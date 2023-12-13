Работа, бизнес, учёба в Орше
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Требуется Водитель кат.С.
Витебская, Орша
Договорная
Ищу Работу на своём Авто
Витебская, Орша
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу-подработку
Витебская, Орша
1 600 р.
Требуется на постоянную работу автослесарь
Витебская, Орша
1 400 р.
инженер-технолог
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработку по дому
Витебская, Орша
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу, подработку
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Витебская, Орша
Договорная
Плотник
Витебская, Орша
3 500 р.
Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу парикмахером визажистом
Витебская, Орша
Договорная
Водитель категория С, Орша
Витебская, Орша
600 р.
Парикмахер-универсал
Витебская, Орша
Договорная
Каменщик
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработку отделочника
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия: упаковщица на производство
Витебская, Орша
Договорная
Почищу территорию от снега
Витебская, Орша
Договорная
Требуется сборщик корпусной мебели
Витебская, Орша
1 300 р.
Инженер по организации и нормированию труда
Витебская, Орша
Договорная
Разнорабочий по орше
Витебская, Орша
3 500 р.
Водитель категории ''Е''
Витебская, Орша
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу сторожа
Витебская, Орша
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
Витебская, Орша
Договорная
Бухгалтер
Витебская, Орша
Договорная
Няня, сиделка, помощница по хозяйству.
Витебская, Орша
1 200 р.
требуется наладчик
Витебская, Орша
Договорная
Вакансия упаковщица
Витебская, Орша
1 800 р.
Требуется инженер - конструктор
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Работа
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
1 500 р.
Вакансия
Витебская, Орша
Договорная
Приглашаем водителя
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу. Подработку.
Витебская, Орша
2 400 р.
Водитель со своим авто
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Орша
1 500 р.
Водитель такси
Витебская, Орша
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Витебская, Орша
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев