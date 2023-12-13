Работа в торговле в Могилеве
700 р.
Грузчик-разнорабочий
Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...
Могилев
1 500 р.
Замерщик
Обязанности: - Работа с клиентами Требования: - Коммуникабельность - Ответственность - Дисциплина Условия: - Официальное трудоустройство, з/п на карту - Бесплатная мобильная связь, безлимитный инте...
Могилев
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание покупателей Условия: полный соцпакет работа в стацио...
Могилев
850 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога График работы: Пн-Пт с 09.00 до 18.00, Сб,Вс - выходной Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслужи...
Могилев
1 000 р.
Продавец-флорист
Приглашается на работу продавец флорист с опытом работы желательно. К требованиям входят следующие: качественное составление букетов и композиций, оформление витрины, переборка товара, подрезка цвето...
Могилев
Договорная
Продавец (сантехника)
Требуется продавец на сантехнику Все вопросы по телефону, здесь не отвечаю
Могилев
700 р.
Вакансия
В кафе на ночные смены требуются : уборщица, официанты, танцовщицы.
Могилев
Договорная
Вакансия продавца цветов
Подработка В магазин цветов для подработки (несколько дней в неделю, режим работы 09.30-20.00), требуется продавец. Заботная плата по договоренности.
Могилев
Договорная
Требуется продавец
В мясной магазин на постоянную работу требуется продавец. Заработная плата, процент с продаж (5% от выручки) за неделю, после проведения переучёта. График работы: неделя через неделю. Режим работы :с...
Могилев
1 000 р.
Водитель погрузчика
На склад строительных материалов требуется водитель погрузчика. Погрузка - выгрузка, приемка, комплектация сборных заказов, порядок на территории. Район Димитрова. Пон-пятн. 8:30-17:00. Оформление. З....
Могилев
600 р.
Работа
Требуется продавец нижнего белья в ТЦ Стрелец График работы с 10.00до 19.00 выходной вторник или пятница. Зарплата от 30 рублей в день. Расчет каждые 2 недели после переучета.
Могилев
1 200 р.
водитель автомобиля
Условия Режим работы: выходные сбт, вскр. Обязанности: - доставка грузов по РБ; - погрузка-выгрузка товара.
Могилев
Договорная
Требуется повар-продавец
В кафе-гриль требуется пповар-родавец. Гриль расположен по ул.Мовчанского, вблизи ТЦ"Гиппо" Рабочее время с 10 до 20 часов. Опыт работы не обязателен. Главные требования: ответственность, аккуратность...
Могилев
700 р.
Продавец продовольственных товаров
Обязанности продажа продовольственных товаров приемка выкладка обслуживание покупателей проверка сроков годности Требования: ответственность внимательность доброжелательность наличие сан. книжки Услов...
Могилев
700 р.
флорист
магазин красивых букетов в самом центре города ищет флориста опыт работы от 1 года или флористическое или художественное образование желательно!! любовь к цветам и людям обязательна)) оклад 700 рубле...
Могилев
900 р.
Требуется продавец
На постоянную работу ,в магазин верхней одежды, требуется продавец-консультант ( девушка 20-35 лет) график работы(возможны варианты): 4/3 или 5/2 от этого напрямую зависит зарплата, время работы с 10 ...
Могилев
Договорная
Срочно продавец
В магазин ул.Островского в КОФЕ ЗОНУ требуется продавец.
Могилев
Договорная
Требуется продавец
Требуется продавец в зоомагазин з/п от 550 рублей. График работы 2/2 с 10 до 20.00. Звонить с 10 до 16.00.
Могилев
Договорная
Продавец в пекарню
Открываем пекарню в ТЦ Криница. Требуется продавец с санкнижкой и без вредных привычек. График 2х2 с 8:00 до 20:00 Зарплата от 750 до 1000р
Могилев
Договорная
Грузчик-водитель погрузчика без вредных привычек
Грузчик-водитель погрузчика БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ! ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ !
Могилев
900 р.
Продавец-консультант
Требуется продавец-консультант обоев и ламината. Два выходных в неделю (будни). График работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00. Оклад+%
Могилев
Договорная
Замерщик натяжных потолков
Требуется замерщик натяжных потолков в г. Могилев и области, опыт продаж приветствуется, наличие л/а, компенсация топлива и амортизация, график замеров строите сами, проценты от продаж.
Могилев
Договорная
Специалист по продажам в интернет магазин
Требуется специалист по продажам в интернет магазин уцененной и восстановленной техники и электроники в г. Могилеве ул. Королева, 6. Полная занятость, полный день (режим работы с понедельника по пятни...
Могилев
550 р.
Требуется продавец кассир
Требуется продавец кассир консультант в зоомагазин. Могилёв, пр.Мира График сменный с другим продавцом Оплата оговаривается при личной встрече Звоните, телефон указан.
Могилев
Договорная
Требуется продавец
Требуется продавец на гребеневский рынок, режим работы вт-вс 9.30-15.30,подойдет для мам в декрете в качестве подработки. Заработная плата обсуждается и зависит от продаж. Требования: умение общаться ...
Могилев
50 р.
Требуется продавец
Требуется продавец выездная торговля
Могилев
Договорная
торговля
Требуется продавец не продовольственые товары опыт работы в торговле ,Не нужно грузить ,носить а только продавать гибкий график ,испытательный срок,оклад, плюс +% после испытательного срока
Могилев
Договорная
Работа Привокзальный р-к продавец
Приглашаем на работу продавца на Привокзальный рынок . Не продовольственная группа товаров . Время работы 10-16. Оплата сдельная. Опыт приветствуется.
Могилев
1 000 р.
Дизайнер продавец в мебельный салон
Требуется дизайнер-продавец в магазин мебели на заказ. Работа в салоне. -Знание программы для проектирования мебели. -Работа с клиентам (выезд на замер). -Расчет заказа для отправки в работу. -Офи...
Могилев
800 р.
Продавец-консультант в ОПТИКУ
В Оптику Очкарик по адресу ул. Тимирязевская 32, (напротив минского рынка) требуется продавец-консультант . Требования: Энергичность Гибкость ума Опрятность Внимательность Возраст: от 20 до 40 График...
Могилев
1 000 р.
Продавец-консульт. на постоянную РАБОТУ в магазин
Требуется продавец-консультант на постоянную работу в магазин детских товаров и торговый центр. График работы: 10.00-19.00 в будни, выходные сокращённый день. От 21 до 35 лет. Заработная плата высо...
Могилев
Договорная
Вакансия флорист
Вакансия Продавец-флорист На постоянную работу в Цветочный магазин требуется ответственная, коммуникабельная девушка. График работы 5/2 с 9.00 до 19.00. Заработная плата от 800-900 руб. Требования: по...
Могилев
Договорная
Требуется продавец бижутерии
Компания diva приглашает для работы продавца-консультанта в магазин бижутерии и аксессуаров .В diva работают уверенные в себе девушки, прекрасно разбирающиеся в моде. Для сотрудников компании мы пред...
Могилев
900 р.
Требуется грузчик
В магазин продовольственный требуется грузчик График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 погрузка/выгрузка товара подача в торговый зал распределение товара по складским помещениям
Могилев
1 000 р.
Требуется продавец
Предлагаем вакансию продавца в магазин « Товары для дома и сада «»( Быховский рынок ) Работа в отапливаемом помещении 3 - этажного торгового центра ! Большой ассортимент товаров : от пленки и поликарб...
Могилев
800 р.
Продавец в магазин одежды LUK
Основные требования: Женский пол, без лишнего веса! Требуемый опыт работы: 1-3 года в сфере продаж Полная занятость, 8 часов в день Обязанности: - Выкладка товара в торговом зале; - подготовка тов...
Могилев
Договорная
Требуется продавец
Требуется флорист в павильон. Полная либо частичная занятость, оформление. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 300 р.
Менеджер по продажам
Требуется менеджер по продаже мебели в интернете. Консультирование клиентов по телефону. Расчет стоимости. Общение в соц сетях. Составление договоров. Требование: Знание компьютера word, excel и рабо...
Могилев
Договорная
Продавец в ТЦ ''Строймаркет''
Продавец в ТЦ "Строймаркет" (2 через 2) Обязанности: Реализация метизных товаров (строительный крепеж) в розницу за наличный и безналичный расчёт Консультация Покупателей Работа с кассовым аппаратом и...
Могилев
800 р.
Грузчик- продавец не продовольственных товаров
Требуется грузчик - продавец мужчина (можно пенсионер) Оплата труда сдельная, процент от кассы или оклад График работы с 9.30 до 18.30 (понедельник - пятница) Суббота воскресенье выходной Возможна по...
Могилев
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный