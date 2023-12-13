Работа в авто, транспорте и логистике в Орше
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебская, Орша
3 500 р.
Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша
В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...
Витебская, Орша
Договорная
Водитель категория С, Орша
На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...
Витебская, Орша
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю
Витебская, Орша
1 600 р.
Требуется на постоянную работу автослесарь
В СТО "Шульц-Авто" (напротив памятника "Катюша") требуется на постоянную работу автомеханик с опытом работы. Ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов. Подвеска, системы автомобиля. График работы с...
Витебская, Орша
3 500 р.
Водитель категории ''Е''
Требуется водитель категории "Е" на зерновоз. Работа по РБ и РФ-РБ.Опыт работы обязателен.
Витебская, Орша
Договорная
Приглашаем водителя
На постоянную работу в Орше требуется водитель( самосвал ) 30т.Автомобиль IVECO!!! работа в пределах города.Рабочее время работы: 8:00-17:00. Официальное трудоустройство. Оплата 2 раза в месяц. Зараб...
Витебская, Орша
2 400 р.
Водитель со своим авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству. Мы предлагаем: — Работа и подработка водителем по перевозке пассажиров на личном автомобиле. — Работа в удобном приложении. — Оформление круглосуточно, без пр...
Витебская, Орша
1 500 р.
Водитель такси
Требуется водитель на Яндекс-такси.Желательно со стажем работы в такси. Оплата труда сдельная. Аренды нет !!!
Витебская, Орша
Договорная
Водитель маршрутного такси
Требуется водитель категории D на маршрутное такси 14а по городу Орша. Машина - Mercedes Benz Зарплата - высокая. Лучше звоните, чтобы узнать подробную информацию
Витебская, Орша
1 200 р.
Водитель В
Требуется водитель в яндекс такси.график работы обсуждается
Витебская, Орша
Договорная
Водитель манипулятора
Требуется водитель на грузовой автомобиль с краном манипулятором! График работы 5/2! Оклад+премиальные! Заработная плата высокая, обсуждается на собеседовании! На смс не отвечаю!
Витебская, Орша
Договорная
Водитель категории СЕ
Требуется водитель категории СЕ. Маршрут РБ-РФ-РБ. Чип не нужен. Трудовая обязательна. Смс не читаю. Вся информация о работе по номеру телефона.
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия
Требуется водитель категории Е на блоки
Витебская, Орша
2 000 р.
Требуется водитель кат е
Работа по Беларуси, тент п образный, обслуживание авто, з/п договорная (не низкая)
Витебская, Орша
Договорная
Требуется водитель такси
Приглашаем на работу водителей категории "В". Работа в такси на автомобиле фирмы. Главные требования- аккуратное вождение, приветливость, коммуникабельность, соблюдение чистоты в автомобиле, желание р...
Витебская, Орша
Договорная
Водитель международник
Обязанности: Доставка грузов по маршруту Беларусь- Россия, Россия -Беларусь Условия: Работа на автомобиле MERCEDES-BENZ ACTROS 2011 г.в. Подробная информация по указанному номеру телефона. Звоните по ...
Витебская, Орша
3 000 р.
Водитель-международник с категорией С
Перевозка грузов РБ-РФ-РБ, тент, 20 т., стоянка в г. Орша. Достойная зарплата.Все вопросы по телефону
Витебская, Орша
Договорная
Водитель кат. СЕ
Своевременная выплата з/п, хорошие условия труда.
Витебская, Орша
Договорная
Требуется водитель кат. Е
Требуется водитель кат Е. Все интересующие вопросы по телефону.
Витебская, Орша
Договорная
Водитель Яндекс Такси Орша на своем авто и парка
Приглашаем Водителей на автомобили автопарка а так же приглашаем Водителей с личным автомобилем для работы такси, предоставим пакет бухгалтерских услуг, Аренда автомобилей 55руб (метан) Логан Лада Ве...
Витебская, Орша
3 500 р.
Требуется водитель категории CE
Требуется водитель категории СЕ с опытом, маршрут РБ-РФ. Тент, база находится в городе Орша, обслуживание авто. Подробности по телефону.
Витебская, Орша
Договорная
Водитель самосвала
Требуется водитель самосвала, оплата своевременная без задержек, достойная оплата труда, хороший коллектив.
Витебская, Орша
Договорная
Требуется водитель категории СЕ
Требуется водитель категории СЕ на тягач с полуприцепом под тентом. Маршрут Беларусь - Россия
Витебская, Орша
Бесплатно
Требуется диспетчер такси
Приглашаем на работу диспетчера такси (девушка) , с опытом работы или без опыта (обучаем) график работы 2/2
Витебская, Орша
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский