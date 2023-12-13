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Услуги в Новогрудке

Окна ПВХ в рассрочку в Новогрудке

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Новогрудке

Гродненская, Новогрудок

Рассрочка
НОВОГРУДОК * ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА * Изготовление и установка. Благоустройство и реставрация.

Договорная

НОВОГРУДОК * ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА * Изготовление и установка. Благоустройство и реставрация.

Гродненская, Новогрудок

Услуги мотоблока Новогрудок

Бесплатно

Услуги мотоблока Новогрудок

Гродненская, Новогрудок

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ. НОВОГРУДОК

Договорная

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ. НОВОГРУДОК

Гродненская, Новогрудок

Рассрочка
Электромонтажные работы. Любая сложность

Договорная

Электромонтажные работы. Любая сложность

Гродненская, Новогрудок

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал

Договорная

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели любой сложности

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели любой сложности

Гродненская, Новогрудок

Навес для авто.

1 р.

Навес для авто.

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник

Гродненская, Новогрудок

Скважина на воду (32, 90 или 125мм)

40 р.

Скважина на воду (32, 90 или 125мм)

Гродненская, Новогрудок

Рассрочка
Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Договорная

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Гродненская, Новогрудок

Потолки натяжные

16 р.

Потолки натяжные

Гродненская, Новогрудок

Рассрочка
Наплавляемая плоская кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая плоская кровля ''под ключ''

Гродненская, Новогрудок

ЗАБОР ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

ЗАБОР ''ПОД КЛЮЧ''

Гродненская, Новогрудок

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

20 р.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Кровля/Кровельные работы/Утепление/Крыши

Договорная

Кровля/Кровельные работы/Утепление/Крыши

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы Новогрудок, Кореличи, Мир

15 р.

Кровельные работы Новогрудок, Кореличи, Мир

Гродненская, Новогрудок

Рассрочка
Дрессировка, выгул собак

30 р.

Дрессировка, выгул собак

Гродненская, Новогрудок

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Репетитор английского языка

Договорная

Репетитор английского языка

Гродненская, Новогрудок

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ, НАСТРОЙКА WINDOWS

30 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ, НАСТРОЙКА WINDOWS

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Гродненская, Новогрудок

Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Гродненская, Новогрудок

10 р.

коррекция и окрашивание бровей

Гродненская, Новогрудок

Монтаж сайдинга, покраска фасадов

Договорная

Монтаж сайдинга, покраска фасадов

Гродненская, Новогрудок

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РЕМОНТ ПЛОСКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ

Договорная

РЕМОНТ ПЛОСКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ

Гродненская, Новогрудок

Оформление карточек для ВБ и ОЗОН,инфографика

5 р.

Оформление карточек для ВБ и ОЗОН,инфографика

Гродненская, Новогрудок

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БАНЯ БОЧКА г. Новогрудок ПРОКАТ

100 р.

БАНЯ БОЧКА г. Новогрудок ПРОКАТ

Гродненская, Новогрудок

Маникюр ,долговременное покрытие

25 р.

Маникюр ,долговременное покрытие

Гродненская, Новогрудок

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Новогрудок

Ремонт колодцев во многих районах

Договорная

Ремонт колодцев во многих районах

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Адресные таблички

Договорная

Адресные таблички

Гродненская, Новогрудок

Репетитор

Договорная

Репетитор

Гродненская, Новогрудок

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Кровельные работы Новогрудок и район

Договорная

Кровельные работы Новогрудок и район

Гродненская, Новогрудок

Маникюр

15 р.

Маникюр

Гродненская, Новогрудок

Ремонт холодильников, морозильников.Новогрудок

10 р.

Ремонт холодильников, морозильников.Новогрудок

Гродненская, Новогрудок

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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