Вакансии в Орше
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебская, Орша
3 500 р.
Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша
В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...
Витебская, Орша
Договорная
Водитель категория С, Орша
На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...
Витебская, Орша
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю
Витебская, Орша
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ча...
Витебская, Орша
1 600 р.
Требуется на постоянную работу автослесарь
В СТО "Шульц-Авто" (напротив памятника "Катюша") требуется на постоянную работу автомеханик с опытом работы. Ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов. Подвеска, системы автомобиля. График работы с...
Витебская, Орша
1 400 р.
инженер-технолог
Требования : опыт работы на производстве; Знание ПК, опыт работы AutoCAD (уверенный пользователь ПО), знания в области конструкторской подготовки производства; знания нормативной документации (ГОСТ,...
Витебская, Орша
600 р.
Парикмахер-универсал
Требуется парикмахер-универсал в уютный салон-парикмахерскую «Катюша» с графиком работы 2/2 с 9.00 до 19.00, выходной - воскресенье (район жд вокзала). Наработанная клиентская база.
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия: упаковщица на производство
В связи с расширением производства, на работу в городе Орша требуются упаковщицы. Опыт работы приветствуется. Предусмотрено обучение на рабочем месте. Требования: - без вредных привычек; - без судимос...
Витебская, Орша
Договорная
Требуется сборщик корпусной мебели
Требуется сборщик корпусной мебели. Работа в мебельном цеху предприятия и установка у клиента дома. Опыт в производстве и установке мебели желателен. Зарплата сдельная.
Витебская, Орша
1 300 р.
Инженер по организации и нормированию труда
Требования: • знания в области экономики труда, принципов организации труда на промышленном предприятии; • знания в области экономики предприятия, ТК РБ; • знания в области нормирования труда в промыш...
Витебская, Орша
3 500 р.
Водитель категории ''Е''
Требуется водитель категории "Е" на зерновоз. Работа по РБ и РФ-РБ.Опыт работы обязателен.
Витебская, Орша
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Витебская, Орша
1 200 р.
требуется наладчик
В г. Витебск требуется наладка и ремонт оборудования. Официальное трудоустройство, социальный пакет, оплата 50% стоимости питания предприятием. Возможность карьерного роста и повышения заработной плат...
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия упаковщица
ООО "Блесна" приглашает на работу сборщиц - комплектовщиц. Требования: девушка до 45 лет, ответственная, порядочная, внимательная. График работы 2 через 2, с 8.00 - 20.00. Зарплата высокая, сдельная. ...
Витебская, Орша
1 800 р.
Требуется инженер - конструктор
Разработка конструкторской документации на новую продукцию. Участие в запуске и освоении новых образцов и модернизированной продукции. Конструкторское сопровождение серийно выпускаемой продукции...
Витебская, Орша
1 500 р.
Вакансия
Строительной организации требуются специалисты строительных специальностей и разнорабочие. Объекты в г.Орша и Оршанском районе. Оплата сдельная. Официальное трудоустройство. График работы: 5/2 с 8.00 ...
Витебская, Орша
Договорная
Приглашаем водителя
На постоянную работу в Орше требуется водитель( самосвал ) 30т.Автомобиль IVECO!!! работа в пределах города.Рабочее время работы: 8:00-17:00. Официальное трудоустройство. Оплата 2 раза в месяц. Зараб...
Витебская, Орша
2 400 р.
Водитель со своим авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству. Мы предлагаем: — Работа и подработка водителем по перевозке пассажиров на личном автомобиле. — Работа в удобном приложении. — Оформление круглосуточно, без пр...
Витебская, Орша
1 500 р.
Водитель такси
Требуется водитель на Яндекс-такси.Желательно со стажем работы в такси. Оплата труда сдельная. Аренды нет !!!
Витебская, Орша
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Витебская, Орша
1 900 р.
Каменщик
Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...
Витебская, Орша
Договорная
Водитель маршрутного такси
Требуется водитель категории D на маршрутное такси 14а по городу Орша. Машина - Mercedes Benz Зарплата - высокая. Лучше звоните, чтобы узнать подробную информацию
Витебская, Орша
Договорная
требуется специалист-начальник лаборатории
Требуется начальник лаборатории ЭФИ, образование высшее или среднеспециальное. Зарплата по собеседованию. Знание основ проведения Э электрофизических измерений. Все вопросы по телефону , только по ...
Витебская, Орша
300 р.
Уборщик помещений Орша
Требования к кандидату: Трудолюбие Ответственность Чистоплотность Исполнительность Должностные обязанности: Уборка помещений сухая и мокрая Компания предлагает: Официальное ...
Витебская, Орша
Договорная
подсобный рабочий и Специалист по подготовке
подсобный рабочий и Специалист по подготовке автомобилей ..
Витебская, Орша
1 500 р.
Требуется мастер по установке корпусной мебели
На мебельное производство ООО Мартим требуется мастер по установке корпусной мебели , Оплата труда сдельная (высокая). Полное трудоустройство.
Витебская, Орша
1 200 р.
Водитель В
Требуется водитель в яндекс такси.график работы обсуждается
Витебская, Орша
1 500 р.
Слесарь
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -обу...
Витебская, Орша
2 000 р.
СВАРЩИК
ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщика, готового качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -об...
Витебская, Орша
2 000 р.
Требуется пилорамщик.
Требуется пилорамщик.
Витебская, Орша
Договорная
Требуется электрик
Требуется электрик на разовые работы: замена электрики, выключателей, розеток.
Витебская, Орша
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Витебская, Орша
2 000 р.
Менеджер по продажам
Молодой человек (парень), коммуникабельность, личный авто, знание ПК.
Витебская, Орша
Договорная
сварщик кузовщик . арматурщик с навыками авторемон
сварщик кузовщик . арматурщик с навыками авторемонта .
Витебская, Орша
Договорная
Требуется грузчик
В магазин «Витебские ковры «»г.Орша пр. Текстильщиков д16 на постоянную работу требуется грузчик . Заработная плата от 600 рублей . За информацией обращаться по телефону
Витебская, Орша
Договорная
Водитель манипулятора
Требуется водитель на грузовой автомобиль с краном манипулятором! График работы 5/2! Оклад+премиальные! Заработная плата высокая, обсуждается на собеседовании! На смс не отвечаю!
Витебская, Орша
Договорная
Требуется рабочий формовщик
На постоянную работу требуется рабочий формовщик для изготовления памятников. Обучение на месте. По всем вопросам звонить по телефону.
Витебская, Орша
Договорная
Водитель категории СЕ
Требуется водитель категории СЕ. Маршрут РБ-РФ-РБ. Чип не нужен. Трудовая обязательна. Смс не читаю. Вся информация о работе по номеру телефона.
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия
Требуется водитель категории Е на блоки
Витебская, Орша
2 000 р.
Требуется водитель кат е
Работа по Беларуси, тент п образный, обслуживание авто, з/п договорная (не низкая)
Витебская, Орша
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Орше
Расклейщик в Орше Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия реклам...
Витебская, Орша
2 600 р.
токарь орша
Приглашается на работу токарь 3-6 разряда. Возможно обучение бесплатное на производстве
Витебская, Орша
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь