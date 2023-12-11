Ремонтно-строительные работы в Новогрудке
Договорная
Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал
Гродненская, Новогрудок
1 р.
Навес для авто.
Гродненская, Новогрудок
40 р.
Скважина на воду (32, 90 или 125мм)
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Наплавляемая плоская кровля ''под ключ''
Гродненская, Новогрудок
Договорная
ЗАБОР ''ПОД КЛЮЧ''
Гродненская, Новогрудок
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Кровля/Кровельные работы/Утепление/Крыши
Гродненская, Новогрудок
15 р.
Кровельные работы Новогрудок, Кореличи, Мир
Гродненская, Новогрудок
45 р.
Бурение скважин
Гродненская, Новогрудок
Договорная
РЕМОНТ ПЛОСКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Ремонт колодцев во многих районах
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Кровельные работы Новогрудок и район
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Каркасные дома
Минск, Центральный
75 000 р.
Строительство а-фрейм дом шалаш
Минск, Центральный
Договорная
Прокол под дорогой (газ, вода, канализация,связь)
Могилевская, Другие города
Договорная
Газоснабжение частного дома под ключ
Могилев
2 400 р.
Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)
Гродно
3 200 р.
Лестница из массива сосны
Гродно
4 500 р.
Лестницы из ясеня
Гродно
4 400 р.
Деревянная лестница
Гродно
3 500 р.
деревянная лестница
Гродно
Договорная
Строительные работы
Брест
Договорная
Строительство, реконструкция, ремонт под ключ
Минская, Борисов
80 р.
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Московский
Договорная
Кровельные работы любой сложности.
Гомель
80 р.
Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3
Минск, Московский
250 р.
Эскизный проект дома. Архитектор.
Минск, Центральный
700 р.
Архитектор, проекты домов
Минск, Центральный
200 р.
Проект бани, хозпостройки, гаража
Минск, Центральный
250 р.
Проект дачи. Архитектор
Минск, Центральный
Договорная
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ
Гродненская, Лида
Договорная
Монтаж отопления, водоснабжения и канализации
Минск, Московский
Договорная
Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
Сруб дома,бани и беседки
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ
Брест
Договорная
Стяжка пола за один день
Гомель
Договорная
Обшивка балконов панелями ПВХ, МДФ
Минск, Центральный
95 р.
Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71
Минск, Центральный
85 р.
Фундамент под ключ.Гарантия
Минск, Ленинский
8 р.
Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи
Минская, Борисов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Механизированная Стяжка пола
Минская, Молодечно
10 р.
Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.
Гомель
80 р.
Услуги фронтального погрузчика
Минская, Молодечно
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
26 р.
Фальцевая,композитная и многие другие виды кровли
Минск, Ленинский
20 р.
Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы
Минск, Фрунзенский
100 р.
3D визуализация архитектуры
Минская, Минский район
Договорная
Строительные работы
Могилевская, Шклов
Договорная
Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка
Брестская, Лунинец
70 р.
Аренда спецтехники 5 видов.
Витебская, Лепель
Договорная
Печник
Гродно
Договорная
Кровельные работы
Минск, Центральный
100 р.
Отделка бань
Минск, Первомайский
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Кровельные работы
Гомель
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный