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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Осиповичах

Плитка

60 р.

Плитка

Могилевская, Осиповичи

Плитка

0.40 р.

Плитка

Могилевская, Осиповичи

Плитка

0.50 р.

Плитка

Могилевская, Осиповичи

Обои

75 р.

Обои

Могилевская, Осиповичи

Пропитка

80 р.

Пропитка

Могилевская, Осиповичи

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Продам обои, виниловые (остатки, 4 трубки)

60 р.

Продам обои, виниловые (остатки, 4 трубки)

Могилевская, Осиповичи

Плитка

160 р.

Плитка

Могилевская, Осиповичи

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Много метровых, цена от 20р

20 р.

Много метровых, цена от 20р

Могилевская, Осиповичи

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Эмаль перламутровая (хамелеон)

15 р.

Эмаль перламутровая (хамелеон)

Могилевская, Осиповичи

Карнизы потолочные прямые

20 р.

Карнизы потолочные прямые

Могилевская, Осиповичи

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Обои. 14 шт.

2 р.

Обои. 14 шт.

Могилевская, Осиповичи

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Плитка напольная гресс

17 р.

Плитка напольная гресс

Могилевская, Осиповичи

Стекло блоки

5 р.

Стекло блоки

Могилевская, Осиповичи

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Бесплатно, паркет, доска

Бесплатно

Бесплатно, паркет, доска

Могилевская, Осиповичи

Краска Alpina EXPERT Premium Wand B1

150 р.

Краска Alpina EXPERT Premium Wand B1

Могилевская, Осиповичи

Плинтус из гипса

35 р.

Плинтус из гипса

Могилевская, Осиповичи

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Панель ПВХ

5 р.

Панель ПВХ

Могилевская, Осиповичи

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Гипсовые 3D панели

20 р.

Гипсовые 3D панели

Могилевская, Осиповичи

Плитка керамическая глазурованная 15смх15см

5 р.

Плитка керамическая глазурованная 15смх15см

Могилевская, Осиповичи

Разные Метровые, флизелиновые

25 р.

Разные Метровые, флизелиновые

Могилевская, Осиповичи

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керамогранит торг

170 р.

керамогранит торг

Могилевская, Осиповичи

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Польская плитка

18 р.

Польская плитка

Могилевская, Осиповичи

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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