Услуги в Мозыре
3 р.
Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)
Гомельская, Мозырь
Договорная
Вывоз строительного мусора и старой мебели Мозырь
Гомельская, Мозырь
Договорная
Ремонт компьютеров
Гомельская, Мозырь
Договорная
Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Мозырь
Гомельская, Мозырь
20 р.
Переезды квартирные, дачные, офисные Мозырь и РБ
Гомельская, Мозырь
30 р.
Чистка и замена термопасты PlayStation 4
Гомельская, Мозырь
20 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МОЗЫРЬ, РБ
Гомельская, Мозырь
90 р.
Уборка снега в Мозыре
Гомельская, Мозырь
20 р.
Грузоперевозки Мозырь Груз+
Гомельская, Мозырь
80 р.
Услуги экскаватор погрузчика Мозырь и район
Гомельская, Мозырь
70 р.
Услуги самосвала, самосвал аренда Мозырь и район
Гомельская, Мозырь
70 р.
Услуги манипулятора, манипулятор в аренду
Гомельская, Мозырь
Бесплатно
Ищу модель на стрижку ( каре, кончики).
Гомельская, Мозырь
1 р.
РЕПЕТИТОР НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Гомельская, Мозырь
25 р.
Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC
Гомельская, Мозырь
25 р.
Ремонт геймпадов DualSense
Гомельская, Мозырь
20 р.
САНТЕХНИК
Гомельская, Мозырь
Договорная
Декоративная штукатурка
Гомельская, Мозырь
Договорная
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Мозырь. Калинковичи
Гомельская, Мозырь
Договорная
Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ
Гомельская, Мозырь
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Гомельская, Мозырь
Договорная
Металлочерепица
Гомельская, Мозырь
40 р.
Реконструкция волос: ботокс,кератин, холодное
Гомельская, Мозырь
800 р.
Перманентный макияж
Гомельская, Мозырь
30 р.
Маникюр
Гомельская, Мозырь
80 р.
Кератин / ботокс, реконструкция волос
Гомельская, Мозырь
Договорная
------Ремонт и реставрация мягкой мебели------
Гомельская, Мозырь
20 р.
Ремонт окон Мозырь,Ельск,Калинковичи
Гомельская, Мозырь
Договорная
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ
Гомельская, Мозырь
Договорная
Ремонт под ключ, Квартир, Сан. узлов, Магазинов.
Гомельская, Мозырь
25 р.
Маникюр,педикюр.
Гомельская, Мозырь
100 р.
Уничтожение тараканов клопов грызунов
Гомельская, Мозырь
35 р.
Маникюр
Гомельская, Мозырь
1 000 р.
Белый медведь
Гомельская, Мозырь
25 р.
Наращивание
Гомельская, Мозырь
Договорная
Услуги няни
Гомельская, Мозырь
25 р.
Маникюр покрытие гель- лак
Гомельская, Мозырь
Договорная
Репетитор по английскому языку
Гомельская, Мозырь
35 р.
Маникюр
Гомельская, Мозырь
0.30 р.
Наращивание волос
Гомельская, Мозырь
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомельская, Мозырь
Договорная
Натяжные потолки Мозырь и Мозырьский район
Гомельская, Мозырь
15 р.
Грузовое такси,демонтаж,ГРУЗЧИКИ
Гомельская, Мозырь
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель