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Услуги по благоустройству в саду в Мозыре

Уборка снега в Мозыре

90 р.

Уборка снега в Мозыре

Гомельская, Мозырь

Договорная

Поколю дрова

Гомельская, Мозырь

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Бесплатно

Помощь в благоустройстве, уборке, по хозяйству

Гомельская, Мозырь

Попилю дрова договорная

Договорная

Попилю дрова договорная

Гомельская, Мозырь

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no-resultsПохожие объявления из других городов
Спил деревьев

100 р.

Спил деревьев

Могилев

Обрезка деревьев. Услуги садовника.

9 р.

Обрезка деревьев. Услуги садовника.

Минск, Фрунзенский

Спил деревьев.Уборка участка .

18 р.

Спил деревьев.Уборка участка .

Минск, Первомайский

Консультация по черенкам и саженцам.

Договорная

Консультация по черенкам и саженцам.

Минск, Первомайский

Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,

Договорная

Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,

Гомель

Обрезка деревьев, стрижка туй, уход за газоном

Договорная

Обрезка деревьев, стрижка туй, уход за газоном

Гродно

РАСЧИСТКА УЧАСТКА. ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

8 р.

РАСЧИСТКА УЧАСТКА. ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

Минск, Московский

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ .

6 р.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ .

Минск, Октябрьский

окажу услуги по уборке снега

85 р.

окажу услуги по уборке снега

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Чистка снега

Договорная

Чистка снега

Минск, Московский

Спилить дерево

50 р.

Спилить дерево

Гродно

Обрезка деревьев, все услуги по уходу за приусаде

10 р.

Обрезка деревьев, все услуги по уходу за приусаде

Гродно

Зимняя ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

9 р.

Зимняя ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Минск, Центральный

Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка

Договорная

Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка

Минская, Логойск

Спил деревьев. Удаление пней. Обрезка веток. Уборка веток.

Договорная

Спил деревьев. Удаление пней. Обрезка веток. Уборка веток.

Минск, Фрунзенский

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Договорная

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Минская, Минский район

Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де

Договорная

Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де

Могилев

Садовод

8 р.

Садовод

Брестская, Ляховичи

Аренда мини экскаваторе

60 р.

Аренда мини экскаваторе

Могилев

Сетка Рабица(метал, пластик), проволока

35 р.

Сетка Рабица(метал, пластик), проволока

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Услуги мотоблока Новогрудок

Бесплатно

Услуги мотоблока Новогрудок

Гродненская, Новогрудок

Устройство газона

Договорная

Устройство газона

Брест

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Договорная

Спил аварийных деревьев, корчевание

Гомель

Расчистка и уборка запущенных участков

Договорная

Расчистка и уборка запущенных участков

Гродно

Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник

Договорная

Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник

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Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Расчистка участка от деревьев и растительности

Договорная

Расчистка участка от деревьев и растительности

Минская, Минский район

Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно

Договорная

Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно

Могилев

Расчистка участка, вывоз мусора, спил деревьев

Договорная

Расчистка участка, вывоз мусора, спил деревьев

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Договорная

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Окажу услуги по распиловке древесины на дрова

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Корчевание пней,расчистка участка,вывоз мусора,

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Корчевание пней,расчистка участка,вывоз мусора,

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Договорная

Удаление деревьев

Могилев

Покос травы ,бурьяна

Договорная

Покос травы ,бурьяна

Брест

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Распиловка дров

20 р.

Распиловка дров

Минск, Октябрьский

Договорная

Уборка снега. Чистка снега. Подсыпка дорог ПСС.

Минская, Борисов

1 р.

Распил дров

Гомель

ПОКОС ТРАВЫ, бурьяна.+375298428128 Руслан

Договорная

ПОКОС ТРАВЫ, бурьяна.+375298428128 Руслан

Гродненская, Кореличи

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Покос травы, спил и обрезка деревьев

Договорная

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ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

10 р.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

Минск, Первомайский

Канализация.Бетонные кольца.

Договорная

Канализация.Бетонные кольца.

Гродненская, Другие города

Спилить дерево

100 р.

Спилить дерево

Минск, Первомайский

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40 р.

Обрезка сада

Минск, Первомайский

Расчистка участка от деревьев и растительности

Договорная

Расчистка участка от деревьев и растительности

Минск, Первомайский

Спилить дерево

100 р.

Спилить дерево

Минская, Минский район

СТРИЖКА ТУЙ. ПОСАДКА ТУЙ.

7 р.

СТРИЖКА ТУЙ. ПОСАДКА ТУЙ.

Минск, Первомайский

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

9 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

Брест

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Гомель

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. СТРИЖКА ТУЙ.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. СТРИЖКА ТУЙ.

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ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.УБОРКА УЧАСТКА.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.УБОРКА УЧАСТКА.

Витебск

Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий

Договорная

Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий

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Распил дров

Договорная

Распил дров

Гомель

Расчистка Очистка участка

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Расчистка Очистка участка

Брест

Забор Фундамент забора

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Забор Фундамент забора

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Услуга с выездом в регионы
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Договорная

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Услуга с выездом в регионы
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300 р.

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Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

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Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

Услуга с выездом в регионы
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