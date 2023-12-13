Ремонтно-строительные работы в Мозыре
3 р.
Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)
Гомельская, Мозырь
Договорная
Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ
Гомельская, Мозырь
Рассрочка
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Гомельская, Мозырь
Договорная
Металлочерепица
Гомельская, Мозырь
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомельская, Мозырь
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Алмазное бурение
Гомельская, Мозырь
Договорная
Печи и камины
Гомельская, Мозырь
50 р.
Траншеекопатель, мини экскаватор, копка траншей DI
Гомельская, Мозырь
70 р.
Горизонтальное бурение, проколы под дорогой, ГНБ
Гомельская, Мозырь
Договорная
Электрика, Сантехника под ключ
Гомельская, Мозырь
21 р.
Кровельные работы
Гомельская, Мозырь
40 р.
Бурение скважин на воду в Мозыре
Гомельская, Мозырь
Рассрочка
80 р.
Автокран в аренду 25 тонн Мозырь услуги автокрана
Гомельская, Мозырь
40 р.
Бурение скважины на воду
Гомельская, Мозырь
Рассрочка
80 р.
Услуги Экскаватора погрузчика аренда Мозырь
Гомельская, Мозырь
Договорная
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
Гомельская, Мозырь
Договорная
Строительство по Указу 240
Гомельская, Мозырь
Услуга с выездом в регионы
15 р.
Кровельные работы всех видов
Гомельская, Мозырь
Договорная
Изготовим откатные, распашные ворота с автоматикой
Гомельская, Мозырь
400 р.
Проекты для строительства домов
Гомельская, Мозырь
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Мозырь
Договорная
ФУНДАМЕНТЫ,КЛАДКА,КРОВЛЯ
Гомельская, Мозырь
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
Услуга с выездом в регионы
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы