logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Стены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Новогрудке

Натяжной потолок с фотопечатью в Новогрудке

23 р.

Натяжной потолок с фотопечатью в Новогрудке

Гродненская, Новогрудок

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Новогрудке

23 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Новогрудке

Гродненская, Новогрудок

Доставка
Рассрочка
Водосточные системы выезд замер доставка

Договорная

Водосточные системы выезд замер доставка

Гродненская, Новогрудок

Виниловый сайдинг (ПВХ) Новогрудок,Кореличи,Ивье

12.50 р.

Виниловый сайдинг (ПВХ) Новогрудок,Кореличи,Ивье

Гродненская, Новогрудок

Доставка
Рассрочка
Ковры мозаичные для вн обл. стен

10 р.

Ковры мозаичные для вн обл. стен

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Плитка крючок

10 р.

Плитка крючок

Гродненская, Новогрудок

1 р.

Ремонт

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Линолеум Выезд с образцами замер доставка

Договорная

Линолеум Выезд с образцами замер доставка

Гродненская, Новогрудок

Ламинат Выезд с образцами замер доставка

Договорная

Ламинат Выезд с образцами замер доставка

Гродненская, Новогрудок

Доставка
Ламинат Кроностар РАСПРОДАЖА

22 р.

Ламинат Кроностар РАСПРОДАЖА

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Кафель

Договорная

Кафель

Гродненская, Новогрудок

Линолеум

10 р.

Линолеум

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Сайдинг Выезд с образцами замер доставка

Договорная

Сайдинг Выезд с образцами замер доставка

Гродненская, Новогрудок

Остатки плитки для наружных работ

20 р.

Остатки плитки для наружных работ

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
ПВХ панели сайдинг выезд замер доставка

Договорная

ПВХ панели сайдинг выезд замер доставка

Гродненская, Новогрудок

МДФ панели выезд замер доставка

Договорная

МДФ панели выезд замер доставка

Гродненская, Новогрудок

кафель на печку

300 р.

кафель на печку

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Краска с эффектом трещин (Кракелюр) American Accen

30 р.

Краска с эффектом трещин (Кракелюр) American Accen

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Обои

15 р.

Обои

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Обои

30 р.

Обои

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Краска

55 р.

Краска

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Плитка

Договорная

Плитка

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Обои

15 р.

Обои

Гродненская, Новогрудок

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки