы

Могилевская, Осиповичи

ИП Грузоперевозки / Андрей Слука

Договорная

ИП Грузоперевозки / Андрей Слука

Могилевская, Осиповичи

Ремонтные работы

Договорная

Ремонтные работы

Могилевская, Осиповичи

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Кровельные работы Осиповичи

Договорная

Кровельные работы Осиповичи

Могилевская, Осиповичи

Договорная

Ремонт квартир

Могилевская, Осиповичи

Ножницы для грумера

200 р.

Ножницы для грумера

Могилевская, Осиповичи

Грузоперевозки РБ РФ

Договорная

Грузоперевозки РБ РФ

Могилевская, Осиповичи

Договорная

Поклейка обоев

Могилевская, Осиповичи

2 000 р.

Строительные работы

Могилевская, Осиповичи

Видео/фото

50 р.

Видео/фото

Могилевская, Осиповичи

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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Могилевская, Осиповичи

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Могилевская, Осиповичи

25 р.

Резка и колка дров

Могилевская, Осиповичи

Заточка пильных дисков и цепей

4 р.

Заточка пильных дисков и цепей

Могилевская, Осиповичи

Ремонт, перетяжка,реставрация мягкой мебели

100 р.

Ремонт, перетяжка,реставрация мягкой мебели

Могилевская, Осиповичи

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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Могилевская, Осиповичи

Договорная

Репетиторство

Могилевская, Осиповичи

Ремонт

Договорная

Ремонт

Могилевская, Осиповичи

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Натяжные потолки

15 р.

Натяжные потолки

Могилевская, Осиповичи

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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