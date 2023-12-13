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Ремонт квартир в Мозыре

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Мозырь

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Мозырь

Гомельская, Мозырь

Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC

25 р.

Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC

Гомельская, Мозырь

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САНТЕХНИК

20 р.

САНТЕХНИК

Гомельская, Мозырь

Договорная

Декоративная штукатурка

Гомельская, Мозырь

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Ремонт окон Мозырь,Ельск,Калинковичи

20 р.

Ремонт окон Мозырь,Ельск,Калинковичи

Гомельская, Мозырь

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

Договорная

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

Гомельская, Мозырь

Ремонт под ключ, Квартир, Сан. узлов, Магазинов.

Договорная

Ремонт под ключ, Квартир, Сан. узлов, Магазинов.

Гомельская, Мозырь

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Натяжные потолки Мозырь и Мозырьский район

Договорная

Натяжные потолки Мозырь и Мозырьский район

Гомельская, Мозырь

Услуга с выездом в регионы
Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Гомельская, Мозырь

Роспись стен

Договорная

Роспись стен

Гомельская, Мозырь

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Ламинат/Паркет/Линолеум/Массив

6 р.

Ламинат/Паркет/Линолеум/Массив

Гомельская, Мозырь

РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА

Договорная

РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА

Гомельская, Мозырь

Укладка плитки

38.08 р.

Укладка плитки

Гомельская, Мозырь

Художественная роспись стен

20 р.

Художественная роспись стен

Гомельская, Мозырь

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Мозырь

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Ремонт квартир, нежилых помещений.

Договорная

Ремонт квартир, нежилых помещений.

Гомельская, Мозырь

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Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Гомельская, Мозырь

Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Гомельская, Мозырь

Договорная

Шпаклёвка стен

Гомельская, Мозырь

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Шлифовка пола в Мозыре - циклевка паркета

Договорная

Шлифовка пола в Мозыре - циклевка паркета

Гомельская, Мозырь

Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Гомельская, Мозырь

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Гомельская, Мозырь

Установка межкомнатных дверей

Договорная

Установка межкомнатных дверей

Гомельская, Мозырь

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Поклейка обоев в Мозыре.

3.50 р.

Поклейка обоев в Мозыре.

Гомельская, Мозырь

Укладка ламината

9 р.

Укладка ламината

Гомельская, Мозырь

Штукатурка, Шпатлёвка, выравнивание стен. Комплекс

Договорная

Штукатурка, Шпатлёвка, выравнивание стен. Комплекс

Гомельская, Мозырь

Поклейка стен обоями

4 р.

Поклейка стен обоями

Гомельская, Мозырь

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Строительство под ключ и Отделочные работы всех в

10 р.

Строительство под ключ и Отделочные работы всех в

Гомельская, Мозырь

Декоративная штукатурка

15 р.

Декоративная штукатурка

Гомельская, Мозырь

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РЕМОНТ КВАРТИР.

Договорная

РЕМОНТ КВАРТИР.

Гомельская, Мозырь

Электрик. Электромонтажные работы

Договорная

Электрик. Электромонтажные работы

Гомельская, Мозырь

Ремонт и отделка квартир по доступной цене

5 р.

Ремонт и отделка квартир по доступной цене

Гомельская, Мозырь

Поклейка обоев

3.90 р.

Поклейка обоев

Гомельская, Мозырь

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Поклейка обоев

3.80 р.

Поклейка обоев

Гомельская, Мозырь

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РЕМОНТ КВАРТИР-ЦЕНА ПРИЯТНАЯ.

5 р.

РЕМОНТ КВАРТИР-ЦЕНА ПРИЯТНАЯ.

Гомельская, Мозырь

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Договорная

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Могилев

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Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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