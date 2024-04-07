Новые товары с доставкой в Могилевской областиВсе объявления
89 р.
Стол маникюрный. Маникюрный столик.
Минск, Центральный
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4/письменный
Минск, Ленинский
35 р.
Полка / полка для лаков
Минск, Ленинский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
2 500 р.
Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот
Минск, Фрунзенский
720 р.
Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE
Минск, Фрунзенский
300 р.
Педикюрное кресло Комфорт
Минск, Фрунзенский
760 р.
Педикюрное кресло Подо
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Педикюрное кресло Подо 3 Электро (на электроприводе, 3 мотора)
Минск, Фрунзенский
1 290 р.
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Гидравлика (без подлокотников)
Минск, Фрунзенский
1 350 р.
Косметологическая кушетка Комфорт Гидравлика (высота регулируется гидравлическим подъемником)
Минск, Фрунзенский
650 р.
Кресло - кушетка косметологическая Комфорт (без подлокотников)
Минск, Фрунзенский
500 р.
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Эко
Минск, Фрунзенский
740 р.
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Косметологическая кушетка Эстетика 2 (на электропр
Минск, Фрунзенский
1 720 р.
Кресло для барбершопа Толедо (декор линиями)
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Кресло для барбершопа Дублин
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Парикмахерская мойка Больсена с глубокой раковиной 0356 белой или черной
Минск, Фрунзенский
1 820 р.
Парикмахерская мойка Комо Честер с глубокой раковиной 0356 белой или черной
Минск, Фрунзенский
1 850 р.
Мойка парикмахерская Лугано с глубокой 0356 раковиной
Минск, Фрунзенский
1 470 р.
Мойка парикмахерская Модена с глубокой раковиной 0356 белой или черной
Минск, Фрунзенский
700 р.
Парикмахерское кресло Больсена на пятилучии
Минск, Фрунзенский
570 р.
Парикмахерское кресло Престо
Минск, Фрунзенский
215 р.
Стул мастера Седло для косметолога
Минск, Фрунзенский
145 р.
Стул мастера Топ для косметолога (Eco PE 600)
Минск, Фрунзенский
170 р.
Стул мастера Топ для педикюра супернизкий (хром, Eco PE 600)
Минск, Фрунзенский
630 р.
Стол массажный КВ01-00
Минск, Фрунзенский
2 250 р.
Стол массажный КВ01-02
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
120 р.
Стол маникюрный, стол для маникюра.Разные модели.
Гомель
360 р.
Массажный стол Atlas Sport 60 см 2 сек(разн цвета)
Минск, Московский
405 р.
Массажный стол Atlas Sport 70 см 2 секции (разные цвета)
Минск, Октябрьский
190 р.
Косметологическая кушетка 190х70х70 (черная) УЦЕНКА
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологическая кушетка ''эконом'' 180х60х70 (черный)
Минск, Октябрьский
570 р.
Педикюрное кресло Подо Эко
Минск, Фрунзенский
880 р.
Педикюрное кресло Интэро Эко на диске
Минск, Фрунзенский
1 700 р.
Парикмахерская мойка Комо с глубокой раковиной 0356 белой или черной
Минск, Фрунзенский
170 р.
Кушетки складные массажные столы разные цвета
Минск, Московский
360 р.
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл
Минск, Московский
240 р.
Массажный стол 190х70х70 см на алюминиевых ножках (черный) + подушка
Минск, Октябрьский
590 р.
Парикмахерское кресло Асти
Минск, Фрунзенский
500 р.
Парикмахерское кресло Примо (на пятилучии)
Минск, Фрунзенский