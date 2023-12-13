logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Новогрудке

Часы Чайка 17камней

95.50 р.

Часы Чайка 17камней

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Медаль За усердие. Царская Россия.

Договорная

Медаль За усердие. Царская Россия.

Гродненская, Новогрудок

Формочка для карамели. Производство СССР.

30 р.

Формочка для карамели. Производство СССР.

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Ёлочные игрушки ссср . 600 шт.

Договорная

Ёлочные игрушки ссср . 600 шт.

Гродненская, Новогрудок

Набор монет

5 р.

Набор монет

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Купюра румынии

Бесплатно

Купюра румынии

Гродненская, Новогрудок

Кружка эмалированная армейская СССР и Подсумок АК

85 р.

Кружка эмалированная армейская СССР и Подсумок АК

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Чашка времен СССР

10 р.

Чашка времен СССР

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Светильник

Договорная

Светильник

Гродненская, Новогрудок

Ёлочные игрушки

Договорная

Ёлочные игрушки

Гродненская, Новогрудок

Селедочница хрустальная ссср

20 р.

Селедочница хрустальная ссср

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Гирлянда

20 р.

Гирлянда

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Пустые пачки от сигарет CORSAR, HARVEST RED

Договорная

Пустые пачки от сигарет CORSAR, HARVEST RED

Гродненская, Новогрудок

Плитка советская новая остатки

15 р.

Плитка советская новая остатки

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Картины чеканки ссср

Договорная

Картины чеканки ссср

Гродненская, Новогрудок

Унты, валенки, пальто, плащ

Договорная

Унты, валенки, пальто, плащ

Гродненская, Новогрудок

Часы настенные СССР

15 р.

Часы настенные СССР

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Подстаканники СССР

30 р.

Подстаканники СССР

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Портсигар

25 р.

Портсигар

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Фотоаппарат ЛОМО Смена Smena 8m

50 р.

Фотоаппарат ЛОМО Смена Smena 8m

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Фотоаппарат ФЭД 5В

50 р.

Фотоаппарат ФЭД 5В

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Керамическая ваза ЛКСФ СССР

60 р.

Керамическая ваза ЛКСФ СССР

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Печатная машинка ссср

Договорная

Печатная машинка ссср

Гродненская, Новогрудок

Монета

Договорная

Монета

Гродненская, Новогрудок

Походный горн кузня

70 р.

Походный горн кузня

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Старинный утюг

35 р.

Старинный утюг

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Банкноты

Договорная

Банкноты

Гродненская, Новогрудок

Виниловые пластинки

Договорная

Виниловые пластинки

Гродненская, Новогрудок

Пуговицы

Договорная

Пуговицы

Гродненская, Новогрудок

Монеты

Договорная

Монеты

Гродненская, Новогрудок

Куфар сундук старинный

400 р.

Куфар сундук старинный

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Гвардия Беларусь.4 штуки.Из личной коллекции.

58 р.

Гвардия Беларусь.4 штуки.Из личной коллекции.

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Гвардия Беларусь.4 штуки.Из личной коллекции.

58 р.

Гвардия Беларусь.4 штуки.Из личной коллекции.

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Книги СССР часть3

10 р.

Книги СССР часть3

Гродненская, Новогрудок

Керогаз

Договорная

Керогаз

Гродненская, Новогрудок

Книги СССР часть2

5 р.

Книги СССР часть2

Гродненская, Новогрудок

Книги СССР часть1

5 р.

Книги СССР часть1

Гродненская, Новогрудок

Гвардия Беларусь.Щит союза 2006.Из личной коллекци

25 р.

Гвардия Беларусь.Щит союза 2006.Из личной коллекци

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Секундомер Агат

50 р.

Секундомер Агат

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
Кресло кровать ссср

30 р.

Кресло кровать ссср

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Кресло ссср

20 р.

Кресло ссср

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Колесо старинное

80 р.

Колесо старинное

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Три грации

20 р.

Три грации

Гродненская, Новогрудок

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм