logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Красота и здоровье
КосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Услуги в сфере красоты и здоровья в Мозыре

Коррекция и окрашивание бровей

Договорная

Коррекция и окрашивание бровей

Гомельская, Мозырь

Ищу модель на стрижку ( каре, кончики).

Бесплатно

Ищу модель на стрижку ( каре, кончики).

Гомельская, Мозырь

Реконструкция волос: ботокс,кератин, холодное

40 р.

Реконструкция волос: ботокс,кератин, холодное

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Перманентный макияж

800 р.

Перманентный макияж

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

Кератин / ботокс, реконструкция волос

80 р.

Кератин / ботокс, реконструкция волос

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр,педикюр.

25 р.

Маникюр,педикюр.

Гомельская, Мозырь

Маникюр

35 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

Наращивание

25 р.

Наращивание

Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 25 p.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр покрытие гель- лак

25 р.

Маникюр покрытие гель- лак

Маникюр + покрытием гель-лаком — 25 p.

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр

35 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Наращивание волос

0.30 р.

Наращивание волос

Гомельская, Мозырь

Наращивание ресниц Мозырь

20 р.

Наращивание ресниц Мозырь

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

Наращивание ресниц

50 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Мозырь

Афроплетения

50 р.

Афроплетения

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Мозырь

badge-icon
маникюр

35 р.

маникюр

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Ламинирование ресниц

26 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Мозырь

Маникюр, гель-лак

30 р.

Маникюр, гель-лак

Гомельская, Мозырь

Тату

Бесплатно

Тату

Гомельская, Мозырь

Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Наращивание ламинирование ресниц

20 р.

Наращивание ламинирование ресниц

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Блестящие термонити в волосы

15 р.

Блестящие термонити в волосы

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр, педикюр, покрытие гель лаком

25 р.

Маникюр, педикюр, покрытие гель лаком

Гомельская, Мозырь

Маникюр. Наращивание ногтей

30 р.

Маникюр. Наращивание ногтей

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр, педикюр с выездом на дом

35 р.

Маникюр, педикюр с выездом на дом

Гомельская, Мозырь

Маникюр Бульвар Юнности

Договорная

Маникюр Бульвар Юнности

Гомельская, Мозырь

Парикмахер

Договорная

Парикмахер

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Услуга Наращивание ресниц

30 р.

Услуга Наращивание ресниц

Гомельская, Мозырь

Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Мозырь

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Брови

18 р.

Брови

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Ламинирование ресниц

25 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр и покрытие гель-лаком

20 р.

Маникюр и покрытие гель-лаком

Гомельская, Мозырь

Кератиновое выпрямление ботокс полировка Мозырь

70 р.

Кератиновое выпрямление ботокс полировка Мозырь

Гомельская, Мозырь

Маникюр (у вас на дому) Мозырь

25 р.

Маникюр (у вас на дому) Мозырь

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Требуются модели

Договорная

Требуются модели

Гомельская, Мозырь

badge-icon

Договорная

Мужская и женская стрижка

Гомельская, Мозырь

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Покрытие ногтей гель лаком

20 р.

Покрытие ногтей гель лаком

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Маникюр/Наращивание/Ремонт/Коррекция

Договорная

Маникюр/Наращивание/Ремонт/Коррекция

Гомельская, Мозырь

badge-icon

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги