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Ремонтно-строительные работы в Мозыре

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

3 р.

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

Гомельская, Мозырь

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ

Договорная

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ

Гомельская, Мозырь

Рассрочка
Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Гомельская, Мозырь

Металлочерепица

Договорная

Металлочерепица

Гомельская, Мозырь

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомельская, Мозырь

Услуга с выездом в регионы
Алмазное бурение

Договорная

Алмазное бурение

Гомельская, Мозырь

Печи и камины

Договорная

Печи и камины

Гомельская, Мозырь

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Траншеекопатель, мини экскаватор, копка траншей DI

50 р.

Траншеекопатель, мини экскаватор, копка траншей DI

Гомельская, Мозырь

Горизонтальное бурение, проколы под дорогой, ГНБ

70 р.

Горизонтальное бурение, проколы под дорогой, ГНБ

Гомельская, Мозырь

Электрика, Сантехника под ключ

Договорная

Электрика, Сантехника под ключ

Гомельская, Мозырь

Кровельные работы

21 р.

Кровельные работы

Гомельская, Мозырь

Бурение скважин на воду в Мозыре

40 р.

Бурение скважин на воду в Мозыре

Гомельская, Мозырь

Рассрочка
Автокран в аренду 25 тонн Мозырь услуги автокрана

80 р.

Автокран в аренду 25 тонн Мозырь услуги автокрана

Гомельская, Мозырь

Бурение скважины на воду

40 р.

Бурение скважины на воду

Гомельская, Мозырь

Рассрочка
Услуги Экскаватора погрузчика аренда Мозырь

80 р.

Услуги Экскаватора погрузчика аренда Мозырь

Гомельская, Мозырь

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ

Договорная

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ

Гомельская, Мозырь

Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Гомельская, Мозырь

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы всех видов

15 р.

Кровельные работы всех видов

Гомельская, Мозырь

Изготовим откатные, распашные ворота с автоматикой

Договорная

Изготовим откатные, распашные ворота с автоматикой

Гомельская, Мозырь

Проекты для строительства домов

400 р.

Проекты для строительства домов

Гомельская, Мозырь

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Мозырь

ФУНДАМЕНТЫ,КЛАДКА,КРОВЛЯ

Договорная

ФУНДАМЕНТЫ,КЛАДКА,КРОВЛЯ

Гомельская, Мозырь

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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