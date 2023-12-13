Работа, бизнес, учёба в Могилеве
1 500 р.
Вакансия швеи. ул.Криулина 57
Могилев
2 000 р.
Рамщик/подсобник на ленточную пилораму
Могилев
1 500 р.
Замерщик
Могилев
7 900 р.
Упаковщик на вахту с питанием и проживанием
Могилев
Договорная
Бухгалтер для ИП на подоходном налоге
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Ищу подроботку Могилёв НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Могилев
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Могилев
2 000 р.
Водитель категории D
Могилев
Договорная
Требуются официанты
Могилев
Договорная
Ищу подработку
Могилев
Договорная
Плотник строитель
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Могилев
Договорная
КУРЬЕР - разноска газет по ящикам
Могилев
Договорная
Грузчики
Могилев
Договорная
Монтаж гипсокартона
Могилев
2 000 р.
Монтажник натяжных потолков
Могилев
Договорная
Ищу подработку
Могилев
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Могилев
Договорная
Ищу работу, подработку в автосервисе, гараже,мойке
Могилев
Договорная
Плотник столяр
Могилев
Договорная
Ищу работу
Могилев
2 000 р.
Водитель самосвала (кат.Е) Автослесарь.
Могилев
1 800 р.
Требуется водитель на автобетоносмеситель
Могилев
Договорная
Отделочники. Фасадчики
Могилев
1 000 р.
Мастер маникюра
Могилев
1 500 р.
Рамщик
Могилев
Договорная
Маляр штукатур
Могилев
3 500 р.
Рабочие на морепродукты. (РФ. Без опыта работы)
Могилев
Договорная
Ищу работу
Могилев
2 200 р.
Сварщик
Могилев
Договорная
Ищу подработку
Могилев
Договорная
САНТЕХНИК
Могилев
2 000 р.
Машинист автовышки
Могилев
1 800 р.
Водитель
Могилев
Договорная
Услуги Грузчиков
Могилев
Договорная
Ищу работу
Могилев
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин