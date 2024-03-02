Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Новогрудке
Договорная
запчасти для телевизора tcl
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Блоки питания
Гродненская, Новогрудок
10 р.
Подставка для телевизора
Гродненская, Новогрудок
5 р.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА СОНИ
Могилев
98 р.
Клавиатура новая
Минск, Советский
Договорная
Видеомагнитофон
Брестская, Барановичи
Договорная
Пульта (не рабочие)
Гомельская, Мозырь
40 р.
Спутниковая тарелка
Витебская, Орша
20 р.
Переходник тюльпан hama
Минск, Ленинский
2 500 р.
Устройство для проведения видео конференций
Минск, Московский
145 р.
Автомобильный видеорегистратор Profit D409
Гродно
30 р.
Приёмник для цифрового телевидения
Минск, Московский
70 р.
К-т спутникового ТВ НТВ плюс(тарелка+оборудование)
Минск, Октябрьский
200 р.
PSP
Минск, Центральный
Договорная
Приставка игровая
Витебская, Орша
20 р.
3D очки 4шт
Минск, Заводской
50 р.
Видеомагнитофон shivaki svr 920r
Минск, Заводской
20 р.
Домашний кинотеатр panasonic
Брестская, Барановичи
85 р.
Продам антенну
Витебск
550 р.
Ugoos am6b plus tv box тв бокс медиаплеер
Брест
70 р.
Потолочное крепление для Телевизора до 65 диагонал
Витебская, Поставы
45 р.
Кронштейн Doffler WB 4307
Гомель
60 р.
Видеомагнитофон SAMSUNG
Гомель
Договорная
Мультиметр импульсного тока.
Гомель
15 р.
Пульт LG новый
Гродненская, Лида
35 р.
Продаю пка
Гродно
85 р.
ТВ-приставка Selenga S1 4K
Минская, Молодечно
80 р.
ТВ приставка МТС. Android TV Box SM-303
Минск, Советский
30 р.
Переключатель ТV каналов Крым-218
Минск, Московский
10 р.
Телевизор на запчасти
Брестская, Пинск
78 р.
Цифровая Эфирная Приставка DVB-T2 + антенна
Могилев
11 р.
SONY. BC-CS2B зарядное устройство
Гродно
115 р.
ТВ Приставки Смарт ТВ Android SMART TV BOX
Брест
90 р.
IP-камера Xiaomi Mijia Home Security Camera 720p
Гродно
40 р.
Видеорегистратор HD 1080
Гродно
60 р.
Активная антенна для квартиры и дачи
Минск, Московский
70 р.
Приставка Android TV
Могилев
55 р.
Tehno pop3
Витебск
30 р.
Телевизор
Минская, Минский район
45 р.
Телевизор
Минская, Минский район
45 р.
Zala тв приставка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Самсунг
Витебская, Орша
Договорная
Xiaomi TV Box S 2nd gen
Минск, Фрунзенский
10 р.
крышка для объектива
Брест
80 р.
Смарт приставка Tv stick
Брестская, Барановичи
200 р.
IPTV Телевидение UHD-приставка HD BOX Z10Pro Max
Минск, Фрунзенский
40 р.
Горизонт
Минская, Борисов
350 р.
Кинокамера КВАРЦ 2х8С-3 (QUARZ ZOOM DS8M3)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ресивер для аналоговых камер
Могилевская, Бобруйск
450 р.
19'' Сенсорный широкоформатный акустический экран,
Минская, Молодечно
50 р.
Тв антенна
Брестская, Лунинец
40 р.
Кронштейн 22кг
Витебск
50 р.
Лампы ИН 12 + плата
Минск, Первомайский
3 р.
3x RCA (AV) - jack 3.5mm (AUX)
Гомель
900 р.
Лицензия DaVinci Resolve Studio на 2 ПК
Минск, Ленинский
2 р.
Кабель
Могилев
30 р.
Антенна для приёма цифрового ТВ, диапазон ДМВ
Гомель
30 р.
Устройство кэнон
Минск, Советский
40 р.
Печатная плата пробника ''Хамелеон''
Витебская, Орша
5 р.
Конвертор (головка) к спутниковой антенне
Витебская, Новополоцк
Товары с доставкой от магазинов
145 р.
Автомобильный видеорегистратор Profit D409
Гродно
115 р.
ТВ Приставки Смарт ТВ Android SMART TV BOX
Брест
130 р.
Андроид ТВ приставка-стик xs97
Гомельская, Жлобин
110 р.
XS97 Mini S905W2 Android TV Box
Гомельская, Жлобин
89 р.
ТВ-приставка 2,4G Wifi Allwinner PK3228 8 Гб медиаплеер MX10 4k
Минск, Центральный
55 р.
Беспроводной видеоглазок для входной двери звонок с камерой
Минск, Центральный
10 р.
Оцифровка видео-аудио кассет
Минск, Первомайский
310 р.
Видеодомофон SUNQAR XSL- V70KM
Минск, Центральный