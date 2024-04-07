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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Новые товары с доставкой в Могилевской области

Все объявления
Стол маникюрный. Маникюрный столик.

89 р.

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4/письменный

90 р.

Стол маникюрный М4/письменный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка / полка для лаков

35 р.

Полка / полка для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот

2 500 р.

Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE

720 р.

Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Комфорт

300 р.

Педикюрное кресло Комфорт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо

760 р.

Педикюрное кресло Подо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо 3 Электро (на электроприводе, 3 мотора)

3 200 р.

Педикюрное кресло Подо 3 Электро (на электроприводе, 3 мотора)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Гидравлика (без подлокотников)

1 290 р.

Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Гидравлика (без подлокотников)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка Комфорт Гидравлика (высота регулируется гидравлическим подъемником)

1 350 р.

Косметологическая кушетка Комфорт Гидравлика (высота регулируется гидравлическим подъемником)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло - кушетка косметологическая Комфорт (без подлокотников)

650 р.

Кресло - кушетка косметологическая Комфорт (без подлокотников)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Эко

500 р.

Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Эко

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт

740 р.

Косметологическое кресло/кушетка Комфорт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка Эстетика 2 (на электропр

2 500 р.

Косметологическая кушетка Эстетика 2 (на электропр

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло для барбершопа Толедо (декор линиями)

1 720 р.

Кресло для барбершопа Толедо (декор линиями)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло для барбершопа Дублин

1 800 р.

Кресло для барбершопа Дублин

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка Больсена с глубокой раковиной 0356 белой или черной

1 800 р.

Парикмахерская мойка Больсена с глубокой раковиной 0356 белой или черной

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка Комо Честер с глубокой раковиной 0356 белой или черной

1 820 р.

Парикмахерская мойка Комо Честер с глубокой раковиной 0356 белой или черной

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка парикмахерская Лугано с глубокой 0356 раковиной

1 850 р.

Мойка парикмахерская Лугано с глубокой 0356 раковиной

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка парикмахерская Модена с глубокой раковиной 0356 белой или черной

1 470 р.

Мойка парикмахерская Модена с глубокой раковиной 0356 белой или черной

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло Больсена на пятилучии

700 р.

Парикмахерское кресло Больсена на пятилучии

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло Престо

570 р.

Парикмахерское кресло Престо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стул мастера Седло для косметолога

215 р.

Стул мастера Седло для косметолога

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стул мастера Топ для косметолога (Eco PE 600)

145 р.

Стул мастера Топ для косметолога (Eco PE 600)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стул мастера Топ для педикюра супернизкий (хром, Eco PE 600)

170 р.

Стул мастера Топ для педикюра супернизкий (хром, Eco PE 600)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стол массажный КВ01-00

630 р.

Стол массажный КВ01-00

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стол массажный КВ01-02

2 250 р.

Стол массажный КВ01-02

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 400 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный, стол для маникюра.Разные модели.

120 р.

Стол маникюрный, стол для маникюра.Разные модели.

Гомель

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport 60 см 2 сек(разн цвета)

360 р.

Массажный стол Atlas Sport 60 см 2 сек(разн цвета)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport 70 см 2 секции (разные цвета)

405 р.

Массажный стол Atlas Sport 70 см 2 секции (разные цвета)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка 190х70х70 (черная) УЦЕНКА

190 р.

Косметологическая кушетка 190х70х70 (черная) УЦЕНКА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка ''эконом'' 180х60х70 (черный)

170 р.

Косметологическая кушетка ''эконом'' 180х60х70 (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо Эко

570 р.

Педикюрное кресло Подо Эко

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Интэро Эко на диске

880 р.

Педикюрное кресло Интэро Эко на диске

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка Комо с глубокой раковиной 0356 белой или черной

1 700 р.

Парикмахерская мойка Комо с глубокой раковиной 0356 белой или черной

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кушетки складные массажные столы разные цвета

170 р.

Кушетки складные массажные столы разные цвета

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

360 р.

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол 190х70х70 см на алюминиевых ножках (черный) + подушка

240 р.

Массажный стол 190х70х70 см на алюминиевых ножках (черный) + подушка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло Асти

590 р.

Парикмахерское кресло Асти

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло Примо (на пятилучии)

500 р.

Парикмахерское кресло Примо (на пятилучии)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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