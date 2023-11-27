Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Новогрудке
60 р.
Ножовка по дереву
Гродненская, Новогрудок
20 р.
Стеклодонкрат пластиковый двойной
Гродненская, Новогрудок
Договорная
щетки к электроинструменту
Гродненская, Новогрудок
200 р.
Лезерный нивелир бош Bosch360
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Напильники
Гродненская, Новогрудок
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372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
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105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
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46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
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157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
10 р.
Шкивок двойной
Брест
1 300 р.
Пила по металлу MAKITA LC 1230 N
Минск, Ленинский
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129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
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58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
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24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
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65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный
10 р.
Стамеска для токарного и ручной
Витебск
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
15 р.
Чашка по бетону
Гомельская, Речица
45 р.
Регулятор скорости
Минская, Борисов
30 р.
Водонепроницаемый эндоскоп DEKO WEC-3.5 (3,5м )
Гродно
Бесплатно
Запчасти Stihl, Husqvarna
Минск, Первомайский
140 р.
Гравер Shenli 270/400 270W 400 предметов гибкий ва
Гродно
185 р.
Точильный станок Shtenli GT600 200 мм 8.8 кг
Гродно
135 р.
тачка строительная 1-2 колеса 150-350 кг
Гродно
27 р.
Набор губок для затирки BIHUI
Минск, Московский
45 р.
Сверло перьевое
Витебск
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
400 р.
Аккумулятор Makita BL4040 XGT 40V (191B26-6)
Могилев
120 р.
Зарядное устройство Makita XGT
Могилев
20 р.
Насадки (dexell,stanley)
Витебск
69.86 р.
Набор отвёрток 6 шт. - Арт. 1.456
Минск, Центральный
Договорная
ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Брестская, Пинск
Договорная
Металл рамы железные швеллер уголок духтавор
Минск, Заводской
Договорная
Шлифовальные диски, насадки, листы
Брестская, Барановичи
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный
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81.31 р.
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)
Минск, Центральный
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11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая
Минск, Центральный
150 р.
(Уценка) Верстак RYOBI RWB03
Минск, Фрунзенский
7 р.
Нож строительный
Витебск
Онлайн-заказ
158.58 р.
Тиски Deko CL11
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
106.50 р.
Струбцина Total THT1321401
Минск, Центральный
30 р.
Штатив для нивелира и теодолита
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
70.80 р.
Бур AEG Powertools 4932343617
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
488.50 р.
Ледобур ECO GD-53
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
77.64 р.
Струбцина Total THT1321204
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
63.18 р.
Струбцина Total THT13186
Минск, Центральный
15 р.
Ножевка по металлу
Витебская, Орша
70 р.
Присоска DLT VST-207 Mini, Ø7 дюймов
Минск, Московский
330 р.
Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro EVOLUTION
Минск, Московский
22 р.
Набор щеток для чистки на дрель шуруповерт DLT, 3шт
Минск, Московский
20 р.
Универсальный кулачковый патрон Dremel 4486
Минск, Фрунзенский
Договорная
Метчики,плашки,зенкер,цековка, зенковк,втулки пер.
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
250 р.
Сверла, буры, зенкеры Metabo 631810000
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
340.43 р.
Сверла, буры, зенкеры Bosch 2.608.586.787
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
270 р.
Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента Metabo 625349000 (12В/4 Ah)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
105.15 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный