logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Мозыре

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

3 р.

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

Гомельская, Мозырь

Вывоз строительного мусора и старой мебели Мозырь

Договорная

Вывоз строительного мусора и старой мебели Мозырь

Гомельская, Мозырь

Ремонт компьютеров

Договорная

Ремонт компьютеров

Гомельская, Мозырь

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Мозырь

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Мозырь

Гомельская, Мозырь

Переезды квартирные, дачные, офисные Мозырь и РБ

20 р.

Переезды квартирные, дачные, офисные Мозырь и РБ

Гомельская, Мозырь

Чистка и замена термопасты PlayStation 4

30 р.

Чистка и замена термопасты PlayStation 4

Гомельская, Мозырь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МОЗЫРЬ, РБ

20 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МОЗЫРЬ, РБ

Гомельская, Мозырь

Уборка снега в Мозыре

90 р.

Уборка снега в Мозыре

Гомельская, Мозырь

Грузоперевозки Мозырь Груз+

20 р.

Грузоперевозки Мозырь Груз+

Гомельская, Мозырь

Услуги экскаватор погрузчика Мозырь и район

80 р.

Услуги экскаватор погрузчика Мозырь и район

Гомельская, Мозырь

Услуги самосвала, самосвал аренда Мозырь и район

70 р.

Услуги самосвала, самосвал аренда Мозырь и район

Гомельская, Мозырь

Услуги манипулятора, манипулятор в аренду

70 р.

Услуги манипулятора, манипулятор в аренду

Гомельская, Мозырь

Ищу модель на стрижку ( каре, кончики).

Бесплатно

Ищу модель на стрижку ( каре, кончики).

Гомельская, Мозырь

РЕПЕТИТОР НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

1 р.

РЕПЕТИТОР НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Гомельская, Мозырь

Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC

25 р.

Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Ремонт геймпадов DualSense

25 р.

Ремонт геймпадов DualSense

Гомельская, Мозырь

САНТЕХНИК

20 р.

САНТЕХНИК

Гомельская, Мозырь

Договорная

Декоративная штукатурка

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Мозырь. Калинковичи

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Мозырь. Калинковичи

Гомельская, Мозырь

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ

Договорная

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ

Гомельская, Мозырь

Рассрочка
Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Гомельская, Мозырь

Металлочерепица

Договорная

Металлочерепица

Гомельская, Мозырь

Реконструкция волос: ботокс,кератин, холодное

40 р.

Реконструкция волос: ботокс,кератин, холодное

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Перманентный макияж

800 р.

Перманентный макияж

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

Кератин / ботокс, реконструкция волос

80 р.

Кератин / ботокс, реконструкция волос

Гомельская, Мозырь

badge-icon
------Ремонт и реставрация мягкой мебели------

Договорная

------Ремонт и реставрация мягкой мебели------

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Ремонт окон Мозырь,Ельск,Калинковичи

20 р.

Ремонт окон Мозырь,Ельск,Калинковичи

Гомельская, Мозырь

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

Договорная

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

Гомельская, Мозырь

Ремонт под ключ, Квартир, Сан. узлов, Магазинов.

Договорная

Ремонт под ключ, Квартир, Сан. узлов, Магазинов.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр,педикюр.

25 р.

Маникюр,педикюр.

Гомельская, Мозырь

Уничтожение тараканов клопов грызунов

100 р.

Уничтожение тараканов клопов грызунов

Гомельская, Мозырь

Маникюр

35 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

Белый медведь

1 000 р.

Белый медведь

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Наращивание

25 р.

Наращивание

Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 25 p.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр покрытие гель- лак

25 р.

Маникюр покрытие гель- лак

Маникюр + покрытием гель-лаком — 25 p.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Гомельская, Мозырь

Маникюр

35 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Наращивание волос

0.30 р.

Наращивание волос

Гомельская, Мозырь

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомельская, Мозырь

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки Мозырь и Мозырьский район

Договорная

Натяжные потолки Мозырь и Мозырьский район

Гомельская, Мозырь

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси,демонтаж,ГРУЗЧИКИ

15 р.

Грузовое такси,демонтаж,ГРУЗЧИКИ

Гомельская, Мозырь

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги